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На Восточном направлении 7 июня наши силы уничтожили 2 склада с боеприпасами, 1 миномет и 56 оккупантов, - ОТУ "Схід"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

схід,оту

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в фейсбуке группировки.

"Сегодня, 7 июня, наши воины уничтожили наблюдательный пост и два склада с боеприпасами российских фашистских сил. Потери врага составляют: личного состава – 56; минометов – 1; АТТ – 12; топливозаправщиков – 1; специальная техника – 1", - отмечается сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины на Восточном направлении 6 июня уничтожили 48 оккупантов, 2 миномета, - ОТУ "Схід"
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Тішуся результатами наших воїнів за сьогоднішній день 👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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07.06.2022 21:06 Ответить
Героям слава !!!
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07.06.2022 21:44 Ответить
 
 