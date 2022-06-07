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На Восточном направлении 7 июня наши силы уничтожили 2 склада с боеприпасами, 1 миномет и 56 оккупантов, - ОТУ "Схід"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в фейсбуке группировки.
"Сегодня, 7 июня, наши воины уничтожили наблюдательный пост и два склада с боеприпасами российских фашистских сил. Потери врага составляют: личного состава – 56; минометов – 1; АТТ – 12; топливозаправщиков – 1; специальная техника – 1", - отмечается сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины на Восточном направлении 6 июня уничтожили 48 оккупантов, 2 миномета, - ОТУ "Схід"
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Amber
показать весь комментарий07.06.2022 21:06 Ответить Мне нравится 2
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Чайка Київ
показать весь комментарий07.06.2022 21:44 Ответить Мне нравится 2
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