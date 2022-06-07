В оккупированном Херсоне только 2 директора школ из 60 согласились начать обучение по российской программе, - разведка

Оккупанты требуют от школ Херсона с 1 сентября переводить обучение на российские образовательные программы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Оккупационная администрация Херсона провела собрание директоров местных школ, на которых было выдвинуто требование с 1 сентября начать учебный процесс по российским образовательным программам. Из около 60 присутствующих директоров школ предложение приняли всего двое. Соответственно, им поручено провести собрание своих педколлективов и заставить подчиненных переоформиться по российскому законодательству, заключив договоры с оккупационной администрацией", - говорится в сообщении.

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