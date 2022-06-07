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оккупация (9518) Херсон (2108) школа (2888) учитель (482)

В оккупированном Херсоне только 2 директора школ из 60 согласились начать обучение по российской программе, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Оккупанты требуют от школ Херсона с 1 сентября переводить обучение на российские образовательные программы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Оккупационная администрация Херсона провела собрание директоров местных школ, на которых было выдвинуто требование с 1 сентября начать учебный процесс по российским образовательным программам. Из около 60 присутствующих директоров школ предложение приняли всего двое. Соответственно, им поручено провести собрание своих педколлективов и заставить подчиненных переоформиться по российскому законодательству, заключив договоры с оккупационной администрацией", - говорится в сообщении.

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https://t.me/gruntmedia/13247 свиня яка розстрілювала небесну сотню
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07.06.2022 22:04 Ответить
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Лист із Херсона
на своїй сторінці у Фейсбуці опублікувала київський екскурсовод Вікторія Федюк.

«Наташа, ми тримаємося щосили. Відчувається, що вони бояться. Дуже бояться. Вони можуть зупинити на вулиці будь-яку людину і змусити повторити кілька разів, що вони великі, що вони сильні і ми хочемо жити з ними.
Ми опускаємо очі і повторюємо, а в голові крутиться - як же ви, с@ки, боїтеся, якщо вам, для вашої величі, потрібно, щоб хтось про цю велич повторював. Як ви самі в собі не впевнені.
Це як статевий акт з імпотентом, якому треба нескінченно повторювати, що він сильний, що в нього все виходить, дуже довго і наполегливо для нього намагатися і при цьому думати, коли ж це болісне знущання нарешті закінчиться.
Ми повторюємо це для того, щоб зберегти нас усіх. Тому що дуже складно воювати беззбройній людині проти безмозглого тулуба з автоматом.
Тому що потім, коли цю нечисть виженуть із нашої землі, нам треба буде упорядковувати місто. З ким би зараз ми не говорили, у всіх одні слова.
Слова, що у місті запах гнили. Нам, напевно, потрібно буде дуже багато миючих засобів, щоби просто довго мити тротуари, будинки, навіть дерева. Тому що все, до чого торкалися ці нелюди, має запах гнилі.
Вчора одна жінка, пенсіонерка, відмовилася повторювати, що вони великі. Три здорові мужики її розділи і залишили на вулиці, заборонивши комусь підходити до неї, щоб допомогти.
Три години вона роздягнена стояла на подвір'ї і тільки голосно говорила: «Не підходьте до мене, мої рідні. Не наражайте себе на небезпеку. Будь ласка! У нас ще буде з Вами дуже багато справ… Потім!
ще. Вони крадуть. Вони крадуть усе. Мені навіть складно вигадати, що вони не крадуть.
Ми ніколи не бачили крадіжки у таких масштабах. Починаючи від дитячих іграшок і закінчуючи ящиком овочів, що підгнили.
Вони бояться, бо у місті постійно розклеюють листівки. Наші листівки із українською символікою.
Ми чекаємо на ЗСУ. І коли вони будуть близько, то херсонці голими руками та зубами розправлятимуться з нечистістю. Вони це відчувають. Тож поспішають.
А ми зачекаємо. Зачекаємо. Зчепимо зуби, стиснемо кулаки до оніміння в пальцях і чекатимемо. Тому що нам є заради чого чекати. Щоб було раз і назавжди. І жодного з цієї нечисті не лишилося. А потім митимемо місто. Довго.
Наташа, передайте всім, що Херсон - це Україна!
І, якщо можете, моліться за нас, називаючи у своїх молитвах усі українські імена. Тому що це наші імена…"
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07.06.2022 22:05 Ответить
Саботаж ускорит приход ВСУ, а не ожидание сложа руки.
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07.06.2022 22:09 Ответить
Печальное письмо. Кацапы чувствуют полную безопасность и безнаказанность, поэтому спокойно терроризируют местных.
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07.06.2022 22:19 Ответить
Оце треба зеленому підару дати почитати.
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08.06.2022 09:18 Ответить
Сначала 2, потом 5, а после большинство будет щемить тех, кто отказывается сотрудничать с оккупантами. Вот была бы возможность убивать кацапов в самом Херсоне, чтобы горожане видели. Беспилотником, спецурой, чем угодно. Просто чтобы жители Херсона чувствовали, что свои рядом.
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07.06.2022 22:17 Ответить
В Херсоне фермеры 2 чмонь застрелили, те хотели трактор своровать. Партизанов бы побольше с оружием
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07.06.2022 22:20 Ответить
Сорян, комбайн, а не трактор
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07.06.2022 22:21 Ответить
Все зависит от поставок по Ленд-Лизу. Побыстрей бы прекратить мучения наших людей и избавить их от рашизма.
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07.06.2022 22:25 Ответить
Тепер порівняємо моделі поведінки: беззбройні вчителя Херсона (червень 2022) і озброєне СБУ Херсона (лютий 2022)...
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07.06.2022 22:30 Ответить
 
 