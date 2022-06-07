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Новости Война в Украине
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Литва (2126) помощь (6181)

В Украину прибыло из Литвы 20 военных автомобилей, еще столько же БТР в пути

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вантажівки

Украина получила военную помощь из Литвы – 20 военных автомобилей, среди которых грузовики и внедорожники. Еще 20 БТР из Литвы приедут в ближайшее время.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в твиттере министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"25 мая я объявил, что Литва готовит новую доставку поддержки в Украину. Сегодня я сообщаю, что 10 военных грузовиков и 10 внедорожников уже в Украине. 20 бронемашин М113 приближаются", - написал чиновник.

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Топ комментарии
+39
Литовцы - Ви безценные Люди 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️
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07.06.2022 22:11
+37
дякуємо... за кожну одиницю яка допомогає нищити русню !
дякуємо...
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07.06.2022 22:13
+14
Ті хто ближче до пидоросії все розуміють ,,, ті хто далі ,, хотять лицо сохранить пуйлу
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07.06.2022 22:21
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Литовцы - Ви безценные Люди 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️
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07.06.2022 22:11 Ответить
дякуємо... за кожну одиницю яка допомогає нищити русню !
дякуємо...
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07.06.2022 22:13 Ответить
Арвидасу респект! Слава Україні! Смерть москалям!
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07.06.2022 22:18 Ответить
Ті хто ближче до пидоросії все розуміють ,,, ті хто далі ,, хотять лицо сохранить пуйлу
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07.06.2022 22:21 Ответить
Прибалты, Польша, Чехия, Словакия, Британия, Норвегия. Швеция, США - эти страны надо запомнить, без них мы бы пропали. Ну а германия, венгрия тоже должны запомнится как пособники рашизма и соучастники нападения на нас с планами тотального истребления украинцев. Особенно касается белорусии.
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07.06.2022 22:23 Ответить
Самый большой ленд-лиз до сих пор от рашки.
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07.06.2022 22:25 Ответить
По-перше громадяни Балтійських країн ображаються на це радянське Прибалтика. По-друге - Іспанія, Данія теж допомогають і навіть французи надали 12 цезарів.
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07.06.2022 23:22 Ответить
С Данией согласен, но Франция - шрейкбрехер и агент кремляди уже более 70 лет и групка цезарей погоды не делают.
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08.06.2022 00:04 Ответить
Испанию тоже можно добавить в союзники.
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08.06.2022 00:05 Ответить
Згадайте два Містралі. Гадаєте, вертолітна атака на Одесу не відбулась би одночасно з десантом у Гостомелі? А ті 12 цезарів - це, здається, більше за 10% їх загальної кількості, з екземплярами на зберіганні включно.
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08.06.2022 00:21 Ответить
І людям, і владі Литви!
Дякуємо!!!
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07.06.2022 22:24 Ответить
Невзоров машет ручкой
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07.06.2022 22:57 Ответить
Хто надає таку інформацію? Ви ще розкажіть шляхи просування і місце розташування. Для кого ця інформація? Кому потрібно і для кого вона прийшла знають без вашого трьопу.
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07.06.2022 23:06 Ответить
Щиро дякуємо!
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07.06.2022 23:17 Ответить
Спасибо литовцам! И всем балтийстам.
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07.06.2022 23:22 Ответить
Німецькі Унімоги, йоханий бабай - одна така коштує 100 тис. $ і проїдить крізь
любе болото. Зе клоуни локті кусають що їм не дали "освоїти" таку техніку наліво
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07.06.2022 23:53 Ответить
А зелене чмо дає громадянство невзорову. Який підтримував і оправдовуванапад на Вільнюський телецентр і який ДО СИХ ПІР НЕВ"ЇЗНИЙ в Литву. о як чудово!
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08.06.2022 00:00 Ответить
 
 