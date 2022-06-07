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В Украину прибыло из Литвы 20 военных автомобилей, еще столько же БТР в пути
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина получила военную помощь из Литвы – 20 военных автомобилей, среди которых грузовики и внедорожники. Еще 20 БТР из Литвы приедут в ближайшее время.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в твиттере министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
"25 мая я объявил, что Литва готовит новую доставку поддержки в Украину. Сегодня я сообщаю, что 10 военных грузовиков и 10 внедорожников уже в Украине. 20 бронемашин М113 приближаются", - написал чиновник.
On 25th of May I announced that 🇱🇹 is preparing a NEW support shipment to 🇺🇦. Today I announce that the 10 military trucks and 10 SUVs (for demining operations) are already in 🇺🇦! 20 M113 armored vehicles are coming!— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 7, 2022
🇱🇹 Stands together with 🇺🇦! #РазомДоПеремоги
Топ комментарии
+39 Amber
показать весь комментарий07.06.2022 22:11
+37 Вася Шевченко f77d76ba
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+14 Vadim Gumenyk
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любе болото. Зе клоуни локті кусають що їм не дали "освоїти" таку техніку наліво