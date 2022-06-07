В Украину возвращены уже 210 погибших защитников Мариуполя, большинство – защитники "Азовстали", - ГУР Минобороны

По состоянию на 7 июня в Украину возвращены 210 погибших украинских военных, погибших в Мариуполе, большинство из которых – защитники "Азовстали".

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Усилиями Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными идет процесс возвращения тел погибших защитников Мариуполя. На сегодняшний день уже удалось вернуть 210 наших военных. Большинство из них – героические защитники "Азовстали", – говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что "все погибшие должны вернуться на подконтрольную Украине территорию", добавив, что каждого из них проводят в последний путь с надлежащими героям почестями.

"Координационный штаб по поручению президента Украины – верховного главнокомандующего Вооруженными силами - работает над тем, чтобы вернуть каждого павшего. Продолжается работа над возвращением домой всех пленных украинских защитников", – отметили в ГУР МО.

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Напомним, ранее Украина и РФ провели обмен телами погибших военнослужащих в формате "160 на 160".