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В Украину возвращены уже 210 погибших защитников Мариуполя, большинство – защитники "Азовстали", - ГУР Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гур

По состоянию на 7 июня в Украину возвращены 210 погибших украинских военных, погибших в Мариуполе, большинство из которых – защитники "Азовстали".

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Усилиями Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными идет процесс возвращения тел погибших защитников Мариуполя. На сегодняшний день уже удалось вернуть 210 наших военных. Большинство из них – героические защитники "Азовстали", – говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что "все погибшие должны вернуться на подконтрольную Украине территорию", добавив, что каждого из них проводят в последний путь с надлежащими героям почестями.

"Координационный штаб по поручению президента Украины – верховного главнокомандующего Вооруженными силами - работает над тем, чтобы вернуть каждого павшего. Продолжается работа над возвращением домой всех пленных украинских защитников", – отметили в ГУР МО.

Читайте также: Правительство назначило начальника ГУР председателем Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

Напомним, ранее Украина и РФ провели обмен телами погибших военнослужащих в формате "160 на 160".
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Топ комментарии
+15
Вічна Пам'ять загинувшим Героям і живим Героям пора додому
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07.06.2022 22:50
+7
вічна пам"ять загиблим синам України...
.....................................................................................
та ми ще чекаємо живих... 2500 військових з руснявих катівень...
коли їх почнуть повертати додому ??
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07.06.2022 23:06
+6
Zhivie gde?! shto ta ze-shobla molchit ?
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07.06.2022 22:45
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Zhivie gde?! shto ta ze-shobla molchit ?
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07.06.2022 22:45 Ответить
сколько вернули живых ********!?
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07.06.2022 22:47 Ответить
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07.06.2022 22:49 Ответить
******** пока никого не вернули, они у них в плену.
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07.06.2022 23:01 Ответить
А як же №"повертайтесь живими"? Та й ще невідомо коли та від чого наші хлопці загинули.
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07.06.2022 22:48 Ответить
Вічна Пам'ять загинувшим Героям і живим Героям пора додому
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07.06.2022 22:50 Ответить
Святогірськ фактично вже повністю захоплений рашистами, мер виявився зрадником і вже розповідає про "нацистів", які не давали людям жити. А в фейсбуці був патріотом.
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07.06.2022 22:51 Ответить
Редактори, в яку Україну повернуто тіла наших героїв. Чи для вас Маріуполь, чи Донбас у цілому вже не Україна.
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07.06.2022 22:58 Ответить
цікаво, ми Азовців і далі таким чином будемо повертати?
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07.06.2022 23:00 Ответить
вічна пам"ять загиблим синам України...
.....................................................................................
та ми ще чекаємо живих... 2500 військових з руснявих катівень...
коли їх почнуть повертати додому ??
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07.06.2022 23:06 Ответить
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07.06.2022 23:09 Ответить
Якщо буде теж такий -формат 1 на 1, то наших захисників взагалі не повернути(
У нас стільки полонених рашистів не буде, а в Рашці ще арештовують цивільних.
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07.06.2022 23:40 Ответить
 
 