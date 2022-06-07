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От рук россиян в районе Бучи погибли 1137 человек, непосредственно в городе Буча - 461 человек, - Клименко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

могила,буча,братська,ексгумація

Глава Нацполиции и Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине посетили места массового захоронения убитых оккупантами мирных жителей и застенки в Буче.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МВД.

В сообщении отмечается: "Часть военнослужащих России, которые пытали и убивали жителей Бучи и окрестных населенных пунктов, уже установлены, нескольким объявлены подозрения. В настоящее время устанавливаются личности других оккупантов из этих подразделений".

"Всего на месте этого захоронения находилось 116 тел. Большинство – мужчины. Часть погибших имели пулевые ранения, минно-взрывные повреждения, и также была часть тел, которые сгорели. Всего в районе Бучи погибло 1137 человек, непосредственно в городе Буча – 461 человек", – сообщил глава Нацполиции.

Среди погибших в братской могиле правоохранители обнаружили тело убитого полицейского, занимавшегося эвакуацией мирных жителей из Бучи.

"Самое главное - на сегодняшний день мы установили подразделения, которые находились на территории района и города Буча: шесть батальонных тактических групп десантных сил РФ и одна механизированная бригада. Сейчас устанавливаем фамилии всех военнослужащих. Часть мы уже установили. 13 подозрений уже подготовили: два человека - военнослужащие росгвардии, 11 - военнослужащие вооруженных сил России. 10 проектов подозрений передали в Офис Генерального прокурора", - отметил Игорь Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол США в Украине Бринк посетила Бучу. Фоторепортаж
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Топ комментарии
+9
Зато зеленим покидькам паніки вдалося уникнути
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07.06.2022 22:57
+7
Все старожилы, которые пережили немецкую оккупацию, единогласно утверждают, что немецкие фашисты не были такими зверями как рашисты сегодня.
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07.06.2022 23:09
+4
Цікаво було б почути, як влада з листопада-грудня 2021 (коли Данілів одягнув чорну сорочку, що було для всіх зрозумілим сигналом про скоре вторгнення орків) готувалась до наступу рашки з Іванківського напрямку. Зокрема, які інженерні роботи та роботи з мінування однієї дороги, що веде до Києва від кордону з РБ, а також двох мостів на цій дорозі були проведені, які підрозділи ЗСУ були перекинуті сюди на посилення, що було зроблено по вчасному розгортанню ТРО в Іванківському та Бучанському районах...
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07.06.2022 23:32
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Зато зеленим покидькам паніки вдалося уникнути
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07.06.2022 22:57 Ответить
Я клав на все, але не на нащі відльоти. Харків
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07.06.2022 23:08 Ответить
Все старожилы, которые пережили немецкую оккупацию, единогласно утверждают, что немецкие фашисты не были такими зверями как рашисты сегодня.
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07.06.2022 23:09 Ответить
браза, у меня все плохо, орки идут на штурм, Харьков зашищяется, пока я сижу на диване
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07.06.2022 23:24 Ответить
Який штурм Харкова, ти там випив щось?
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07.06.2022 23:48 Ответить
Наши пожилые родственники и знакомые тоже так говорят. но я тут уже писал и еще раз напишу: немцы во время Второй Мировой не были зайками. Преступления Голокоста, Хатынь, сожженные украинские села (как Хатынь, но менее известные), Лидице, Орадур - всего не упомню да и всего не знаю. Если говорить о рашистах, то я бы сравнил их ненависть ко всему украинскому с ненавистью Гитлера к евреям, поэтому суд и расплата должна быть по типу Нюрнбергского процесса.
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07.06.2022 23:53 Ответить
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07.06.2022 23:14 Ответить
Хто не зрозумів Харків не буде здано
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07.06.2022 23:31 Ответить
Цікаво було б почути, як влада з листопада-грудня 2021 (коли Данілів одягнув чорну сорочку, що було для всіх зрозумілим сигналом про скоре вторгнення орків) готувалась до наступу рашки з Іванківського напрямку. Зокрема, які інженерні роботи та роботи з мінування однієї дороги, що веде до Києва від кордону з РБ, а також двох мостів на цій дорозі були проведені, які підрозділи ЗСУ були перекинуті сюди на посилення, що було зроблено по вчасному розгортанню ТРО в Іванківському та Бучанському районах...
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07.06.2022 23:32 Ответить
Цікаво, мені теж.
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07.06.2022 23:50 Ответить
забаньте цього куща, який тут ******* про Харків щось, воно бот 100%.
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07.06.2022 23:49 Ответить
Пора устраивать теракты в рашке.
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08.06.2022 02:58 Ответить
 
 