Коллаборантам в Херсоне поставили задачу подготовить к осени "референдум" о включении области в состав РФ, - ОВА

Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщил, что в Кремле поставили задачу коллаборантам в Херсоне подготовить к осени "референдум" о включении области в состав РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

По его словам, 6 июня в облгосадминистрации Херсона состоялось большое совещание коллаборантов с участием заместителя главы администрации президента РФ. Он поставил задачу "к осени подготовить референдум о включении области в состав РФ".

Лагута сообщил, что это последнее решение оккупантов, до этого были другие варианты: "Сначала республика, затем присоединение к Крыму, теперь присоединение к РФ".

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