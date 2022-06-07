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Коллаборантам в Херсоне поставили задачу подготовить к осени "референдум" о включении области в состав РФ, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщил, что в Кремле поставили задачу коллаборантам в Херсоне подготовить к осени "референдум" о включении области в состав РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
По его словам, 6 июня в облгосадминистрации Херсона состоялось большое совещание коллаборантов с участием заместителя главы администрации президента РФ. Он поставил задачу "к осени подготовить референдум о включении области в состав РФ".
Лагута сообщил, что это последнее решение оккупантов, до этого были другие варианты: "Сначала республика, затем присоединение к Крыму, теперь присоединение к РФ".
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орки сто раз объявят о намерении войти и сто один раз отменят намерение.
Расшатывают нервы граждан.
Да и что вы думали они сделают? Раздадут каждому шоколад и уплывут обратно на белом корабле?
После референдума будет мобилизация, после мобилизации еще одна, потом грабеж и т.д. и т.п.
Выход один - тупо мочить орков.
Вчора в місті (Нова Каховка) продавали СІМКИ раш.оператора. Охочих було не так багато .
По базару шниряють багато військових-купують(поки що) овочі і навіть ...вудочки. На околицях міста в лісі дуже багато живої сили і важкої зброї....
І від цього настрій ну дуже добрий. Деокуповувать місто,самі знаете,що буде-РУЇНИ, але це необхідно....на жаль.
Економіку на військові рейки не переведено, "ставка головнокомандування" займається незрозуміло чим. Зеленський купається у промінні слави і пиляє відосіки.
Вони пішли в ва-банк.
Все що вони зара можуть - задіти якомога сильніше.
Але час проти них, через рік в самій РФ буде більше 22-х референдумів.
але Україна переможе.
Слава Нації. піZда фашистській *********