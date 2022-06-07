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Коллаборантам в Херсоне поставили задачу подготовить к осени "референдум" о включении области в состав РФ, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина,херсонська

Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщил, что в Кремле поставили задачу коллаборантам в Херсоне подготовить к осени "референдум" о включении области в состав РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

По его словам, 6 июня в облгосадминистрации Херсона состоялось большое совещание коллаборантов с участием заместителя главы администрации президента РФ. Он поставил задачу "к осени подготовить референдум о включении области в состав РФ".

Лагута сообщил, что это последнее решение оккупантов, до этого были другие варианты: "Сначала республика, затем присоединение к Крыму, теперь присоединение к РФ".

Читайте также: Оккупанты решили провести на Херсонщине "референдум" о "вхождении" в РФ
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Топ комментарии
+16
Зачем педалировать эту новость?
орки сто раз объявят о намерении войти и сто один раз отменят намерение.
Расшатывают нервы граждан.
Да и что вы думали они сделают? Раздадут каждому шоколад и уплывут обратно на белом корабле?
После референдума будет мобилизация, после мобилизации еще одна, потом грабеж и т.д. и т.п.
Выход один - тупо мочить орков.
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07.06.2022 23:07
+10
ну обьявять реферндум це щось змінює чи звільняти не потрібно?
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07.06.2022 23:11
+10
Зелена гнида продала мій дім і далі хрипить по телевізору як ні в чому не бувало!Мені досі здаеться що це сон з якого я не можу ні як прокинутися(
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07.06.2022 23:23
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Зачем педалировать эту новость?
орки сто раз объявят о намерении войти и сто один раз отменят намерение.
Расшатывают нервы граждан.
Да и что вы думали они сделают? Раздадут каждому шоколад и уплывут обратно на белом корабле?
После референдума будет мобилизация, после мобилизации еще одна, потом грабеж и т.д. и т.п.
Выход один - тупо мочить орков.
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07.06.2022 23:07 Ответить
Теж не розумію нафіга такі новини розганяти - це чистої води ІПСО, яке направлене як на розхитування нервів так і для вимагння прискоренного наступу, який може привести до великої кількості жертв
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07.06.2022 23:23 Ответить
"нафіга такі новини розганяти " -підтримую. Такі "новини" не сприяють доброму настрою....

Вчора в місті (Нова Каховка) продавали СІМКИ раш.оператора. Охочих було не так багато .

По базару шниряють багато військових-купують(поки що) овочі і навіть ...вудочки. На околицях міста в лісі дуже багато живої сили і важкої зброї....

І від цього настрій ну дуже добрий. Деокуповувать місто,самі знаете,що буде-РУЇНИ, але це необхідно....на жаль.
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08.06.2022 09:16 Ответить
мене цікавить інше. в Мелітополь приїжджав кириєнко. І що, ніхто не пробував йому подарувати квиток на концерт кобдзона?
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08.06.2022 15:17 Ответить
Та нет не орков в данном случае. Этих во вторых---а во первых....ну вы поняли кого. И этих надо было выжигать с лета 14 г, когда голову подняли! Ну вот теперь маемо що маемо. Лучше позже, чем никогда.
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07.06.2022 23:46 Ответить
вони і без референдуму можуть забрати на війну, до табору, депортувати, вбити. референдум цей як фіговий листочок.
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08.06.2022 01:57 Ответить
Ця новина означає, що орки не контролюють Херсон навіть до рівню, який був би достатнім нагнати пару телеоператорів та десяток-другий кізяків, щоб створити репортаж "на референдумі черга".
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08.06.2022 09:23 Ответить
ну обьявять реферндум це щось змінює чи звільняти не потрібно?
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07.06.2022 23:11 Ответить
Як любить казати Велике ЗЄ "виключно дипломатичним шляхом" - тобто ніколи...
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08.06.2022 00:03 Ответить
Надеюсь до осени эта мразь уже сбежит в Крым
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07.06.2022 23:17 Ответить
Хотілося б сподіватись, що не в Крим, а навпаки - із Криму вся какцапня також! Хто встигне, звичайно, а решту - годувати крабів.
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08.06.2022 00:05 Ответить
Зелена гнида продала мій дім і далі хрипить по телевізору як ні в чому не бувало!Мені досі здаеться що це сон з якого я не можу ні як прокинутися(
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07.06.2022 23:23 Ответить
Я пішов у воєнкомат на другий день як тільки вирвався с під окупації!Мені сказали коли буде в вас потреба вам зателефонують, телефонують вже другий місяць!Так что вийми зелену балебу у себе зі рта перед тим як давати мені поради!
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07.06.2022 23:36 Ответить
Я можу сказати куди тобі піти, на зелений кукан хоча я так зрозумів ти з нього і не слазишь!
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08.06.2022 00:10 Ответить
У них все йде за планом. Коломийський за 104 дні війни не зробив жодної заяви щодо своєї позиції.

Економіку на військові рейки не переведено, "ставка головнокомандування" займається незрозуміло чим. Зеленський купається у промінні слави і пиляє відосіки.
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07.06.2022 23:30 Ответить
Депутат от партии "Слуг" 🤢Ковалёв с радостью сотрудничает с оккупантами ", а за месяц до ВОЙНЫ ОП ДЕРЬМАКА ПЕРЕПИСАЛИ НА ЕГО ИМЯ 4. Канал ‼️
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08.06.2022 07:29 Ответить
Их нужно вешать и цеплять табличку за сотрудничество с окупантами.
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07.06.2022 23:36 Ответить
Якщо захід не ввімкнеться і не почне давати разів в 10 більше техніки то там багато чого може відбутися, гірше за все якщо в кінці всі страшні жертви стануть марними й світ все проковтне, тоді західна цивілізація й справді згнила й вона приречена, в разі чого кожен сам за себе.
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07.06.2022 23:51 Ответить
захід ввімкнеться і почне давати разів в 10 більше когда орки будут подо Львовом стоять. А до того, никто убитых ураинцев там за людей не считает. То ли дело голодные негры!
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07.06.2022 23:55 Ответить
Тебя кто пустил, гавно руснявое?
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08.06.2022 00:03 Ответить
Обидва Жені (чи один з роздвоєнням особистості) - нах у спам за відомим кораблем, чмо москвороте!
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08.06.2022 00:07 Ответить
Женя - подрашистник ************🤖 на х#й
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08.06.2022 07:32 Ответить
********** побыстрее перед смертью желает сложить свои маниакальные пазлы. Сатанист жирик не дожил, надеемся Бог и **********у карты спутает.
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07.06.2022 23:55 Ответить
Сприймайте це, як жирний тролінг.
Вони пішли в ва-банк.

Все що вони зара можуть - задіти якомога сильніше.

Але час проти них, через рік в самій РФ буде більше 22-х референдумів.
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08.06.2022 00:00 Ответить
ви, курви, спробуйте до осені не подохнути.
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08.06.2022 01:59 Ответить
москалі ще якраз до осені ледве протягнуть на окупованих територіях, а потім буде втеча точно, як амери тікали з афгану в 2021-ому!
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08.06.2022 07:30 Ответить
До осені ще треба дожити...
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08.06.2022 10:19 Ответить
Боже храни Украину! 🇺🇲🇮🇱❤️🇺🇦
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08.06.2022 11:49 Ответить
як би не влада можна було б посміятися, але щось не весело стає й дедалі меньш.

але Україна переможе.

Слава Нації. піZда фашистській *********
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08.06.2022 11:53 Ответить
К осени, они только МОГИЛЫ могут себе выкопать!
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08.06.2022 14:02 Ответить
Эти дебильные имбецилы никак не успокоятся со своими рехверендумами, ничего скоро вас успокоят Химарсы с Абрамсами.
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08.06.2022 14:08 Ответить
 
 