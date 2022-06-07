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зерно (997) Запорожская область (2247) Балицкий (32)

Коллаборант Балицкий заявил, что 11 вагонов краденого украинского зерна из Запорожской области отправились в оккупированный Крым

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно

Первый поезд с краденым в Украине зерном отправился из оккупированной россиянами части Запорожской области в оккупированный Крым.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил коллаборант, "руководитель военно-гражданской администрации" Евгений Балицкий.

"В направлении Крыма пошли первые железнодорожные вагоны, 11 вагонов ушли с зерном из мелитопольского элеватора. Можно прогнозировать, что в ближайшее время эти поставки будут увеличены в сотни раз. Это будет не 11 вагонов, а сотни, тысячи вагонов", - сказал он.

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Топ комментарии
+17
Підарас. На гілляку, падлу.
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07.06.2022 23:18
+17
Кроваве зерно. Стане воно вам поперек горла, суки!
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07.06.2022 23:20
+17
Я не могу понять, почему у кацапов так легко получается пользоваться Украинской инфраструктурой? Почему у кацапов спокойно ходят составы в прифронтовой зоне?
Мое диванное мнение. Разваливать тепловозы. Пусть вагоны руками толкают.
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07.06.2022 23:26
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Підарас. На гілляку, падлу.
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07.06.2022 23:18 Ответить
помню как эту падлу приглашали на все тв каналы для "дисскуисй" - и как он там права качал - кацап недорезанный - вместо того что-бы ему просто кишки выпустить .
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08.06.2022 04:30 Ответить
Кроваве зерно. Стане воно вам поперек горла, суки!
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07.06.2022 23:20 Ответить
ви не помітили як у орків все легко вивозиться, все для всього Є, і медобладнання вивозять і метал, і зерно, а наші нічого вивезти *не змогли*...
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07.06.2022 23:22 Ответить
Так і це при тому,що розвідка попереджала президента за багато місяців до нападу..нехай лежить,бо буде паніка,копати окопи непотрібно бо буде паніка,ось тепер немає паніки і зерна немає ,як вивезуть це, почнуть як гітлерівці чорнозем вивозити,дерева та будь що аби вкрасти та побільше..
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07.06.2022 23:38 Ответить
Я не могу понять, почему у кацапов так легко получается пользоваться Украинской инфраструктурой? Почему у кацапов спокойно ходят составы в прифронтовой зоне?
Мое диванное мнение. Разваливать тепловозы. Пусть вагоны руками толкают.
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07.06.2022 23:26 Ответить
есть рецепт? НАши должны бомбить наши склады и элеваторы? или как?
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07.06.2022 23:30 Ответить
Наші повинні міст підірвати на шляху до Мелітополя який якимось дивним чином цілий залишився , писали про це багато , видно і тут " ******** " ((
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07.06.2022 23:50 Ответить
вероятно коллаборанты и пособники на местах. что-то саботируют, что-то власть не предусмотрела.
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07.06.2022 23:31 Ответить
У кацапні досвід є.
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07.06.2022 23:39 Ответить
И правда кто то уверен что именно кацапы все вывозят? Именно с Крыма, упаковщики, машинисты, шофера, стропальщики, сцепщики итд? Браво тогда! Да местные все...и с удовольствием и за малую оплату.
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07.06.2022 23:40 Ответить
ОНи жадные.. но глупые.. Они с чего-то решили что они там закрепятся и им ничего не будет.. ну или что они тут хапнут и смогут сбежать.. ню-ню
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07.06.2022 23:29 Ответить
Мелитопольцы голосовали за Балицкого и иже с ним. Пророссийской ваты там было более чем достаточно. Вот теперь пусть радуются.
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07.06.2022 23:30 Ответить
вата есть везде, но её процент колеблется 5-20%. а что насчет остальных? видимо, вам плевать на Мелитополь отттого и хню пишете
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07.06.2022 23:34 Ответить
скільки депутатів у міськраді пройшли від опо блоку ?
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07.06.2022 23:49 Ответить
Горлопанили путінввіді. Ось він і ввів.
24.03.2014, Мелітополь.
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07.06.2022 23:55 Ответить
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07.06.2022 23:32 Ответить
Ну, и про какие вывозы зерна с портов речь??Перебьются..
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07.06.2022 23:35 Ответить
вы наверное хотите чтоб везде было как в Николаеве? ни нам, ни другим?
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07.06.2022 23:36 Ответить
конь с турками все порешал...элеваторы бомбить нельзя
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07.06.2022 23:36 Ответить
Як в тому кіні :
"Мєня тєрзают смутниє сомнєнія" -

ЧИ НЕ ЦЕ БУЛО МЕТОЮ ПОЇЗДКИ Зе ДО ОМАНУ.
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07.06.2022 23:41 Ответить
Никто не скажет почему за 8 лет так и не разобрали рельсы и мосты в окупированный крым? Ну теперь можите только дули крутить
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07.06.2022 23:50 Ответить
Тамжінашілюді.
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07.06.2022 23:58 Ответить
За 8 лет войны ещё есть жд пути в Крым?
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08.06.2022 01:38 Ответить
Да, зеленые стратеги смеялись, как в Мелитополь на ЖД платформах прибывают старые танки Т-62. А то, что с Крыма туда-сюда катаются эшелоны, это ни один Дерьмак, Абдристович и Заподляк не пояснил. Да и Залужный как-то приуныл, побед нет, и именно поэтому Запад вдруг опять заговорил о мире и притормозил поставки оружия.
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08.06.2022 06:51 Ответить
Це зерно не вкрадене, а награбоване. Українські медіа припускають брутальні помилки і вводять в оману суспільну думку.
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08.06.2022 08:24 Ответить
 
 