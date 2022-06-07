Коллаборант Балицкий заявил, что 11 вагонов краденого украинского зерна из Запорожской области отправились в оккупированный Крым
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Первый поезд с краденым в Украине зерном отправился из оккупированной россиянами части Запорожской области в оккупированный Крым.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил коллаборант, "руководитель военно-гражданской администрации" Евгений Балицкий.
"В направлении Крыма пошли первые железнодорожные вагоны, 11 вагонов ушли с зерном из мелитопольского элеватора. Можно прогнозировать, что в ближайшее время эти поставки будут увеличены в сотни раз. Это будет не 11 вагонов, а сотни, тысячи вагонов", - сказал он.
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Мое диванное мнение. Разваливать тепловозы. Пусть вагоны руками толкают.
24.03.2014, Мелітополь.
"Мєня тєрзают смутниє сомнєнія" -
ЧИ НЕ ЦЕ БУЛО МЕТОЮ ПОЇЗДКИ Зе ДО ОМАНУ.