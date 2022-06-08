Наши подразделения крепко держат позиции на Херсонщине и Николаевщине. Уничтожен 1 беспилотник, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" обнародовало оперативную информацию за 7 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "Наши подразделения на Херсонщине и Николаевщине вдоль линии столкновения крепко держат занятые позиции в готовности продвигаться на восток.

Взбешенный от несокрушимости нашего народа враг с оккупированных территорий беспощадно покрывает системами залпового огня николаевское направление.

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Пытаясь запугать и в очередной раз нанести болезненное поражение запрещенными кассетными боеприпасами неизбирательного действия, обстрелян пригород Николаева. Те, кто делают вид, что обеспокоены мировым продовольственным кризисом, на самом деле попадают по сельскохозяйственным полям, объектам инфраструктуры, где вспыхивают пожары, приобретающие впечатляющие масштабы.

При попытке врага провести воздушную разведку в Николаевском районе беспилотный разведчик "Орлан-10" был точно уничтожен огнем зенитно-ракетного подразделения.

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В Бериславском районе Херсона тяжелая ситуация из-за невозможности доставить туда гуманитарные грузы. Тем временем оккупанты начали подготовку к празднованию дня россии в области. В самом временно оккупированном Херсоне так называемая администрация готова платить за получение российского паспорта и поддержку референдума, однако сторонников среди населения почти нет.

Херсон регулярно покрывают проукраинские и антиоккупационные листовки, повсюду появляются государственные флаги Украины.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией, в результате выполнения огневых задач и нанесения 4 ударов по скоплению сил противника, предварительно известно об уничтожении нескольких единиц бронированной техники и составе боеприпасов. Окончательные утраты уточняются.

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Корабельная группировка врага в Черном море не имеет изменений ни в количестве, ни в задачах.

В Одесской области в рамках контрдиверсионных мероприятий был обнаружен житель областного центра, завербованный ФСБ, во время пребывания на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. По заданию иностранной спецслужбы он собирал данные о координатах блокпостов, количестве личного состава и вооружении. Передавал захватчикам данные через мобильный мессенджер. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Силы охраны и обороны юга Украины продолжают выполнение задач по назначению, эффективно противодействуют вызовам и угрозам. Иногда выполнение боевых заданий могут сопровождать соответствующие звуковые эффекты. Помните, это знак, что вы под защитой Вооруженных Сил Украины и других сил обороны, а не повод для паники или распространения информации".

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