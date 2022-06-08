Зима будет самой сложной за годы независимости, тарифы не должны вырасти, - Зеленский

Правительство Украины создает штаб по подготовке к следующему отопительному сезону.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

"Это решение принято по результатам совещания, которое я сегодня провел с представителями правительства, энергокомпаний и регуляторов", – сказал он.

По его словам, "что бы ни планировали оккупанты, мы должны готовиться к следующей зиме". "Обсудили вопросы закупки достаточного объема газа на отопительный сезон, накопления угля, производства электроэнергии. Из-за агрессии России, из-за этой войны это действительно будет самая сложная зима за все годы независимости. Но мы должны пройти ее так, чтобы наши люди чувствовали нормальную работу государства", – сказал президент.

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Он отметил, что "в это время у нас не будет продажи нашего газа и угля за границу, вся внутренняя добыча будет направлена ​​на внутренние нужды наших граждан. В то же время делаем все, чтобы нарастить наши возможности экспорта электричества, это позволяют делать имеющиеся в Украине мощности, а после исторического присоединения нашего государства к объединенной энергосети Европы такой экспорт не только позволяет нам увеличить нашу валютную выручку, но и прямо влияет на стабилизацию энергетической ситуации в странах-соседях, сокращающих потребление российских энергоресурсов".

"Поставил правительству конкретную задачу – чтобы тарифы на газ и электричество следующего отопительного сезона не изменились. Местные власти отвечают за тарифы на тепло и на горячую воду, и на местном уровне должна быть обеспечена такая же неизменность тарифов зимой 2002-2023 годов", - заявил Зеленский.