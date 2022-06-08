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Новости ЭкономикаВойна в Украине Отопительный сезон
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Газ (10099) Зеленский (16567) уголь (989) Теплокоммунэнерго (87)

Зима будет самой сложной за годы независимости, тарифы не должны вырасти, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

зеленський

Правительство Украины создает штаб по подготовке к следующему отопительному сезону.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

"Это решение принято по результатам совещания, которое я сегодня провел с представителями правительства, энергокомпаний и регуляторов", – сказал он.

По его словам, "что бы ни планировали оккупанты, мы должны готовиться к следующей зиме". "Обсудили вопросы закупки достаточного объема газа на отопительный сезон, накопления угля, производства электроэнергии. Из-за агрессии России, из-за этой войны это действительно будет самая сложная зима за все годы независимости. Но мы должны пройти ее так, чтобы наши люди чувствовали нормальную работу государства", – сказал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство зафиксировало цену газа для производителей тепла

Он отметил, что "в это время у нас не будет продажи нашего газа и угля за границу, вся внутренняя добыча будет направлена ​​на внутренние нужды наших граждан. В то же время делаем все, чтобы нарастить наши возможности экспорта электричества, это позволяют делать имеющиеся в Украине мощности, а после исторического присоединения нашего государства к объединенной энергосети Европы такой экспорт не только позволяет нам увеличить нашу валютную выручку, но и прямо влияет на стабилизацию энергетической ситуации в странах-соседях, сокращающих потребление российских энергоресурсов".

"Поставил правительству конкретную задачу – чтобы тарифы на газ и электричество следующего отопительного сезона не изменились. Местные власти отвечают за тарифы на тепло и на горячую воду, и на местном уровне должна быть обеспечена такая же неизменность тарифов зимой 2002-2023 годов", - заявил Зеленский.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+18
Все, за що береться Зє & Ко. буде феєрично пройобане. При чому винен знову буде Порошенко. Не знаю, як ви, а я запасаюся дровами. Бо знову буде Пи...дець...
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08.06.2022 01:15
+10
cц#ко, вроде лето, а от мысли про зе-штаб "пiдготовки до зими" морозно стало. шо не сп#здят,
то про@бут.
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08.06.2022 01:42
+7
Одне зрозуміло точно:
Грошей будуть ДРАТИ БІЛЬШЕ!
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08.06.2022 01:22
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Все, за що береться Зє & Ко. буде феєрично пройобане. При чому винен знову буде Порошенко. Не знаю, як ви, а я запасаюся дровами. Бо знову буде Пи...дець...
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08.06.2022 01:15 Ответить
Першим питанням до підготовки до зими має бути перевірки розкрадання газом і нафтодобичу за всі 30 років
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08.06.2022 07:18 Ответить
В дупу пороха!
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08.06.2022 11:27 Ответить
Одне зрозуміло точно:
Грошей будуть ДРАТИ БІЛЬШЕ!
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08.06.2022 01:22 Ответить
Не важно, что вам говорят - вам говорят не всю правду.
Не важно, о чем говорят - речь всегда идет о деньгах.
Артур Блох, "Закон Мерфи"
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08.06.2022 06:47 Ответить
Раптом що, опалюватимемо оселі презентабельною щетиною високопосадовців, можливо навіть без попереднього гоління.
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08.06.2022 01:27 Ответить
як ніч на дворі - боневтік на сцені, звичка.
спортили ви клована в 2019му, а гарненький пісюаніст був - маєстро практично, а ви маєстру в прораби і головнокомандуючі відбулавили.
і Україну підставили і кловану карьеру зламали (((
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08.06.2022 01:31 Ответить
каклета у тому штабу є? А данілов вже змінив одяг?

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08.06.2022 01:38 Ответить
cц#ко, вроде лето, а от мысли про зе-штаб "пiдготовки до зими" морозно стало. шо не сп#здят,
то про@бут.
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08.06.2022 01:42 Ответить
То ти про пороха?
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08.06.2022 11:28 Ответить
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08.06.2022 02:07 Ответить
Эдак депутаты релокацию сделают в Калифорнию, им же можно
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08.06.2022 04:56 Ответить
Надо мать буржуйку покупать, бо раз зеленский сказав, шо всё под контролем и в порядке, значит:,, Спасайтесь сами кто как может. Я вам ничего не должен"
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08.06.2022 06:54 Ответить
Уголь и дрова. Вот и все отопление. Не позднее лета заготовить дрова, чтобы успели просохнуть. Сделать утепленные трубы в домах для котлов, утепленные в первую очередь, вентиляцию сделать централизованную, чтобы с рекуператором экономить электричество. Дома утеплить минватой (не пенопластом, сгорит за 1 осколок). Людей поселить из расчета 2 человека в комнату в энергоэффективные дома.

Надо понять, что газ и нефть кацапы могут уничтожить в любой день в году и ничего с этим не сделаешь. Пора начинать рубить леса, делать дрова и высушивать их. На всю зиму. Только вот прямо в настоящее время кое-какие люди заказывают себе бэнтли по хорошей цене без пошлины, выводя валюту из страны. Им плевать на страну. И им за это ничего нету, когда в СССР их бы арестовали и отправили в штрафроту.
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08.06.2022 07:42 Ответить
ЗЕ Президент за 2.5 роки свого мудрого правління залучив інвестиції та зарубіжні компанії для збільшення видобутку газу в Україні, який покриває на 100% потреби не промислових споживачів.

Прикол в тому, що ЗЕ Президент ніхЄра не зробив для збільшення видобутку газу в Україні. Бо чувак з Кривого Рогу в принципі в економіці повний НУЛЬ.

Але... якщо записати відео, про те як нам буде не просто взимку - то точно стане простіше. Бо **** ще Зеля може зробити крім записати відео?
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08.06.2022 18:21 Ответить
 
 