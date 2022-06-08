Зима будет самой сложной за годы независимости, тарифы не должны вырасти, - Зеленский
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Правительство Украины создает штаб по подготовке к следующему отопительному сезону.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
"Это решение принято по результатам совещания, которое я сегодня провел с представителями правительства, энергокомпаний и регуляторов", – сказал он.
По его словам, "что бы ни планировали оккупанты, мы должны готовиться к следующей зиме". "Обсудили вопросы закупки достаточного объема газа на отопительный сезон, накопления угля, производства электроэнергии. Из-за агрессии России, из-за этой войны это действительно будет самая сложная зима за все годы независимости. Но мы должны пройти ее так, чтобы наши люди чувствовали нормальную работу государства", – сказал президент.
Он отметил, что "в это время у нас не будет продажи нашего газа и угля за границу, вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние нужды наших граждан. В то же время делаем все, чтобы нарастить наши возможности экспорта электричества, это позволяют делать имеющиеся в Украине мощности, а после исторического присоединения нашего государства к объединенной энергосети Европы такой экспорт не только позволяет нам увеличить нашу валютную выручку, но и прямо влияет на стабилизацию энергетической ситуации в странах-соседях, сокращающих потребление российских энергоресурсов".
"Поставил правительству конкретную задачу – чтобы тарифы на газ и электричество следующего отопительного сезона не изменились. Местные власти отвечают за тарифы на тепло и на горячую воду, и на местном уровне должна быть обеспечена такая же неизменность тарифов зимой 2002-2023 годов", - заявил Зеленский.
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Грошей будуть ДРАТИ БІЛЬШЕ!
Не важно, о чем говорят - речь всегда идет о деньгах.
Артур Блох, "Закон Мерфи"
спортили ви клована в 2019му, а гарненький пісюаніст був - маєстро практично, а ви маєстру в прораби і головнокомандуючі відбулавили.
і Україну підставили і кловану карьеру зламали (((
то про@бут.
Надо понять, что газ и нефть кацапы могут уничтожить в любой день в году и ничего с этим не сделаешь. Пора начинать рубить леса, делать дрова и высушивать их. На всю зиму. Только вот прямо в настоящее время кое-какие люди заказывают себе бэнтли по хорошей цене без пошлины, выводя валюту из страны. Им плевать на страну. И им за это ничего нету, когда в СССР их бы арестовали и отправили в штрафроту.
Прикол в тому, що ЗЕ Президент ніхЄра не зробив для збільшення видобутку газу в Україні. Бо чувак з Кривого Рогу в принципі в економіці повний НУЛЬ.
Але... якщо записати відео, про те як нам буде не просто взимку - то точно стане простіше. Бо **** ще Зеля може зробити крім записати відео?