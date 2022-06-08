"Книга палачей": Зеленский анонсировал запуск проекта с данными о зверствах армии России
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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск на следующей неделе "Книги палачей".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в видеообращении.
"На следующую неделю запланирован запуск специальной "Книги палачей" – информационной системы, в которой собираются подтвержденные данные по военным преступлениям и преступникам российской армии", - сказал он.
"Я неоднократно отмечал, что все они будут обязательно отвечать. И мы шаг за шагом к этому приближаемся. Это конкретные факты о конкретных людях, которые виновны в конкретных жестоких преступлениях против украинцев", - отметил он.
По словам президента, "такая "Книга палачей" является одной из основ не только ответственности непосредственных исполнителей военных преступлений – солдат оккупационной армии, но и их командиров. Тех, кто отдал приказы. Тех, кто сделал возможным все, что они натворили в Украине" . "В Буче, в Мариуполе, во всех наших городах, во всех громадах, до которых дотянулись. Все будут отвечать", – заявил он.
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і цим теж повинен займатися Презідент воюючиї країни?
В його розумінні бути президентом це багато триндіти на публіку. Робити селфі, торгувати личком.
сьогодні кацапи по твоїм "дорогам" на які ти потратів 600 млрд грн с помойної іедерації на крим півднем України поїхали... будівельник шашликовий
Что-то подобное Мемориалу погибших во 2-й мировой. А то, боюсь, мы считаем только потери врага.
Зірка галактичного масштабу, блін..