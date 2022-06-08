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зерно (997) Сеул (11) Шерман (27)

Заместитель госсекретаря США Шерман и зам.главы МИД Украины Сеник обсудили в Сеуле вывоз украинского зерна

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно

Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман встретилась во вторник в Сеуле с заместителем министра иностранных дел Украины Дмитрием Сеником. Дипломаты обсудили, в частности, вывоз украинского зерна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдепа США.

Венди Шерман находится с официальным визитом в Южной Корее.

По словам официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, в ходе встречи Шерман подчеркнула жесткую и постоянную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом неспровоцированной агрессии со стороны России.

Заместитель госсекретаря представила обновленную информацию об американской помощи Украине, включая помощь в сфере безопасности, гуманитарную и экономическую помощь, а также бюджетную поддержку и помощь в реализации долгосрочных инициатив.

"Шерман и Сеник также обсудили влияние войны, развязанной Россией, на глобальную продовольственную безопасность, и заинтересованность Соединенных Штатов в доставке украинского зерна на международные рынки", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН рассчитывает на достижение соглашения по поставке зерна из Украины и удобрений из РФ, - Гутерриш
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Такое впечатление по этому кипишу, что кроме зерна Украина больше ничего не производит.
Типа, пусть Параша делает здесь что хочет, но не мешает голодающим неграм зерно везти.
Конечно, зернотрейдеры (типа Гленкора) теряют деньги, но Украина теряет жизни !!!
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08.06.2022 08:00 Ответить
спочатку-зброя-потім зерно
нехай худають
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08.06.2022 08:02 Ответить
Запад больше обеспокоен возможным голодом в Африке, чем ежедневным убийством людей в Украине. Поэтому пора поставить ему, Западу, ультиматум: зерно в обмен на закрытое небо, самолеты, средства ПВО. И "деньги вперед"!
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08.06.2022 08:30 Ответить
 
 