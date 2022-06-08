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Украина хочет купить у Израиля систему ПВО "Железный купол", - посол Корнийчук

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

купол,залізний

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук призывает Израиль разрешить продажу системы ракетного перехвата "Железный купол".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP.

Дипломат хочет, чтобы израильское правительство подкрепило свою словесную поддержку Украине военной помощью.

На пресс-конференции в Тель-Авиве он заявил, что Украина хочет купить систему "Железный купол", добавив, что Соединенные Штаты не будут против такой продажи.

США оказывают финансовую поддержку проекту "Железный купол" уже около 10 лет, выделив около 1,6 млрд долларов на его производство и техническое обслуживание. Система предназначена для перехвата и уничтожения ракет малой дальности.

Корнийчук также сообщил, что Израиль на прошлой неделе отклонил запрос США в Германию о поставке Украине противотанковых ракет "Спайк" с израильской лицензией.

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Топ комментарии
+30
Во-первых, не продадут. Во-вторых - зачем? В наших условиях они бесполезны.
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08.06.2022 08:31
+19
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08.06.2022 08:52
+17
У "команді зе" багато військових експердів..

КОЖЕН ДРУГИЙ... ))))))

Верещук..Подоляк..

тепер і Корнієнко.. )))
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08.06.2022 08:36
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Правила форума Совет форумчан
Во-первых, не продадут. Во-вторых - зачем? В наших условиях они бесполезны.
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08.06.2022 08:31 Ответить
У "команді зе" багато військових експердів..

КОЖЕН ДРУГИЙ... ))))))

Верещук..Подоляк..

тепер і Корнієнко.. )))
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08.06.2022 08:36 Ответить
там ще маленький зе дає татусю поради які танки, літаки та гармати купувати! І зі слів Лєни (скмбр) - велий зе користується порадами маленького експєрда
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08.06.2022 10:17 Ответить
Не продадут это точно, но она таки точно нужна как минимум 6 городов по батарее.
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08.06.2022 08:38 Ответить
нахер не нужна. Это как стефанчуку подводная лодка.
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08.06.2022 08:51 Ответить
У нас тут не "самодєлкі" бородатих літають... до ***** той щит проти масованих артилеристських і ракетних ударів
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08.06.2022 09:00 Ответить
проти арти будь-яка ппо "до *****"
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08.06.2022 09:05 Ответить
ну як сказати... проти снарядів балістичної траекторії так і є, але гради певні системи ППО здатні збивати... питання лише в тому, наскількі ефективно?
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08.06.2022 11:02 Ответить
У В А Г А!

Російські окупанти телефонують жителям Авдіївки, питають адресу та кількість людей у будинку, а потім обстрілюють їх

Про це повідомила пресслужба Авдіївської міської військової адміністрації.

"Росіяни тероризують мешканців Авдіївки. І вигадали для цього новий спосіб, з яким раніше в нашому місті не доводилось стикатися. Телефонують з невідомого номеру, питають адресу та чи багато людей знаходиться у будинку (питають безпосередньо, так, ніби давні знайомі, та переживають за долю міста). Людина відповідає. Через кілька хвилин після дзвінка цей будинок накриває ворожа артилерія", - йдеться у повідомленні.

За інформацією пресслужби, у місті зафіксували вже кілька таких випадків.
https://t.me/operativnoZSU/27763
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08.06.2022 09:46 Ответить
Звонят на мобильные, чтобы получить координаты.
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08.06.2022 10:42 Ответить
я конечно не спец но сложилось мнение что соотношение цена-эффективность в наших условиях будет не в пользу эффективности, гораздо действенней будут пожалуй те же дольнобойные РСЗО что бы орки были сто пудово уверены что ответка прилетит тут же, но опять же ключевое слово дальнобойные...
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08.06.2022 09:08 Ответить
Так воно в нас є, точніше мало б бути за останні 2-3 роки. Дальність до 480 км, але нема.
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08.06.2022 10:02 Ответить
але ложило асфальт і на нас всіх
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08.06.2022 10:18 Ответить
Для захисту найвеличнішого лідера генералісімуса **********.
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08.06.2022 09:59 Ответить
Шольц не дозволить.
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08.06.2022 08:32 Ответить
наші небожителі природньо хочуть прикрити власну дупу.. нехай лише над "урядовим кварталом",ВР і її готелем..

решту України -ЯК грошей дадуть...
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08.06.2022 08:38 Ответить
прежде чем нести пургу, прочитай ее ттх. 1на батарея закрывает 150 квадратных километра , а полошадь Киева около 800 то есть 4е таких батареи могут закрыть город от крылатых ракет и можно будет восстановить военное производство.
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08.06.2022 08:56 Ответить
по Ізраїлю запускали крилаті ракети?
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08.06.2022 09:02 Ответить
Саморобні пітарди араби по них запускали.... Ізраїль не витримав би і двох годин такого вторгнення і бомбардувань, як Україна. Цей "купол" допоміг би їм, як мертвому припарка.
Тому, коли тут деякі розчепірюють пальці і надувають щоки від "мощі" дутої і хваленої ізраїльської армії - це нічого крім іронічної посмішки не викликає.
Пошліть для хохми підрозділ цієї ізраїльської раті, наприклад, під Сєверодонецьк, Лиман, Ізюм... - а тоді хай поділяться враженнями. Якщо буде кому. Вони "герої" проти навівозброєних арабів без підтримки артилерії, авіації і ракет.
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08.06.2022 12:19 Ответить
МАчня і мрії посла -лише мрії...

Ізраїль продасть аж 4 батареї ?

Ізраїль заблокував передачу американцями системи ПРО «Залізний купол» Україні

вівторок, 15 лютого 2022 р.
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08.06.2022 09:04 Ответить
Все правильно. Проси невозможного и получишь необходимое.
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08.06.2022 08:35 Ответить
... и получишь хер.
Правила погона подчиненньіх не сильно работают в международной политике
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08.06.2022 12:23 Ответить
Кнурі безкорисні,якщо не шкідники,ви це все вже давно повинні були закупити і мовчки!
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08.06.2022 08:35 Ответить
Ось на цьому потрібно зосередитись: Велика Британія пообіцяла поставити Україні партію високотехнологічних ракет Brimstone для деблокування портів Джерело: https://censor.net/ua/n3346592

а не мріяти, про "Залізний купол", якого не можуть собі дозволити провідні країни світу.
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08.06.2022 08:36 Ответить
навіть ракети дальністю 500 км не дозволять деблокувати морські шляхи у Чорному Морі.. (((

**«Бастион» (индекс ГРАУ 3К55, по кодификации НАТО: SSC-5 «Stooge» (рус. «марионетка») - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой П-800 «Оникс» / «Яхонт».

лише військова перемога України і подальші перемовини з мордором..
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08.06.2022 08:42 Ответить
Можливо лише знищивши ЧФ РФ , і берегові ракетні комплекси.
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08.06.2022 10:17 Ответить
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08.06.2022 08:40 Ответить
Лазерные пушки у них серьёзно смотрятся. Не будет давать ИЗраиль оружие. С ираном у них война https://news.israelinfo.co.il/world/103410. Украине надо своё лазерное продумывать, а не выводить бабло через дороги. С Зеленским будет только разруха. Также врет, никого не сменил, с тем же ермаком и ездит. перевыборы в парламент нужны. эти ниже плинтуса
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08.06.2022 08:41 Ответить
прёдлагаю сразу нёйтронноё - пока они лазерами балуются, мы перескочим на уровень вышё. кстати, как раз начальника института по разработке этого всего не хватает - пойдешь?
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08.06.2022 08:43 Ответить
Я думаю, Зеле нужно не играть в бирюльки, а напрямую обратиться к Дарту Вейдеру с предложением о покупке Звезды Смерти. Уж тогда-то рашке точняк хана.
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08.06.2022 09:23 Ответить
Пропоную гєнєралісімускє Безмозглой придумать вундер-бластери. Аби стрільнули орки артою за 20км, а ми лазерним вундер-бластером "Безмозг" хІярнули атвєточку прямою наводкою
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08.06.2022 09:37 Ответить
Украине надо своё лазерное продумывать...

НЄ "гоните"....

придумати -ЛЬОГКО..

а от поки що з реалізацією навіть в США -"нє альо"
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08.06.2022 08:44 Ответить
Це означає викинути державні гроші України. Але Зелі це не має значення-тому що ці гроші ми платимо Ізраїлю.
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08.06.2022 08:47 Ответить
Марення сивої кобили...
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08.06.2022 08:48 Ответить
Після підводного човна від Стефанчука вже нічому дивуватися. А згадайте корвети від турків замість Нептуна та ракетної програми!
А послу просто треба показати, що він працює. Бо в ОП сказали, що будуть оцінювати за результатами поставок!
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08.06.2022 08:50 Ответить
это такой посольский зелемарафон...
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08.06.2022 08:55 Ответить
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08.06.2022 08:52 Ответить
Ну так Израиль тратит сумашедшие деньги на оборону, а в Украине ? лозунги напомнить ? мы устали от войны, хватит нас пугать потеным, деньхи на крови и. т.д
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08.06.2022 09:00 Ответить
А, може все ж, проміняти ******* ракетні оборонні проекти на "велике крадівництво (під відкати)"? Чи проігнорувати попередження (навіть звинуватити у провокаціях!) ведучих розвідок світу про широкомасштабне вторгнення? Чи утримувати шоблу фсб-ешних агентів на керівних вищих державних постах? Чи видавати противнику плани і схеми оборонних укріплень і маршрути доставки зброї?. Чи розмінувати проходи для кацапської орди з Криму? Чи залишити на убой захисників Маріуполя, водночас записуючи нескінченні пафосні відосіки та самолюбованські монологи? Чи просто нафарширувати вищу владу тупими, продажними сикливими ідіотами, що не уміють зв"язати двох слів і і своїми пустими пропи.донами дратують і деморалізують народ і уже майже відвернули від України частину вірних союзників? Вугілля тобі мозолить очі? Цей медведчук бреше на замовлення москви і зелених виродків з Банкової з метою компромату на Порошенка. Уже, хіба що ідіотам не зрозуміло, що альтернативи на пост Президента крім Порошенка немає. І що сикливим продажним тупим клоунам ломиться п и з д а і ззовні і з середини.
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08.06.2022 11:17 Ответить
В Ізраїлі і влада, і народ - євреї. Була б там влада з арабів, теж було б шапіто. Треба не на українців пеняти, а на підарюг, які тільки приповзуть до влади на хвилі Майдану, відразу забувають про виборче законодавство, тому й проникають у владу як не риги (бульбаші - яники, кацапи - азірови), та клоуни пучеокі і такі самі, з ПІБ на - ов...
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08.06.2022 09:11 Ответить
хотеть - не значит жениться....
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08.06.2022 08:53 Ответить
только один народ мира хвастается своими поражениями...
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08.06.2022 08:55 Ответить
Може краще купити ізраїльський уряд? А наш з президентом відправити у відпустку? Років на двадцять, в Оман.
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08.06.2022 08:57 Ответить
може все ж такі бітум в кацапні на відбудову милих сердцю доріг?
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08.06.2022 08:57 Ответить
«Злой одессит»
Про то, что Украина хочет купить у Израиля его систему ПРО "Железный купол", чтобы защитить свои города и военные объекты от российских ракетных ударов - без комментариев. Я это даже комментировать не буду.

Это глупо и явно является частной информационной инициативой, ничего общего с общегосударственной стратегией не имеющей.

На пальцах для тех кто меня не читал, не слушал и не видел мои интервью все эти... года - даже США не смогли полноценно интегрировать "Железный купол" в свою ПРО, основой которой является ЗРС Patriot. А вы хотите, чтобы мы интегрировали в наше ПВО основой которого является С-300, "Бук" и прочая совковая чехарда - "Железный купол"?

Давайте без ненужных рефлексий. Я на них ещё мог в 2021 реагировать спокойно и сдержанно, даже в октябре, но не сейчас. Сейчас это тупо бесит!
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08.06.2022 08:57 Ответить
Кажуть ,Рогозін підшуковує нову роботу ))))
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08.06.2022 09:06 Ответить
ключове слово "хоче"
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08.06.2022 09:05 Ответить
это уже хорошо и интересно
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08.06.2022 09:06 Ответить
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук закликає Єрусалим дозволити продаж системи ракетного перехоплення "Залізний купол".

В ПОШУКАХ УКРАЇНСЬКОЇ "ВУНДЕРВАФЛІ" ....
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08.06.2022 09:08 Ответить
Мое мнение, не продадут.
Причин много. Очень много. Попробую по пунктам.
1. Явное нежелание обострять отношения с Россией и приобрести еще одного военного противника в лице России(ввиду неминуемой войны с Ираном).
2. Нехватка этих самых "куполов" в самом Израиле. Система очень дорогая и продвинутая, количество ограничено и они под каждым кустом не стоят. Угроза с севера, перевозят на север, угроза с юга, перевозят на юг.
3. Явная бесполезность для Украины. В условиях скученности Израиля, где города отделяются друг от друга лентой шоссе, это работает блестяще. В условиях Украины, где все же есть расстояния в сотни километров, бесполезно. 3-4 системы всю страну не спасут, а требуемых 100-150 просто-напросто не существует и для их строительства нужны долгие годы.
4. Невероятная дороговизна сбития любого объекта, без разницы или это простой артснаряд или супер-навороченный Искандер. Одна противоракета стоит 80-100 тыс. долларов. А для тотальной защиты требуются многие миллиарды.
5. И самое главное. Никакая система ПВО-ПРО не дает абсолютной гарантии защиты. В Израиле этот вопрос решают иначе. Если начинают стрелять по нашей территории, то сначала вражеские ракеты и снаряды сбивают и ждут, что противник опомнится и прекратит безумствовать, а когда он опьяненный своей "силой" усиливает обстрелы, начинают стрелять уже по нему. И ракетами, и артиллерией, и авиацией
Так что, мой вывод - Железный Купол не панацея. Он решение вопроса, но не решение проблемы. Проблему злого и агрессивного соседа можно(и надо!) решать современной армией, передовым ВПК, развитой экономикой, единством общества и тотальной борьбой с коррупцией.
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08.06.2022 09:09 Ответить
Тільки от економіка у нас котиться в прірву. Виробництво руйнується, експорт заблоковано.
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08.06.2022 09:27 Ответить
Це війна і тому все зрозуміло.
Війна та процвітаюча економіка - антагоністи.
Те, що я написав в останньому абзаці, стосується післявоєнної України.
Не страшно зробити помилку. На помилках вчаться.
Страшно знову зробити ту саму помилку. Ось цього Доля вже не прощає.
А як на мій погляд, усі 30 років довоєнної України - це одна суцільна помилка
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08.06.2022 09:41 Ответить
збивати 2-3-5-7 палестuньских самопальних ракет інколи, і діяти як частина ППО в умовах повномасшабної віїни проти кацапячих гіперсонік ракет? - це два різних залізних купола...
колись Ізраїль доведе іх до ума - зараз цей купол не перше шо треба.
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08.06.2022 09:12 Ответить
Піар знову

.
Чого раніше про безпеку не дбали ?
Цього питання і відповідальності вам не уникнути.
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08.06.2022 09:13 Ответить
Ізраїль як пів житомирської області. Щоб накрити Україну «залізним куполом» потрібно їх дуже багато. Може бубочку хочуть прикрити?
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08.06.2022 09:14 Ответить
Навіщо? В нас потрібно покрити тисячі кілометрів, це буде коштувати дксятки мільярдів доларів. Крвще купити зброю.
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08.06.2022 09:15 Ответить
Не продадуть. Там же половина кацапів!
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08.06.2022 09:24 Ответить
Млять.
А вы в курсе, ДЛЯ ЧЕГО разрабатывался этот купол?
Палестинцы берут одну ракету от град (12 см х 3 м), подтаскивают к границе Израиля треножник с тубой, наклоняют её с помощью транспортира и калькулятора и пуляют на пару километров.
А крылатые ракеты - это СОВСЕМ другая история!
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08.06.2022 09:37 Ответить
По позиции Израиля Украина должна сделать выводы на будущее и также вести себя, когда и Израиля будут серьезные проблемы (а они нимпременно будут)
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08.06.2022 09:43 Ответить
А який КУПОЛ чи ПЕТРІОТ захистить від ЯДЕРНИХ ЗАГРОЗ РОСІЇ?

Те що російські ракети літають туди сюди над Києвом, Дніпром, Львовом..... Це тупа демонстрація РОСІЯН, що у будь-який момент ці ракети можуть бути начинені ядерним компонентом, що Україна беззахисна.....

Ps ..Розробляйте втіхаря ЯДЕРНУ зброю, на будь-якому носії ..хоч на Нептуні ..а ще краще на дніпровських Р-36м, повертайте виробництво Воєвод.....
А потім скличте комісію..... АМЕРИКА-ЄВРОПА-РОСІЯ щоб заявити про НАЯВНІСТЬ В УКРАЇНИ ЦИХ ЯДЕРНИХ ЗАРЯДІВ....
А будуть фиркати, шантажувати санкціями проти України ...ТО ТИКНІТЬ ЦИХ "ПАРТНЕРІВ" НОСОМ В БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ...
5 ЯДЕРНИХ БОЄГОЛОВОК НАЦІЛЕНИХ НА МОСКВУ - ЦЕ КРАЩЕ ЗА ВСІ ЦІ ПЕТРІОТИ, КУПОЛИ, MLRS і гаубиці М777 часів В'єтнамської війни ...

Або УКРАЇНА -ЯДЕРНА ДЕРЖАВА І СПРАВДІ НЕЗАЛЕЖНА...АБО УКРАЇНА ВІЧНА ЖЕРТВА ЯДЕРНОГО ШАНТАЖУ З БОКУ РОСІЯН...
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08.06.2022 09:56 Ответить
Италия, Южная Коря, Япония, Франция, Турция тоже делают ЗРК
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08.06.2022 10:05 Ответить
При запрете продавать оружие Израилю, они вооружились до зубов через бандитов и нелегальных торговцев и даже самолетами. Да переплачивали, хитрили, но войну выиграли. В Украине , когда "Свинарчуки" начали поставлять нелегально запчасти к танкам с россии, продажные журналисты и идиоты с Нац. корпуса Азова, подняли такой вой, что даже комик стал президентом.
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08.06.2022 10:11 Ответить
Я не военный эксперт но живу в Израиле с 2014 , в разных новостных изданиях только и говорят , что выстрел парный ракетами перехватчиками стоит около 50.000usd , потом специфика это низко летящие говно-железяки на высоте до 2000 метров , и тд и тд . Есть ли вообще эффект поднимать этот разговор похоже просто на фарс и деструктивное общение ! Однозначно , только patriot который есть у Израильских ПВО тоже может снять напряг с летящих баллистических ракет ! Но тут США ссут , давно пора ставить это ПВО ! Украина 🇺🇦 понад усе
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08.06.2022 10:16 Ответить
патріот ельбруси (скади) пропускав у Бурі в пустелі. *******, це THAAD.
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08.06.2022 13:11 Ответить
Здається таку систему американці купили для себе. Вона виявилась для них непридатна, і тепер лежить десь на складах.
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08.06.2022 10:19 Ответить
А куди поділися Кольчуги?
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08.06.2022 10:45 Ответить
Система призначена для знищення тактичних некерованих ракет і артилерійських снарядів калібру 155 мм на відстані до 70 км
Типова батарея Залізний купол складається з РЛС та трьох пускових установок, по 20 ракет-перехоплювачів в кожній, що дорівнює 60 ракет на батарею[19]. Повідомляється, що одна батарея здатна захистити територію площею близько 150 км
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB

Я не військовий експерт, але Ізраіль не обстрілюють з градів, торнадо, з літаків, підводних човнів, кораблів, артилерії. Тут купол не поможе, хіба що тільки на Київ зосередити і то.
Зате наша влада знову почне виступати і нести хрінь з розряду, що нам не перемогти, бо армію треба в 10 раз збільшити, а ФРН не дає підводні човни, Ізраїль - залізний купол, США - авіаносці, далі варіантів безліч. А зелені курви для оборонки хіба що навалили асфальту, але асфальтних військ не спостерігається, але рашистам створили комфортні умови для наступу і виключно за підтримки *********** України. Ворожа техніка заїжджала в Україну як навмисно чи так співпало по відремонтованим дорогам, таким чином менше зношувалась і швидше просувалась. Гідрант попіклувався про рашистів заздалегідь, нарід думав ремонти для них, а виявилось для наступу на Україну.
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08.06.2022 10:49 Ответить
Эффективнее наносить удары по точкам, откуда запускаются ракеты.
Если это самолёты - по аэродромам базирования.
Если корабли и подводные лодки - по их базам.
Им можно, а нам - нет ? Пусть жалуются в ООН.
Техническая сторона будет так или иначе решена, и это будет дешевле.
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08.06.2022 10:52 Ответить
Україна хоче купити в Ізраїлю систему ППО "Залізний купол"
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08.06.2022 10:59 Ответить
Україна так хоче купити залізний купол, як до цього хотіла фінансувати армію і зміцнювати оборону країни.
А взагалі на ці "хотєлки" звідки взяти стільки грошей?
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08.06.2022 12:21 Ответить
Евреи не продадут, на то они и евреи.
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08.06.2022 11:51 Ответить
Євреї тут ні до чого, питання в доцільності придбання такого оборонного озброєння.
В кінці кінців керівництво України повинно всім партнерам дякувати-дякувати-дякувати за будь-яку допомогу, а не виставляти претензії.
В реальному світі країни не зв'язані між собою військо-оборонними союзами нічого і нікому сторонньому не зобов'язані. Краще наші зелені курви будуть просто вдячні і допомоги буде ще більше)
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08.06.2022 12:31 Ответить
Це така хитра фігура, щоб підставити Ізраіль, коли він відмовить?
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08.06.2022 12:31 Ответить
Тролят Израиль ) 100% куда более полензна нам система Зенитный ракетный комплекс SAMP-T, (Астерс) стоимость ~ 600 милионов дол, против 3 лярдов за Патриот.
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08.06.2022 12:31 Ответить
Ізраїль як наша Львівська область. І установки з цього "Залізного куполу" вони періодично перевозять на небезпечні ділянки. Шо вони можуть продати, і в якій кількості? І що ми прикриємо тим, що вони теоретично продадуть? Дачу Коломойського?
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08.06.2022 13:17 Ответить
К сожалению, 5 июня наша противоракетная оборона провалилась. Не понятно - кацапы сумели подбить наши ЗРК? Удар наносился даже не баллистическими ракетами, и всё равно...

Улучшать ПВО нужно безусловно. Израиль бесполезно просить продать что-либо. Что с поставками Patriot - всё заглохло?
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08.06.2022 13:18 Ответить
абсолютно непотрібне примітивне паротипартизанське озброєння ..металолом у війні проти росії..
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27.09.2022 20:59 Ответить
 
 