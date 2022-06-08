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война (46961) Киевская область (3539) предприятие (221) Кулеба Алексей (97)

В результате боевых действий полностью уничтожены 44 предприятия в Киевской области, - председатель ОВА Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

київська

В Киевской области после боевых действий пострадали более ста предприятий. 44 из них уничтожены полностью.

Об этом написал в Telegram глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Мы делаем все, чтобы бизнес в области как можно быстрее восстановился. Ведь от этого зависит как благосостояние жителей, так и развитие нашего региона", - отметил Кулеба.

В этой связи он сообщил, что 7 июня состоялась одна из первых встреч с бизнесом и государственными регуляторами, в ходе которой были обсуждены актуальные темы и проблемы предприятий.

"Делаем все, чтобы стать платформой и площадкой, которая поможет решить эти вопросы. Будем помогать каждому предприятию. Это необходимо, чтобы сохранить и создать новые рабочие места для людей, а также стабилизировать экономическую ситуацию. Это важные вопросы, и они тоже есть для нас приоритетными", - подытожил председатель ОВА.

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Автор: Анастасія Потіха
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Шоблойобло імені бєніренигата знищує Україну по-повній...безславні виродки,хіба на вас Бога нема...навчились блєфувати від кремлівської мафії?Гинуть воїни,волонтери,гинуть діти,катують полонених,викрадають і вбивають рашисти громадян України,плюндрують все на наших землях....і тут вкрадливий голос нашіптує нам про зраду інших....вам вашу зраду цвяхом прибити на лоба?
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08.06.2022 09:10 Ответить
Шоблойобло імені бєніренигата знищує Україну по-повній...безславні виродки,хіба на вас Бога нема...навчились блєфувати від кремлівської мафії?Гинуть воїни,волонтери,гинуть діти,катують полонених,викрадають і вбивають рашисти громадян України,плюндрують все на наших землях....і тут вкрадливий голос нашіптує нам про зраду інших....вам вашу зраду цвяхом прибити на лоба?А дороги,як-збереглись?Цілі?
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08.06.2022 09:12 Ответить
Так, Любочко, пишуть нам зелені боти, що вони досі дуже пишаються своїми дорогами (найдорожчими у світі, але треба було ж носити по 30,000 дол у ковертах зеленим депутатам),
так, Tierre? (це тут дописувач один об'явився зелений, українську навіть знає, наволоч)
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08.06.2022 10:01 Ответить
 
 