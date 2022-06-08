В результате боевых действий полностью уничтожены 44 предприятия в Киевской области, - председатель ОВА Кулеба
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В Киевской области после боевых действий пострадали более ста предприятий. 44 из них уничтожены полностью.
Об этом написал в Telegram глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Мы делаем все, чтобы бизнес в области как можно быстрее восстановился. Ведь от этого зависит как благосостояние жителей, так и развитие нашего региона", - отметил Кулеба.
В этой связи он сообщил, что 7 июня состоялась одна из первых встреч с бизнесом и государственными регуляторами, в ходе которой были обсуждены актуальные темы и проблемы предприятий.
"Делаем все, чтобы стать платформой и площадкой, которая поможет решить эти вопросы. Будем помогать каждому предприятию. Это необходимо, чтобы сохранить и создать новые рабочие места для людей, а также стабилизировать экономическую ситуацию. Это важные вопросы, и они тоже есть для нас приоритетными", - подытожил председатель ОВА.
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так, Tierre? (це тут дописувач один об'явився зелений, українську навіть знає, наволоч)