Украинские войска добились определенных успехов в контратаке на Херсонщине, РФ продолжает атаковать Северодонецк с трех направлений, - разведка Великобритании
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В то время как Россия сосредотачивает свое наступление на центральном секторе Донбасса, она остается в обороне на других флангах.
Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По данным британцев, Россия продолжает пытаться атаковать в Северодонецке с трех направлений, хотя украинская оборона держится и маловероятно, что за последние 24 часа какая-то из сторон добилась значительных успехов.
"В то время как Россия сосредотачивает свое наступление на центральном секторе Донбасса, она остается в обороне на своих флангах", - говорится в обзоре.
В британской разведке отметили, что недавно украинские войска добились определенных успехов в контратаке на юго-западной Херсонщине, в том числе восстановив плацдарм на восточном берегу реки Ингулец.
"Поскольку фронт оккупированной зоны простирается более чем на 500 км, Россия и Украина сталкиваются со схожими проблемами в поддержке линии обороны и одновременно в высвобождении боеспособных подразделений для наступательных действий", - говорится в обзоре.
"В оккупированной Херсонской области Россия принудительно согласовывает свою администрацию с администрацией Российской Федерации, вводя российский рубль как законное платежное средство и нанимая российских учителей для внедрения российской программы и языка в школах. Россия, скорее всего, будет утверждать об оккупации Херсона как свидетельство улучшения управления и уровня жизни украинского народа", - считают в британской разведке.
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Ну ми в Україні бачемо як живуть
людирашисти на росії..... Так що ідіть ви зі своїми покращеннями за "МОСКВОЮ". Смерть рашистам!!! І СЛАВА ЗСУ!