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Великобритания (4268) война (46961) разведка (4005) Россия (91317) Северодонецк (602) Херсонщина (3525)

Украинские войска добились определенных успехов в контратаке на Херсонщине, РФ продолжает атаковать Северодонецк с трех направлений, - разведка Великобритании

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зброя,навчання,зсу

В то время как Россия сосредотачивает свое наступление на центральном секторе Донбасса, она остается в обороне на других флангах.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По данным британцев, Россия продолжает пытаться атаковать в Северодонецке с трех направлений, хотя украинская оборона держится и маловероятно, что за последние 24 часа какая-то из сторон добилась значительных успехов.

"В то время как Россия сосредотачивает свое наступление на центральном секторе Донбасса, она остается в обороне на своих флангах", - говорится в обзоре.

В британской разведке отметили, что недавно украинские войска добились определенных успехов в контратаке на юго-западной Херсонщине, в том числе восстановив плацдарм на восточном берегу реки Ингулец.

"Поскольку фронт оккупированной зоны простирается более чем на 500 км, Россия и Украина сталкиваются со схожими проблемами в поддержке линии обороны и одновременно в высвобождении боеспособных подразделений для наступательных действий", - говорится в обзоре.

"В оккупированной Херсонской области Россия принудительно согласовывает свою администрацию с администрацией Российской Федерации, вводя российский рубль как законное платежное средство и нанимая российских учителей для внедрения российской программы и языка в школах. Россия, скорее всего, будет утверждать об оккупации Херсона как свидетельство улучшения управления и уровня жизни украинского народа", - считают в британской разведке.

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"" Росія, найімовірніше, стверджуватиме про окупацію Херсона як свідчення покращення управління та рівня життя українського народу", - вважають у британській розвідці.""

Ну ми в Україні бачемо як живуть люди рашисти на росії..... Так що ідіть ви зі своїми покращеннями за "МОСКВОЮ". Смерть рашистам!!! І СЛАВА ЗСУ!
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08.06.2022 09:31 Ответить
****, каждый раз, как говорят про херсонское направление, сердце кровью обливается! Какая же ***** позволила оркам зайти из Крыма парадными колоннами?!!!
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08.06.2022 10:19 Ответить
А для Вас це секрет?..
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08.06.2022 10:26 Ответить
Нет, секрет держат те, кто "********". Не по адресу вопрос
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08.06.2022 11:31 Ответить
Причем, прошли маршем из Крыма за сутки до Мариуполя, по хорошему асфальту и с шашлыками...
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08.06.2022 10:34 Ответить
А дороги, як-збереглись? Цілі?
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08.06.2022 11:16 Ответить
Не трожь святое! По легенде упоротых любителей "Скотов", дороги были нужны, чтобы снаряды подвозить. Вот русонацисты и подвозят...
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08.06.2022 11:35 Ответить
Розвідка Великої Британії цікаве і відповідальне джерело, але на українські ЗМІ схоже сів Єрмак разом з Зеленським і варять з них воду як хотять.
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08.06.2022 11:45 Ответить
 
 