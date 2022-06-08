В результате агрессии РФ в Украине погибли 263 ребенка, ранения получили 478, - Офис генпрокурора

По состоянию на утро 8 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 263. Возросло количество раненых – 478.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 190, Харьковской – 122, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 30, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", - говорится в сообщении.

Так, 5 июня в результате обстрела оккупантами с.Доброполье Пологовского района Запорожской области получил огнестрельное ранение 9-летний мальчик.

В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о ранении 10 детей в Харьковской области.

Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждены 1958 учебных заведений. При этом 186 из них полностью разрушены.

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