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В результате агрессии РФ в Украине погибли 263 ребенка, ранения получили 478, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

По состоянию на утро 8 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 263. Возросло количество раненых – 478.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 190, Харьковской – 122, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 30, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", - говорится в сообщении.

Так, 5 июня в результате обстрела оккупантами с.Доброполье Пологовского района Запорожской области получил огнестрельное ранение 9-летний мальчик.

В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о ранении 10 детей в Харьковской области.

Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждены 1958 учебных заведений. При этом 186 из них полностью разрушены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украина? Снимай это!": рашист издевается над детьми в подмосковном электричке из-за цвета ранца. ВИДЕО
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российские мрази должны отвечать. и даже после войны необходимо достать каждого
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08.06.2022 09:43 Ответить
ей, офіс генерального прокурора, голосніше горлай. кричи на весь світ, публікуй фото, що ви там сидите-курите бамбук!!! ви знаєте, яку силу мають фото у ********* світі???? дураки якісь безголові, а-ну, візьміть себе в руки, організуйтеся, піарте горе України з усіх сил, хай весь світ бачить що робиться!!!!
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08.06.2022 09:55 Ответить
піарте горе України\\\\\\\\

пи-ар = связи с общественностью, так что ты как то тупо написал, в понимании что все знают "пи-ар" как - "реклама"
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08.06.2022 09:59 Ответить
особенно муртад Калдыров смешон, его шайтаны оказывается..... "воюют за Украину".
интересно бы к жителям "освобожденным" эту мразь доставить - сказали бы "спасиАл"(спасибо Аллаху) этому ублюдку, или как то иначе бы выразили благодарность? ну, без батальона охраны животное шоб было, ведь оно типо "делает нужное Аллаху?"
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08.06.2022 09:58 Ответить
последствия выбора 19...(((
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08.06.2022 10:05 Ответить
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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08.06.2022 10:40 Ответить
 
 