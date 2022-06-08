Арестованы активы одного из крупнейших производителей бетоноконструкций, которым владели лица из окружения Путина, - СБУ
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СБУ арестовала активы одного из крупнейших производителей бетоноконструкций. Конечными бенефициарами компании являются российские бизнесмены, причастные к финансированию ЛДНР.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"По инициативе СБУ арестованы активы компании, которой владели лица из окружения путина. Речь идет об одном из крупнейших производителей бетоноконструкций, который поставлял продукцию как в Украину, так и за границу. Служба безопасности установила, что конечными бенефициарами компании являются российские бизнесмены, причастные к финансирование так называемого "ЛДНР", - отметили в спецслужбе.
"Один из них даже принадлежит к ближайшему окружению президента РФ и является спонсором предвыборной кампании партии "Единая Россия". К тому же - строит жилье для сотрудников ФСБ и вооруженных сил РФ. Чтобы избежать международных санкций и поставлять товар на временно оккупированные территории Украины, руководство компании осуществило ребрендинг торговой марки. Впрочем, благодаря реакции СБУ на это предприятие наложен арест", - говорится в сообщении.
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По решению суда арестованы активы более чем на 2 млрд грн:
- 100% корпоративных прав в виде уставного капитала более чем на 437 млн грн;
- движимое и недвижимое имущество предприятия ориентировочной стоимостью 1,5 млрд грн.;
- 9 банковских счетов, где имеются в общей сложности более 104 млн грн.
Это сделано в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Решением суда арестованное имущество передается в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).
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Пожалуйста, подождите...
знайшли власника-москаля - позбавити його прав, перевести у державну власність, і хай працює.
Те що там СБУ арештувало - стоп підприємства, працівникі, зарплати, податки...
8 років не бачили, а тепер розвиднілось. вредітелі
Чому не вказано рік?
Гарно воюємо!
Коли зеботи та пороботи перегрезуть горлянки один одному, тоді тільки можна на щось розраховувати. Повинна бути адекватна оцінка дій будь-якого президента, якщо є за що підтримати - підтримуємо, якщо є за що четвертувати - це потрібно робити.
А взагалі, у бувших республіках совка президент = диктатор. Україні потрібно відмовитись від їнституту президенства та будувати парламентську республіку.
Один Президент остановил вторжение орков,создавал ВСУ, независимость церкви обеспечил, продвигал Украину в ЕС и НАТО, при нем поднялась экономика и много чего еще,а другой все это помножил на 0! в этом проблема!
Никто не говорит, что Порох идеален, как и любой человек(будет более достойный--проголосуем), но он не разрушал, а создавал, он вытягивал страну наверх, а чмо ее утопил во лжи, воровстве, убивал экономику и армию, и притянул полномасштабную войну!
И только тупой или враг не видит разницу между белым и черным!
обмінуевакуації азовців"?!