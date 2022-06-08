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Новости Происшествия
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арест (10381) Россия (91317) СБУ (18701)

Арестованы активы одного из крупнейших производителей бетоноконструкций, которым владели лица из окружения Путина, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

сбу

СБУ арестовала активы одного из крупнейших производителей бетоноконструкций. Конечными бенефициарами компании являются российские бизнесмены, причастные к финансированию ЛДНР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"По инициативе СБУ арестованы активы компании, которой владели лица из окружения путина. Речь идет об одном из крупнейших производителей бетоноконструкций, который поставлял продукцию как в Украину, так и за границу. Служба безопасности установила, что конечными бенефициарами компании являются российские бизнесмены, причастные к финансирование так называемого "ЛДНР", - отметили в спецслужбе.

"Один из них даже принадлежит к ближайшему окружению президента РФ и является спонсором предвыборной кампании партии "Единая Россия". К тому же - строит жилье для сотрудников ФСБ и вооруженных сил РФ. Чтобы избежать международных санкций и поставлять товар на временно оккупированные территории Украины, руководство компании осуществило ребрендинг торговой марки. Впрочем, благодаря реакции СБУ на это предприятие наложен арест", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Создал 20 пророссийских интернет-СМИ в Украине. СБУ разоблачила агента РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По решению суда арестованы активы более чем на 2 млрд грн:

- 100% корпоративных прав в виде уставного капитала более чем на 437 млн ​​грн;
- движимое и недвижимое имущество предприятия ориентировочной стоимостью 1,5 млрд грн.;
- 9 банковских счетов, где имеются в общей сложности более 104 млн грн.

Это сделано в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Решением суда арестованное имущество передается в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).

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Топ комментарии
+31
Українська громада рахує отримане конфісковане кацапське майно:
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08.06.2022 10:05
+25
а якщо без емоцій, от неможна це робити щоб не зупиняти діяльність підприємства?
знайшли власника-москаля - позбавити його прав, перевести у державну власність, і хай працює.
Те що там СБУ арештувало - стоп підприємства, працівникі, зарплати, податки...
8 років не бачили, а тепер розвиднілось. вредітелі
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08.06.2022 09:47
+24
Я дебілам з СБУ, підкажу компанії які фінансують рашу, 95 квартал зеленого дебіла "свати", Київстар можу ще пару підказати.
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08.06.2022 09:53
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Правила форума Совет форумчан
После 8и лет войны !!!
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08.06.2022 09:45 Ответить
Різницю не відчувають тільки дебіли.
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08.06.2022 10:52 Ответить
Петя пять, зеля три. Но "какая разница"
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08.06.2022 11:04 Ответить
Aeroc, якщо фотка не "з інета від балди".
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08.06.2022 09:46 Ответить
Так це Аерок, там нещодавно були "маскишоу".
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08.06.2022 10:05 Ответить
а якщо без емоцій, от неможна це робити щоб не зупиняти діяльність підприємства?
знайшли власника-москаля - позбавити його прав, перевести у державну власність, і хай працює.
Те що там СБУ арештувало - стоп підприємства, працівникі, зарплати, податки...
8 років не бачили, а тепер розвиднілось. вредітелі
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08.06.2022 09:47 Ответить
Мабуть можна продовжити роботу підприємства, але в наших реаліях підприємство передадуть не державі, а Каломойському чи Юзіку.
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08.06.2022 09:54 Ответить
і це все? а між тим, багато чого в Україні належить рашистам. давайте, працюйте.
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08.06.2022 09:52 Ответить
Точно ? Давайте список у відповідні органи .
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08.06.2022 10:40 Ответить
Повторюю-все кацапське майно в Україні має бути відібране та передане українській громаді...
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08.06.2022 09:53 Ответить
Українська громада рахує отримане конфісковане кацапське майно:
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08.06.2022 10:05 Ответить
Я дебілам з СБУ, підкажу компанії які фінансують рашу, 95 квартал зеленого дебіла "свати", Київстар можу ще пару підказати.
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08.06.2022 09:53 Ответить
Не пройшло і 8 років
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08.06.2022 09:57 Ответить
Дивні пропутинці, за 3 місяці не перегнали гроші з рахунків.
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08.06.2022 10:07 Ответить
Думаю, цим кацапами було дозволено торгувати

Чому не вказано рік?
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08.06.2022 10:08 Ответить
Takoe chustvo, chto СБУ nachinaet delat vovremja voini to, chto ranse im zapreshtjali delat sverxu...
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08.06.2022 10:21 Ответить
"причетні до фінансування "ЛДНР"" - а до цього що, роками дрочили на них???
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08.06.2022 10:23 Ответить
Когда арестуете майно слуги агента кгб сивковича и майно его мамашки?
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08.06.2022 10:26 Ответить
Вибіркове правосуддя, вибіркова свобода слова, вибіркова націоналізація майна. Піпл хаває, аж за вухами трещить
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08.06.2022 10:35 Ответить
Ого, в Україні і бетон у власності паРаші!
Гарно воюємо!
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08.06.2022 10:36 Ответить
Вам не доходит? Да ***** - кто у нас президент. Мы - украинцы. Этого боится Путин, этого боится Европа. А что нам терять? Слава Україні!
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08.06.2022 11:14 Ответить
на 105 день...... мда
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08.06.2022 11:26 Ответить
У цього підприємства скінчились гроші сплачувати криші.і криша зробила висновки.
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08.06.2022 11:54 Ответить
особисто мені огидні і ті хто робить ідола з порошенко і ті хто ліпить те саме з зеленського. Вони однакові і чекати чогось іншого з лохторатом найближчим часом не доводиться, українського президента в Україні поки не було і ще довго не буде.

Коли зеботи та пороботи перегрезуть горлянки один одному, тоді тільки можна на щось розраховувати. Повинна бути адекватна оцінка дій будь-якого президента, якщо є за що підтримати - підтримуємо, якщо є за що четвертувати - це потрібно робити.

А взагалі, у бувших республіках совка президент = диктатор. Україні потрібно відмовитись від їнституту президенства та будувати парламентську республіку.
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08.06.2022 12:38 Ответить
Дурню пишешь!Вопрос не в ЛИЧНОСТИ, а в РЕЗУЛЬТАТЕ!
Один Президент остановил вторжение орков,создавал ВСУ, независимость церкви обеспечил, продвигал Украину в ЕС и НАТО, при нем поднялась экономика и много чего еще,а другой все это помножил на 0! в этом проблема!
Никто не говорит, что Порох идеален, как и любой человек(будет более достойный--проголосуем), но он не разрушал, а создавал, он вытягивал страну наверх, а чмо ее утопил во лжи, воровстве, убивал экономику и армию, и притянул полномасштабную войну!

И только тупой или враг не видит разницу между белым и черным!
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08.06.2022 19:27 Ответить
А бетон конфіскують для зведення фортифікацій вздовж кордону із рашкою чи це не моя справа і краще помовчати щоб не нашкодити "обміну евакуації азовців"?!
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08.06.2022 12:41 Ответить
 
 