В США считают, что угроза кибератак со стороны РФ остается высокой
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Высокопоставленные чиновники США, ответственные за кибербезопасность, призывают компании оставаться в состоянии повышенной готовности к кибератакам со стороны России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.
Руководитель Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США (CISA) Джен Истерли на международной конференции по информационной безопасности в Сан-Франциско заявила, что отсутствие больших атак на западную инфраструктуру с начала открытой вооруженной агрессии в Украине не должно снижать бдительность компаний.
"Я не думаю, что сейчас мы в безопасности с точки зрения угроз", - цитирует ее издание.
"Мы знаем, что это часть российского плана действий - использовать вредоносную кибератаку через организацию, спонсируемую государством, или через связанные с преступностью группы", - отметила Истерли.
В то же время, директор управления Белого дома по кибербезопасности Крис Инглис во время конференции сообщил, что все публичные предупреждения были основаны на оценках разведки США о том, что Россия является реальной угрозой для общественной инфраструктуры.
"На самом деле, мы абсолютно уверены в стратегической угрозе", - заявил он.
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Руководитель управления кибербезопасности АНБ Роберт Джойс в свою очередь заявил: в США уверены, что атаки были активно спланированы, под вопросом - лишь сроки их выполнения.
"Учитывая данные разведки, угроза была и остается реальной. У россиян есть возможности, с которыми нам нужно соблюдать осторожность, и они находятся на этапе одобрения решения о том, применять ли их и когда", - цитирует его издание.
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США ще можуть бути партнери для фінів та шведів, тому що без вагань їх приймають до НАТО...Партнери для НІМЦІВ та ТУРКІВ, тому що розмістили свої ядерні сили на їх території... .
А вам ... Замість ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ, всунули БУДАПЕШТСЬКУ ПИСУЛЬКУ...і старі гаубиці, часів В'єтнамської війни....
Вам навіть F-16 не дають...Не те, що нові СТЕЛСИ і т.д.
А на рахунок ЛІЗИНГУ і 40 ярдної допомоги .... Амеру краще зараз заплатити 5млн.грн. (120К долярів) компенсації за кожного вбитого, українського солдата....ніж потім платити 5млн. Долярів компенсації за кожного американського....якщо Росія піде далі...на Польщу та країни Балтії, де стоїть американський контингент....
Ps...ПОВЕРТАТИ УКРАЇНІ СЛІД СВІЙ ЯДЕРНИЙ СТАТУС....І КЛАСТИ НА ЦИХ ПАРТНЕРІВ, ЯК ВОНИ ПОКЛАЛИ НА БУДАПЕШТСЬКУ ПИСУЛЬКУ....
Це все вигадки 5 колони в Україні, що будуть якісь САНКЦІЇ ВІД ЗАХОДУ, ЯКЩО УКРАЇНА СПРОБУЄ ПОВЕРНУТИ СВІЙ ЯДЕРНИЙ СТАТУС. ..