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Почти 70% граждан Украины, прибывших в Турцию после начала войны, уже уехали, - посол Боднар

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

туреччина

С начала полномасштабной военной агрессии России против Украины в Турцию въехали около 165 тысяч граждан Украины, из них уже 115 тысяч уехали.

Об этом сообщил посол Василий Боднар в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"С 24 февраля в Турцию въехали около 165 тысяч граждан Украины, уже уехали 115 тысяч - кто вернулся в Украину, кто поехал искать убежища в других странах. Около 50 тысяч, которые остаются, расселены преимущественно на юге (в основном Анталия, Алания), в Стамбуле и частично Анкаре", - отметил дипломат.

По словам Боднара, в процентном соотношении с Турции выехало около 70% граждан Украины, прибывших после 24 февраля.

Посол также отметил, что среди граждан Украины, находящихся сейчас в Турции, есть крымские татары и турки-месхетинцы, которые расселились по всей стране.

Также не все граждане получают статус гуманитарной международной защиты, многие граждане Украины самостоятельно решают вопросы пребывания и временного обустройства в Турции, оформляя вид на жительство на общих началах, что является платной услугой.

В частности в Турцию эвакуированы дети-сироты и сопровождающие лица - более 1,5 тыс.

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Топ комментарии
+5
Мабуть проблема в рашистах, яких турки дуже ********** і яких там зараз товпи.
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08.06.2022 10:17
+5
Русских, как тараканов, полно везде. Но в Турции прямо эпидемия какая-то. Это очень тяжело морально. Лично знаю людей, которые из Болгарии переехали в Турцию. Выдержали неделю. Возвращаются в Украину.
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08.06.2022 10:34
+3
Згадую численні дописи виборів 2019

Хоч поржу, а якщо рашка нападе - виїду за кордон.
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08.06.2022 10:26
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Не прижилися ?
Зроблять з країни свинарник, аби продать, а потім втікають де краще. Ідіоти.
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08.06.2022 10:10 Ответить
Мабуть проблема в рашистах, яких турки дуже ********** і яких там зараз товпи.
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08.06.2022 10:17 Ответить
А шо обов'язково прижитися там повинні були? І звідки така ненависть?
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08.06.2022 10:19 Ответить
Згадую численні дописи виборів 2019

Хоч поржу, а якщо рашка нападе - виїду за кордон.
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08.06.2022 10:26 Ответить
Якби ж то серед них були всі "Хоч Поржуни"
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08.06.2022 10:32 Ответить
До 2019 року все було для захисту країни, а в після 2019року не стало?...

Здогадайся про кого це:

наші військові кораблі - його яхти...

наші військові літаки - його джети…

наші ракети - його діти за кордоном…

наші танки - його броньовані джипи…

наше ППО - його офшори…

наші військові супутники - його мальдіви...
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08.06.2022 10:54 Ответить
тим часом

Власти Турции намерены закупать зерно у Украины со скидкой более чем в 25%, - сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.

Министр отметил, что Анкара прилагает активные дипломатические усилия для разблокирования экспорта зерновых из украинских портов.

В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что «Россия уничтожила в Николаеве второй по величине зерновой терминал в Украине».
https://t.me/charter97_org/75007
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08.06.2022 10:16 Ответить
Если попал в Турцию убей там отдыхающего ***********. У местной полиции вопросов не должно возникнуть. Максимум админ штраф за испорченное имущество!
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08.06.2022 10:20 Ответить
ніхто ДОВГО не триматиме безоплатно цих біженців, хоча впевнений половина там з західних областей де ні разу не стріляли. Відкрилась лазівка і поперли в надії що під шумок війни їх там довічно будуть плекати та пил здувати. Польща вже припинила виплати сімям що взяли біженців, інші країни підуть слідом. У них своїх проблем хватає, і як уже очевидно світ починає втомлюватись від України...Балаболи в Уряді крім "дай" нічого не роблять. Вимагають мега санкцій а самі бачите розглядають питання і думають чи вводити з росією візовий режим???? Це як розуміти і що думає Захід дивлячись на це????
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08.06.2022 10:30 Ответить
Знаю таких панянок, які на моє питяння чого вони їдуть закордон відповіли що завжди хотіли подорожувати, а тут халява зявилась, знаю навіть таких і з дітьми які бігають по країнах та користуються безкоштовними готелями та житлом . Багато заробітчан ті що по Польшах та Чехіях скористалися можливістю і здриснули як бєжєнці по Канадам, Британія та Штатам. Одні воюють, віддають останні кошти працюють в Україні, інші на крові і горі українських людей влаштовують своє життя.
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08.06.2022 10:58 Ответить
к сожалению это правда
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08.06.2022 11:21 Ответить
у этих беженцев бабла полно своего, но они все равно хотят на халяву.
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08.06.2022 11:29 Ответить
Русских, как тараканов, полно везде. Но в Турции прямо эпидемия какая-то. Это очень тяжело морально. Лично знаю людей, которые из Болгарии переехали в Турцию. Выдержали неделю. Возвращаются в Украину.
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08.06.2022 10:34 Ответить
 
 