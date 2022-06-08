Почти 70% граждан Украины, прибывших в Турцию после начала войны, уже уехали, - посол Боднар
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С начала полномасштабной военной агрессии России против Украины в Турцию въехали около 165 тысяч граждан Украины, из них уже 115 тысяч уехали.
Об этом сообщил посол Василий Боднар в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"С 24 февраля в Турцию въехали около 165 тысяч граждан Украины, уже уехали 115 тысяч - кто вернулся в Украину, кто поехал искать убежища в других странах. Около 50 тысяч, которые остаются, расселены преимущественно на юге (в основном Анталия, Алания), в Стамбуле и частично Анкаре", - отметил дипломат.
По словам Боднара, в процентном соотношении с Турции выехало около 70% граждан Украины, прибывших после 24 февраля.
Посол также отметил, что среди граждан Украины, находящихся сейчас в Турции, есть крымские татары и турки-месхетинцы, которые расселились по всей стране.
Также не все граждане получают статус гуманитарной международной защиты, многие граждане Украины самостоятельно решают вопросы пребывания и временного обустройства в Турции, оформляя вид на жительство на общих началах, что является платной услугой.
В частности в Турцию эвакуированы дети-сироты и сопровождающие лица - более 1,5 тыс.
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Зроблять з країни свинарник, аби продать, а потім втікають де краще. Ідіоти.
Хоч поржу, а якщо рашка нападе - виїду за кордон.
Здогадайся про кого це:
наші військові кораблі - його яхти...
наші військові літаки - його джети…
наші ракети - його діти за кордоном…
наші танки - його броньовані джипи…
наше ППО - його офшори…
наші військові супутники - його мальдіви...
Власти Турции намерены закупать зерно у Украины со скидкой более чем в 25%, - сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.
Министр отметил, что Анкара прилагает активные дипломатические усилия для разблокирования экспорта зерновых из украинских портов.
В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что «Россия уничтожила в Николаеве второй по величине зерновой терминал в Украине».
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