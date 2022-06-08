Почти 70% граждан Украины, прибывших в Турцию после начала войны, уже уехали, - посол Боднар

С начала полномасштабной военной агрессии России против Украины в Турцию въехали около 165 тысяч граждан Украины, из них уже 115 тысяч уехали.

Об этом сообщил посол Василий Боднар в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"С 24 февраля в Турцию въехали около 165 тысяч граждан Украины, уже уехали 115 тысяч - кто вернулся в Украину, кто поехал искать убежища в других странах. Около 50 тысяч, которые остаются, расселены преимущественно на юге (в основном Анталия, Алания), в Стамбуле и частично Анкаре", - отметил дипломат.

По словам Боднара, в процентном соотношении с Турции выехало около 70% граждан Украины, прибывших после 24 февраля.

Посол также отметил, что среди граждан Украины, находящихся сейчас в Турции, есть крымские татары и турки-месхетинцы, которые расселились по всей стране.

Также не все граждане получают статус гуманитарной международной защиты, многие граждане Украины самостоятельно решают вопросы пребывания и временного обустройства в Турции, оформляя вид на жительство на общих началах, что является платной услугой.

В частности в Турцию эвакуированы дети-сироты и сопровождающие лица - более 1,5 тыс.

Также читайте: Наши воины успешно сдерживают штурм в городе Северодонецк, - Генштаб