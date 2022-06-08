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Оккупанты звонят по телефону жителям Авдеевки, узнают адрес дома, а затем "накрывают" его артиллерией, - ВЦА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

авдіївка

Рашисты продолжают терроризировать жителей Авдеевки и придумали новый способ.

Об этом сообщает военно-гражданская администрация, информирует Цензор.НЕТ

"Россияне продолжают свою подлую войну с мирными жителями Украины, в том числе терроризируют и жителей Авдеевки. И придумали для этого новый способ, с которым раньше в нашем городе не приходилось сталкиваться.

Звонят с неизвестного номера, спрашивают адрес и много ли людей находится в доме (спрашивают непосредственно, как давние знакомые, и переживают за судьбу города). Человек отвечает. Через несколько минут после звонка этот дом накрывает вражеская артиллерия", – рассказали во ВГА.

В Авдеевке зафиксировано уже несколько таких случаев.

Граждан призывают из соображений безопасности не сообщать указанную информацию незнакомым подозрительным лицам.

"Если вам позвонили неизвестные лица, не сообщайте им место своего расположения, точный адрес, не отправляйте геолокацию или даже приблизительные координаты. Но попробуйте узнать, откуда этот человек звонит по телефону, его фамилию, имя, отчество. Не называйте количество людей, живущих рядом с вами, не рассказывайте каких-либо подробностей из жизни Авдеевки террористам. Если вам поступил подобный звонок, сразу сообщайте в полицию на линию 102 или по телефону дежурной части: 0995319088", - подытожили в ВГА.

Также смотрите: ВСУ успешно сдерживают штурм Северодонецка. Враг уничтожает Лисичанск. Есть погибшие, – Гайдай. ФОТО
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Топ комментарии
+6
Ось чому важко воювати коли жителі колоборанти
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08.06.2022 10:41
+5
Може їм з Бєлгорода зателефонувати?
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08.06.2022 10:39
+3
Нічого

Я думаю ватне насєлєніє авдіївки не проти це ж асвабадітєлі прийшли
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08.06.2022 10:32
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Нічого

Я думаю ватне насєлєніє авдіївки не проти це ж асвабадітєлі прийшли
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08.06.2022 10:32 Ответить
новая форма Теории Дарвинизма... всегда надо отвечать так улица навозная и 3 кучка справа аккурат под кустиком мой адрес... и пшел на..уй...
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08.06.2022 12:00 Ответить
Пора уже выпускать из тюрем пожизненников и других хеадхантеров с вывозом в прифронтовые руские села. Пусть режут, насилуют и убивают от мала там и до велика. Свободу насильнику Оксаны Макар - Краснощеку. Срать на жванецкую конвекцию. Глаз за глаз как говорится!!!
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08.06.2022 10:34 Ответить
пусть кровью руских мразей искупят свою вину. заодно разгрузим пенетанциарную систему. ну и маньяки, убийцы и насильники оторвутся по полной
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08.06.2022 10:36 Ответить
Дать им картбланш на убийство цивильных кацапов и полную индульгенцию. это было бы классно!!!
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08.06.2022 10:39 Ответить
A esli oni vernutca obratno Ukrainu meste roZZijskimi fashistami i nachnut ubivat Ukraine?
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08.06.2022 10:47 Ответить
а той нєдоросль так далеко не думає
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08.06.2022 12:30 Ответить
Наверно, страдающие от голода африканцы тоже не прочь полакомиться свинособаками, учитывая, что эти человекообразные и являются причиной их голода...
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08.06.2022 11:33 Ответить
кстати надя льотчица толтодупаЯ и гришин\семенченко мего фейковый копитан нгу уже откинулися с кичи -оба герои фронтовики))))
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08.06.2022 20:45 Ответить
Може їм з Бєлгорода зателефонувати?
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08.06.2022 10:39 Ответить
Ось чому важко воювати коли жителі колоборанти
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08.06.2022 10:41 Ответить
а почему СБУ неприсекает ватные паблики ? к примеру таких полно в телеге.ватнички пишут куда прилетело,рашисткие корректировщики работают на удаленке даже свои задницы подставлять не нужно ,достаточно в телеге прочесть и наводить дальше.такое ощущение что СБУ в прифронтовой зоне ловит лишь щипачей и местных алкашей
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08.06.2022 10:57 Ответить
Думаю, это не незнакомые, а очень даже хорошо знакомые дамбасцам "ополченцы", введенные ******, или даже местные.
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08.06.2022 11:36 Ответить
а смысол все равно артаватный питорас бьет наугад
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08.06.2022 20:44 Ответить
 
 