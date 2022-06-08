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Оккупанты в течение недели похитили около 20 энергодаровцев, 11 из них - работники ЗАЭС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские военные во временно оккупированном Энергодаре продолжают похищать людей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
"Только за последнюю неделю они задержали и вывезли в неизвестном направлении около 20 энергодарцев, 11 из них – работники Запорожской АЭС. Место их пребывания пока неизвестно", - говорится в сообщении.
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