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Оккупанты в течение недели похитили около 20 энергодаровцев, 11 из них - работники ЗАЭС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Российские военные во временно оккупированном Энергодаре продолжают похищать людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"Только за последнюю неделю они задержали и вывезли в неизвестном направлении около 20 энергодарцев, 11 из них – работники Запорожской АЭС. Место их пребывания пока неизвестно", - говорится в сообщении.

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Автор: Анастасія Потіха
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Смерть русским террористам!!!
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08.06.2022 10:48 Ответить
ТО что мы "сдали" ЯО в 92 году это все херня. Украина является ядерной державой. У нас 16 действующих энерго блоков. Если эти чмони так ссут за негров голодных, то пусть они лучше ссут от 5 чернобылей. Которые будут взорваны грамотно, а не как в 86м году на "отстань". Как серйозность наших намерений можно слить отработанное ядерное топливо вниз по Днепру. Пусть сначала подрочат на это в Черном море, а потом и в Средиземном. Нам не нужна сраная планета без Украины!!!
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08.06.2022 10:50 Ответить
просто ко всяким штольцам и остальным оральным уродам по другому не достучаться. ну ядерный шантаж, так ядерный шантаж. но, к сожалению, не при чме в зеленой флисовой тряпке...
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08.06.2022 10:51 Ответить
 
 