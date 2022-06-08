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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 31 500 человек, 212 самолетов, 178 вертолетов, 1393 танка и 3429 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ворог,русня,мертвий,орк

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 8 июня потери личного состава противника составляют около 31 500 человек.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.06 ориентировочно составляют:

личного состава – около 31500 (+140) человек ликвидировано,

танков – 1393 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 3429 (+13) ед,

артиллерийских систем - 703 (+9) ед,

РСЗО - 213 (+6) ед,

средства ПВО - 96 (+0) ед,

самолетов - 212 (+0) ед,

вертолетов - 178 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6),

крылатые ракеты – 125 (+0),

корабли / катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2406 (+1) ед,

специальная техника – 53 (+0).

"Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении", - отметили в Генштабе.

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 31 500 человек, 212 самолетов, 178 вертолетов, 1393 танка и 3429 бронированных машин 01

Автор: Анастасія Потіха
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надеюсь цЫфры условные. и ************ сдохло на много больше!!!
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08.06.2022 11:00 Ответить
а скоко их с оторваными руками, ногами и *****, которые остались живы, но теперь будут просить милостыню возле "пятерочки" радует еще больше
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08.06.2022 11:01 Ответить
Нажаль, щоб населення рф почало щось підозрювати, потрібно як мінімум втричі більше. Та шо працювати ще й працювати.
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08.06.2022 11:15 Ответить
Тим більше, що дохлого кацапа зарили та й забули, або іще краще якщо "пропав безвісти". А так недоукомплектований кацапоконструктор (інвалід) як постійне нагадування про "рузьке мір", "рузьке сваіх нібрасают", "баби іщо наражают", "можем павтаріть" і як родзинка на торт "да Кієва за трі дня". Також можна укомпектувати "Хор інвалідав убогіх" і жалобних співати під какапоцерквами мп, а також канцерти на "дьень пабьеди дівятава мая". О як скрепно-сакрально получилось !
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08.06.2022 17:44 Ответить
Цікаво!

В оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 6:00 8 червня щодо російського вторгнення говориться:

"...За минулу добу захисниками та захисницями України на Донецькому та Луганському напрямках ... знищено три танки, п'ять артилерійських систем, дві бойові броньовані машини, тринадцять одиниць автомобільної техніки та три склади з ************ противника..."

Отже ще раз - знищено 13 одиниць автомобільної техніки! І це лише на Донецькому і Луганському напрямках!

Тут же чомусь вказано "автомобільної техніки та автоцистерн - 2406 (+1) од."

І тут і там - інформація від Генштабу.

То яка ж з них офіційна і правільна?

А потім будут казати що це журналісти брешуть!
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08.06.2022 11:39 Ответить
Так уже говорили ,что подсчет отстает на день два.
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08.06.2022 11:44 Ответить
3 June, 09:29 корабли / лодки / военные корабли / лодки - 13 (+0)

На Дніпро-Бузькому лимані знищено два швидкісні десантні катери окупантів - ЗСУ

Этот материал также доступен на русском

02.06.2022, 02:34

кораблі /катери - 13 (+0) на 09.06.2022

P.S То,чи не брешуть журналісти???
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09.06.2022 08:38 Ответить
та взагалі до подібних інф Генштабу довіра падає і падає...
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08.06.2022 19:00 Ответить
 
 