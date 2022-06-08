Общие боевые потери РФ с начала войны - около 31 500 человек, 212 самолетов, 178 вертолетов, 1393 танка и 3429 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 8 июня потери личного состава противника составляют около 31 500 человек.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.06 ориентировочно составляют:
личного состава – около 31500 (+140) человек ликвидировано,
танков – 1393 (+3) ед,
боевых бронированных машин - 3429 (+13) ед,
артиллерийских систем - 703 (+9) ед,
РСЗО - 213 (+6) ед,
средства ПВО - 96 (+0) ед,
самолетов - 212 (+0) ед,
вертолетов - 178 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6),
крылатые ракеты – 125 (+0),
корабли / катера - 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2406 (+1) ед,
специальная техника – 53 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении", - отметили в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
В оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 6:00 8 червня щодо російського вторгнення говориться:
"...За минулу добу захисниками та захисницями України на Донецькому та Луганському напрямках ... знищено три танки, п'ять артилерійських систем, дві бойові броньовані машини, тринадцять одиниць автомобільної техніки та три склади з ************ противника..."
Отже ще раз - знищено 13 одиниць автомобільної техніки! І це лише на Донецькому і Луганському напрямках!
Тут же чомусь вказано "автомобільної техніки та автоцистерн - 2406 (+1) од."
І тут і там - інформація від Генштабу.
То яка ж з них офіційна і правільна?
А потім будут казати що це журналісти брешуть!
На Дніпро-Бузькому лимані знищено два швидкісні десантні катери окупантів - ЗСУ
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02.06.2022, 02:34
кораблі /катери - 13 (+0) на 09.06.2022
P.S То,чи не брешуть журналісти???