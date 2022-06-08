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ВВП (633) Всемирный Банк (434) инфляция (827) прогноз (679)

Всемирный банк ухудшил прогноз по инфляции: не 15%, а 20% до конца года

Новости Цензор.НЕТ Экономика

інфляція

Всемирный банк ухудшил свой прогноз по инфляционным процессам в Украине. Падение ВВП прогнозируется на уровне 44%.

Об этом сообщил региональный директор ВБ по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Растет инфляционное давление... Таким образом, на данном этапе ожидается, что инфляция продолжит расти и может достичь 20% в декабре (против 15% в наших апрельских прогнозах)", – сказал Банерджи в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что рост инфляционного давления, в частности, обсусловлен необходимостью покрытия бюджетных потребностей в марте-мае за счет монетизации Нацбанка.

"Международные партнеры признали финансовые проблемы и выделили около $20 млрд на финансирование помощи Украине. Несмотря на эти значительные обязательства, сроки их погашения будут, по-прежнему, иметь решающее значение для удовлетворения текущих потребностей Украины", - отметил региональный директор ВБ.

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При этом ВБ оставил неизменным прогноз падения ВВП Украины в 2022 году на уровне 44%.

"Но из-за длительной войны, когда в некоторых регионах Украины все еще длятся боевые действия, мы не можем быть уверенны в наших предварительных прогнозах относительно возобновления в среднесрочной перспективе", – отметил Аруп Банерджи.
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08.06.2022 11:03 Ответить
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08.06.2022 11:02 Ответить
Ви Людина ?!
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08.06.2022 11:13 Ответить
А не пішов би Арурп Бджаненджі нах? В Україні в останній забігаловці кожна людина розуміє,що коли в країні війна,то у всякому випадку щось буде не так, як завжди. Всі ці розмови-"експертів" з грубо кажучи "канадських провінцій" просто зайві.
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08.06.2022 11:07 Ответить
Для особо тупых ботов если в стране война то ВВП рухнет кто бы при власти не был,особо склерозные пусть вспомнят как гривну положили в 2014-ом,а тогда ситуация было получше.
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08.06.2022 11:35 Ответить
К нищете нам не привыкать, почти все время в ней и живем. И своих кровопийц хватает, а теперь еще и параша прибавилась....
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08.06.2022 12:08 Ответить
 
 