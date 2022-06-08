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Норвегия предоставила Украине около 20 единиц САУ М109 и научила ВСУ их использовать в бою

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

сау,м109,норвегія

Норвегия поставила Украине около 20 самоходных артиллерийских установок (САУ) М109 с оборудованием и запчастями, а также артиллерийские боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет NRK.

"Украинские силы зависят от поддержки Запада в виде военной техники и оружия. Таким образом они могут противостоять российским атакам", - сказал министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам (Bjørn Arild Gram).

По его словам, ход войны в Украине указывает на необходимость передачи более тяжелой техники и систем вооружения.

Калибр норвежских М109 155 мм, они могут поражать цели на расстоянии 30 км.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полученные от Норвегии самоходные гаубицы М109А3 уже на передовой, - Залужный. ФОТОрепортаж

В издании отметили, что по соображениям безопасности министерство ранее не комментировало передачу установок и сделало это только после того, как министр обороны Украины Валерий Залужный поблагодарил Норвегию в посте на Facebook в субботу вечером и написал, что поставленное САУ из Норвегии уже используются.

"Они уже на передовой. Они поражают цели с высокой точностью и уничтожают противника", – написал он.

В Норвегии до сих пор есть M109. Около 20 из них переданы Украине. Обучение пользовании ими проходило в Германии.

По данным издания, в феврале текущего года правительство Норвегии приняло решение передать в Украину до 2 тыс противотанковых средств М72. САУ М109 являются продолжением военной поддержки страны.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+27
Спасибо нащадкам Рагнара!!!
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08.06.2022 11:05
+20
Норвежцям справжнім вікінгам-респект...
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08.06.2022 11:08
+17
Дякуємо!
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08.06.2022 11:05
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Спасибо нащадкам Рагнара!!!
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08.06.2022 11:05 Ответить
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08.06.2022 11:28 Ответить
Дякуємо!
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08.06.2022 11:05 Ответить
Дякуємо.
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08.06.2022 11:07 Ответить
Норвежцям справжнім вікінгам-респект...
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08.06.2022 11:08 Ответить
Потроху , помалу але рашизздам настане *****!
Нажаль Україна втрачає Найкращих синів....
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08.06.2022 11:08 Ответить
Хороший плевок в сторону шльондр с Берлина
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08.06.2022 11:09 Ответить
И без шуму и пыли.
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08.06.2022 11:11 Ответить
А немцы аж 8! А пи..дежи сколько! "Мы помогаем Украине болше, чем кто либо!"
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08.06.2022 11:34 Ответить
тихо без шума пафоса вот что значит нордический характер
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08.06.2022 11:13 Ответить
Влаштуємо кацапам Ragnarøkkr!
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08.06.2022 11:13 Ответить
Щиро дякую!
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08.06.2022 11:21 Ответить
Норвежці без зайвого пи*дежа беруть і роблять Rock N' Roll
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08.06.2022 11:27 Ответить
Вікінги ніколи не були пи.дунами: сказали=зробили.
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08.06.2022 11:34 Ответить
В РФ около 3 000 средних и тяжелых САУ. 600-800 - в боевом состоянии, остальное - на консервации.
Группировка вторжения включала в себя около 200 САУ. Но т.к. в первые недели войны было много потеряно и они осознали, что в принципе просчитались , РФ сейчас активно подтягивает резервы. И сейчас у них приблизительно 300 САУ, против наших 50-80. Подчеркиваю, речь идет именно о самоходных АУ.
Это то, что называется "подавляющее преимущество". Качество и технологичность западных САУ не могут компенсировать такое преимущество. Необходимо сокращать это преимущество хотя бы до соотношения 1:2. Тогда за счет современности систем и умелого обращения, мы нивелируем ресурсное преимущество врага.
Исходя из сегодняшних реалий, сократить преимущество врага можно только двумя способами: увеличением западных поставок и активной работой наших ДРГ в тылу врага.
Второе, мне видится, более реальным.
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08.06.2022 11:46 Ответить
Вьі забьіваете про третий, более предпочтительньій вариант - забить на все и строить дороги
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08.06.2022 12:06 Ответить
дороги то святе,"нє сметь пошуться на сятоє")))
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08.06.2022 14:47 Ответить
Казки з Німеччини доїхали?
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08.06.2022 11:47 Ответить
Шо та быстро, вот бундесбюргеры учат, так учат: теория, практика, зачет практики, стажировка в Антарктиде, экзамен по стажировке, медкомиссия с полным обследованием, архивная проверка документов до периода 1939 года, и выпуск артиллеристов в мае 2025 года
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08.06.2022 12:09 Ответить
угу,які всі **********,більше сріть їм на голову,і будуть ПІВ-РОКУ вчитись,як солдати Вермахту,до кидання на передову
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08.06.2022 14:48 Ответить
Як там у німецьких характеристиках було: "характер - нордический..." - тепер, схоже, пєрдічєскій
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08.06.2022 12:23 Ответить
Без пиара и лишнего писдежа. Без хитро.. аных схем, пустых обещаний и расконсерваций по пол года. Да мало, но их можно пощупать и даже пострелять и вот за это спасибо.
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08.06.2022 12:28 Ответить
"С миру по нитке".
Спасибо нашим верным партнёрам, включая Норвегию!
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08.06.2022 13:00 Ответить
 
 