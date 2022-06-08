Норвегия предоставила Украине около 20 единиц САУ М109 и научила ВСУ их использовать в бою
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Норвегия поставила Украине около 20 самоходных артиллерийских установок (САУ) М109 с оборудованием и запчастями, а также артиллерийские боеприпасы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет NRK.
"Украинские силы зависят от поддержки Запада в виде военной техники и оружия. Таким образом они могут противостоять российским атакам", - сказал министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам (Bjørn Arild Gram).
По его словам, ход войны в Украине указывает на необходимость передачи более тяжелой техники и систем вооружения.
Калибр норвежских М109 155 мм, они могут поражать цели на расстоянии 30 км.
В издании отметили, что по соображениям безопасности министерство ранее не комментировало передачу установок и сделало это только после того, как министр обороны Украины Валерий Залужный поблагодарил Норвегию в посте на Facebook в субботу вечером и написал, что поставленное САУ из Норвегии уже используются.
"Они уже на передовой. Они поражают цели с высокой точностью и уничтожают противника", – написал он.
В Норвегии до сих пор есть M109. Около 20 из них переданы Украине. Обучение пользовании ими проходило в Германии.
По данным издания, в феврале текущего года правительство Норвегии приняло решение передать в Украину до 2 тыс противотанковых средств М72. САУ М109 являются продолжением военной поддержки страны.
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Нажаль Україна втрачає Найкращих синів....
Группировка вторжения включала в себя около 200 САУ. Но т.к. в первые недели войны было много потеряно и они осознали, что в принципе просчитались , РФ сейчас активно подтягивает резервы. И сейчас у них приблизительно 300 САУ, против наших 50-80. Подчеркиваю, речь идет именно о самоходных АУ.
Это то, что называется "подавляющее преимущество". Качество и технологичность западных САУ не могут компенсировать такое преимущество. Необходимо сокращать это преимущество хотя бы до соотношения 1:2. Тогда за счет современности систем и умелого обращения, мы нивелируем ресурсное преимущество врага.
Исходя из сегодняшних реалий, сократить преимущество врага можно только двумя способами: увеличением западных поставок и активной работой наших ДРГ в тылу врага.
Второе, мне видится, более реальным.
Спасибо нашим верным партнёрам, включая Норвегию!