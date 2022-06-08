Оккупанты планируют провести "референдум" о присоединении Запорожской области к РФ в этом году
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В этом году оккупанты собираются провести в Запорожской области "референдум" о вхождении в Российскую Федерацию.
Об этом заявил так называемый "представитель администрации региона", коллаборант Владимир Рогов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное пропагандистское агентство "РИА Новости".
"Референдум в Запорожской области по вхождению в состав РФ состоится в этом году, подготовка к нему начата и продлится несколько месяцев", - говорится в сообщении.
Ранее он также заявлял, что в Запорожской области присоединения региона к России якобы хотят почти 80% жителей.
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Російська військова/пасажирська авіація щось надто активна на півдні рф
- Рогов, у тебя рога есть?
- Нет.
- Набьём !
Вариант № 2
- Рогов, у тебя рога есть?
- Есть.
- Собьём !
раша надіється знищити Україну спочатку фізично, а потім і політично. А санкції - вони ж не назавжди. не буде України - не буде приводу для санкцій. дебільна логіка? - ну й шо.
А потім буде мобілізація на референдованих територіях. І хай попробує бідолашний українець з тих територій погано воювати за рашу - там, у тилу його сім'я в заручниках.
Погано, що цього не розуміють жителі тих територій. Це вас у 2019 році трохи питали пнро ваш вибір. А вже тепер ніхто вас питати не буде.
******* по севастополю і у кацапів зникне бажання взагалі щось робити. Повтікають з Криму аж бігом втрачая капці .
не світить на нашій землі , так як ми ніколи не дозволимо вам тут хазяйнувати !!