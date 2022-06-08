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Оккупанты планируют провести "референдум" о присоединении Запорожской области к РФ в этом году

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

область,запорізька

В этом году оккупанты собираются провести в Запорожской области "референдум" о вхождении в Российскую Федерацию.

Об этом заявил так называемый "представитель администрации региона", коллаборант Владимир Рогов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное пропагандистское агентство "РИА Новости".

"Референдум в Запорожской области по вхождению в состав РФ состоится в этом году, подготовка к нему начата и продлится несколько месяцев", - говорится в сообщении.

Ранее он также заявлял, что в Запорожской области присоединения региона к России якобы хотят почти 80% жителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Херсонщину и Запорожскую область присоединят к РФ в течение года, - член Совета Федерации РФ Цеков
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Топ комментарии
+27
" росія ніколи не перемагала Україну силою. Кожного разу з'являвся черговий зеленський. " (с)
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08.06.2022 11:45
+20
а Россия уверена, что она осенью будет в Запорожье, Херсоне и на Донбассе, и даже в Крыму?! я что то не очень уверен.. а если и так- то больше им бы удержать то что надкусили....а не то чтобы прожевать-- а уже тем более проглотить .....а фантастикой выглядит переварить поглощенное и усвоить себе же на пользу.... может и несварение желудка появится или разрыв кишок от передания..
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08.06.2022 11:57
+17
Вот взяли бы и повесили его, а на табличке написали партизаны Украины за предательство и колоборационизм
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08.06.2022 11:30
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Мда
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08.06.2022 11:29 Ответить
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08.06.2022 11:45 Ответить
10 000 таких выстрелов за раз
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08.06.2022 11:46 Ответить
а Россия уверена, что она осенью будет в Запорожье, Херсоне и на Донбассе, и даже в Крыму?! я что то не очень уверен.. а если и так- то больше им бы удержать то что надкусили....а не то чтобы прожевать-- а уже тем более проглотить .....а фантастикой выглядит переварить поглощенное и усвоить себе же на пользу.... может и несварение желудка появится или разрыв кишок от передания..
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08.06.2022 11:57 Ответить
Вот взяли бы и повесили его, а на табличке написали партизаны Украины за предательство и колоборационизм
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08.06.2022 11:30 Ответить
И референдум и паспорта и гражданство дадут. А потом их же будут отправлять на войну. Но те кто там ждал, он этого дождался.
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08.06.2022 11:31 Ответить
Гітлер не догадався провести "референдум" на окупованих територіях в 39-45 роках. Хоча Польське генерал-губернаторство було "приєднано" до 3 рейху. Щось не допомогло утримати )
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08.06.2022 11:33 Ответить
В Австрії провів і мав тотальну підтримку.
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09.06.2022 08:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=RFoUPG_IIXo
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08.06.2022 11:34 Ответить
Схоже цей пітар рогов снігурів з боярою пережер остаточно
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08.06.2022 11:36 Ответить
а ведь много уже граждан Украины, которые как минимум, имеют еще и паспорт московии. Но это предатели.
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08.06.2022 11:36 Ответить
28 хвилин тому - 47°14′N 39°54′E
Російська військова/пасажирська авіація щось надто активна на півдні рф

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08.06.2022 11:38 Ответить
а чо не завтра??
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08.06.2022 11:40 Ответить
Вариант № 1:
- Рогов, у тебя рога есть?
- Нет.
- Набьём !

Вариант № 2
- Рогов, у тебя рога есть?
- Есть.
- Собьём !
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08.06.2022 11:40 Ответить
Ги....ги....ню..ню...
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08.06.2022 11:43 Ответить
" росія ніколи не перемагала Україну силою. Кожного разу з'являвся черговий зеленський. " (с)
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08.06.2022 11:45 Ответить
Результат референдума,если таковой состоится, известен наперед. В любом случае фальсификация гарантирована.
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08.06.2022 11:47 Ответить
Держите карман шире, господа
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08.06.2022 11:48 Ответить
И проведут. Ну а кто им запретит?
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08.06.2022 11:53 Ответить
Марс ще не москальський? Референдум проведіть.
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08.06.2022 12:00 Ответить
Nemogut doprignut na fashistkix batutax rgozina...
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08.06.2022 12:19 Ответить
А как провести референдум на не оккупированной территории? Ждём ответа!
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08.06.2022 12:21 Ответить
заслать агента как в маски шоу на лыжах в валенках и с салом в шароварах пароль -тарас вырви путтлиру глаз
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08.06.2022 20:49 Ответить
у 2014 прокатіло? і сейчас пракатіт. Примітивна логіка, але діє. Поки ООН не виключить із своєї банди державу-терориста і тих, хто їй хоч чимось допомагає, раша буде творити що хоче.
раша надіється знищити Україну спочатку фізично, а потім і політично. А санкції - вони ж не назавжди. не буде України - не буде приводу для санкцій. дебільна логіка? - ну й шо.
А потім буде мобілізація на референдованих територіях. І хай попробує бідолашний українець з тих територій погано воювати за рашу - там, у тилу його сім'я в заручниках.
Погано, що цього не розуміють жителі тих територій. Це вас у 2019 році трохи питали пнро ваш вибір. А вже тепер ніхто вас питати не буде.
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08.06.2022 12:23 Ответить
Знайомі кажуть, що у Бер Лазара (у певному сенсі голова євреїв за поребриком) теж непорозуміння з ***** на цьому ґрунті.
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08.06.2022 12:25 Ответить
А дороги як там - збереглись? Цілі?
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08.06.2022 12:47 Ответить
А член ему не мясо?
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08.06.2022 12:58 Ответить
"Приєднають", а потім будуть "освобождать" те, що не встигли окупувати. Треба вигнати їх звідти до того, як вони оголосять про таке "приєднання".
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08.06.2022 15:10 Ответить
Цікаво - ці питання про Південь України, зерно, воду у Крим обгорювалися Зе з патрушевим в ОМАНІ ще два роки тому ?

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08.06.2022 15:20 Ответить
Звичайно, раська фєдєраська без Запоріжської області ніяк не виживе.

******* по севастополю і у кацапів зникне бажання взагалі щось робити. Повтікають з Криму аж бігом втрачая капці .
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08.06.2022 15:36 Ответить
а хо хо не хохо ..как говорят у нас в запоре-хрен на воротник будете тикать с бердянска и мелитополя ж пятки сверкать будут ватные шняги
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08.06.2022 20:47 Ответить
Кацапи , спустіть пар і валіть з Украіни , поки ще живі , так як вам нічого
не світить на нашій землі , так як ми ніколи не дозволимо вам тут хазяйнувати !!
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08.06.2022 23:10 Ответить
и что это изменит??? типа Украине не пойдет освобождать свои территории??? маразм очередной России!
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08.06.2022 23:44 Ответить
Чтобы Украинские ЗСУ пошли освобождать нужен приказ ,,а приказа нет ,Азов слили в утиль ,а кто-то пойдёт освобождать без приказа ,Залужный ,,,,, типа организует добровольцев ,Англия и Джонсон предложил вариант ассоциации ,но Зеля отказал и Что дальше ,,,полный ****** в ЕС Украину не возьмут в ближайшие 200лет а время тикает,, а территории Юга Украины РФ заберёт медленно но уверенно ,и что дальше ,,только одно спасет Украину сейчас нужен смелый генерал, и это не Залужный ,,,,который поставил бы раком зелёную гоп компанию, другого пути нет ,иначе будет договорённости Украина потеряет Юг и Донбас навсегда и все песни что Путин сдохнет это цырк на дроте, он сдох давно ещё в 2004 году , там другие рулят ситуацией а ****** прикидываются есть ещё одно,конечно это третья сила ,но она сейчас в раздумии ''Белый дракон '' но она вмешается если только Рф применит тактическое ядерное оружие ,но РФ не применит ядерку Великому Белому Дракону насрать на мелочи ,,,так что на третью силу не рассчитывайте ,если через месяц РФ займёт весь ЮГ и Донбас надо нужен Смелый генерал чтобы Зелю вынес на вилах с Банковой ,если нет то не Байден не Джонсон вам не помощники если к руля предатель замаскированный под миссию😇
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09.06.2022 01:00 Ответить
Так они и проведут референдум пока Зеленский будет ждать пока ЕС примет Украину через 100 лет 🙃
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09.06.2022 00:37 Ответить
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09.06.2022 09:09 Ответить
 
 