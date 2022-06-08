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Главный раввин Москвы покинул Россию из-за требования власти поддержать "спецоперацию" в Украине, - Цаплиенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

рф,рабин

Священнослужителя Пинхаса Гольдшмидта просили публично поддержать действия РФ, но он отказался.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм украинского журналиста Андрея Цаплиенко, об этом сообщила невестка раввина в Twitter.

"По ее словам, священнослужителя Пинхаса Гольдшмидта просили публично поддержать действия РФ, но он отказался. После этого он уехал в Венгрию, где помогал украинским беженцам, а затем отправился в Израиль. Гольдшмидт занимает должность главного раввина России более 30 лет", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главный раввин Украины советует евреям уезжать из России, потому что там опускается железный занавес

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+34
Рабіна закликали підтримати фашизм? Більшої маячні я в житті не чув.
А, це рашка? Тоді все норм! 👍😆
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08.06.2022 11:42
+32
Респект равину, тавелика подяка .
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08.06.2022 11:40
+12
По ходу шановний Ребі теж укрофашист 🤗🤗🤗!
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08.06.2022 11:42
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Респект равину, тавелика подяка .
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08.06.2022 11:40 Ответить
за 30 років лишився непідкупний. А він - авторитет для місцевих російських бень-олігархів.
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08.06.2022 11:48 Ответить
Навіщо вихваляти шматок лайна ? Ще ротенбергам подякуй, абрамовічу,фельдману авину , менделю-медведеву .. та іншій подібній наволочі
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08.06.2022 13:43 Ответить
это хорошо что есть куда ехать ему в Израиль. Где бы не жил, но поехал к себе
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08.06.2022 11:41 Ответить
Рабіна закликали підтримати фашизм? Більшої маячні я в житті не чув.
А, це рашка? Тоді все норм! 👍😆
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08.06.2022 11:42 Ответить
Ну в них коняка лавров говорив, що нацистами були євреї...
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08.06.2022 11:50 Ответить
Причём чуть ли не самыми главными
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08.06.2022 11:58 Ответить
довго чекав.....
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08.06.2022 11:42 Ответить
По ходу шановний Ребі теж укрофашист 🤗🤗🤗!
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08.06.2022 11:42 Ответить
такi сумна кобила мала рацiю...
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08.06.2022 11:54 Ответить
Нє, багдЄрАвіц...
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08.06.2022 12:07 Ответить
Шановний Ребі просто шановний,

бо шанує Бога, себе та прихожан, а не диявола пуйла
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08.06.2022 12:13 Ответить
Слава Україні! 🇺🇲🇮🇱❤️🇺🇦
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08.06.2022 11:44 Ответить
наверное и украинцы тоже хотят приехать в Украину , которые не поддерживают.
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08.06.2022 11:45 Ответить
Бункерный упырь теряет поддержку еврейского лобби. Просьба лошади ещё раз брякнуть что-то про денацификацию Бабьего яра и что переживший Холокост погибший от рашистских бомб 94-летний дедушка был скрытым нацистом. А пребывание в нацистских концлагерях ничего не означает. Как бы все должны работать на Победу
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08.06.2022 11:45 Ответить
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08.06.2022 11:45 Ответить
ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ. НЕ ХОЧЕТ ВИДЕТЬ МИР ГЛАЗАМИ АГРЕССОРА. СЛАВА УКРАИНЕ!
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08.06.2022 12:10 Ответить
будем подождать, что проржёт об этом случае мидовский конь.
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08.06.2022 12:11 Ответить
скажет, что раввина вынудили выехать "нацисткие батальоны и солдаты НАТО"
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08.06.2022 12:14 Ответить
А чого він там довго сидів?
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08.06.2022 12:21 Ответить
Выбрал тяжелый, но правдивый путь. Сохранил достоинство и принципы свои и своего народа. А мог бы заняться проституцией. а потом сказать. что пытали.
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08.06.2022 13:14 Ответить
Так на те він і рабин, а не дебіл...
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08.06.2022 13:32 Ответить
теперь этот отважный человек в Израиле.респект ему!
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08.06.2022 14:18 Ответить
Боже! Благослови Ізраїль!
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08.06.2022 14:46 Ответить
Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт не поклонился бункерному маньяку, за это - РЕСПЕКТ и УВАЖЕНИЕ!
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08.06.2022 19:21 Ответить
 
 