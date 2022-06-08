Главный раввин Москвы покинул Россию из-за требования власти поддержать "спецоперацию" в Украине, - Цаплиенко
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Священнослужителя Пинхаса Гольдшмидта просили публично поддержать действия РФ, но он отказался.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм украинского журналиста Андрея Цаплиенко, об этом сообщила невестка раввина в Twitter.
"По ее словам, священнослужителя Пинхаса Гольдшмидта просили публично поддержать действия РФ, но он отказался. После этого он уехал в Венгрию, где помогал украинским беженцам, а затем отправился в Израиль. Гольдшмидт занимает должность главного раввина России более 30 лет", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+34 Muni
показать весь комментарий08.06.2022 11:42
+32 Rulya Kosh
показать весь комментарий08.06.2022 11:40
+12 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показать весь комментарий08.06.2022 11:42
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А, це рашка? Тоді все норм! 👍😆
бо шанує Бога, себе та прихожан, а не диявола пуйла