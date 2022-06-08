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Украденное украинское зерно Россия вывозит в Турцию по поддельным документам, - посол Боднар

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украденное украинское зерно Россия завозит автотранспортом в оккупированный Севастополь, оттуда вывозит судами в российские порты, после чего оно по поддельным документам уже идет как "российское".

Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как нам сообщают, по документам завозится не украинское зерно и не из украинских портов. На самом деле происходит следующее: агрессоры воруют украинское зерно, завозят автотранспортом в Севастополь, откуда вывозят кораблями в российские порты, после чего оно уже идет по поддельным документам, будто это российское зерно", – сказал он.

Боднар объяснил, что, если бы эти грузы заходили в турецкие порты по документам из оккупированных Севастополя или Херсона, их не принимали бы, а поскольку их якобы завозят из Краснодара или Новороссийска, то для турецких органов нарушения нет.

"Это создает опасный прецедент. И мы должны такие действия РФ прекратить. Мы быстро работаем над формированием доказательной базы и определенных решений органов правосудия, чтобы было юридическое обоснование незаконности действий РФ и были основания для прекращения движения этих судов", - добавил дипломат.

Боднар также отметил, что участники этих сделок, которые надеются в дальнейшем сотрудничать с Украиной, столкнутся с серьезными ограничениями, особенно компании, покупающие ворованное.

"Мы передали турецкой стороне перечень судов, которые используются россией и третьими сторонами для нелегального вывоза ворованного зерна, в том числе в порты Турции. Официальная Анкара приняла это во внимание и пообещала подробно проработать", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колаборант Балицкий заявил, что 11 вагонов краденого украинского зерна из Запорожской области отправились в оккупированный Крым
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Топ комментарии
+12
туркам пофиг, они торгаши еще те
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08.06.2022 11:48
+12
Вот за такие закидоны турок в ЕС и не берут.
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08.06.2022 11:57
+6
Українцям треба вчитися у англійців вибирати з ким вести справи, а не з чурками, кацапами та жидами.
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08.06.2022 12:03
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туркам пофиг, они торгаши еще те
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08.06.2022 11:48 Ответить
Вони не "торгаші", вони не їздять караванами на верблюдах і "восток дєло нє тонкоє".
Вони скуповують крадене, вони є рівнозначні співучасники кримінального правопорушення міжнародного рівня.
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08.06.2022 15:25 Ответить
Вот за такие закидоны турок в ЕС и не берут.
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08.06.2022 11:57 Ответить
У кожної країни "свои закидоны" і кожна влада має своїх тарганiв у голові.
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08.06.2022 12:09 Ответить
На чужому горі ,щастя не збудуєш ! Вони будуть ригати тим зерном разом з кров'ю !!! Бога не обдуриш і не купиш !!!
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08.06.2022 13:11 Ответить
ну карму эрдогану этим уже трудно испортить, там хлебало уже все в пушку
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08.06.2022 12:01 Ответить
В качестве компенсации они нам подарят беспилотник и помидоры со скидкой 25%
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08.06.2022 12:03 Ответить
Українцям треба вчитися у англійців вибирати з ким вести справи, а не з чурками, кацапами та жидами.
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08.06.2022 12:03 Ответить
пора уже янычар нахрен слать ... за пару десятков байрактаров мы им ЗСТ и зерно со скидной ... даже в стране дураков так не разводят ...

... некотрые хомячки любят пищать что у янычар - вторая армия Европы .... только помощи от них с гулькин нос
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08.06.2022 12:10 Ответить
Ніщеброди,орда все ***** щось крадуть! Щоб ви виздихали!
А можна було отраіити те зерно,яке шакали вивезли?
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08.06.2022 12:10 Ответить
Результати переговорів пуйла з пердоганом,вони абсолютно як двійники!
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08.06.2022 12:17 Ответить
Може треба зробити відеоролік, звідки це зерно взялось (з кадрами із Маріка), та заплатити гроші якомусь турецькому телеканалу, щоб він його крутив як "соціальну рекламу" скажемо...
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08.06.2022 12:23 Ответить
Шариковы мавзолея еще при чЛениге орали...взять поделить...украсит...взорвать ...сжечь а хозяев застрелили или в концлагерь спрятать...ничего за 100 лет не изменилось в ГУЛАГе...
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08.06.2022 12:24 Ответить
Вся ота чорнота-родичі чорта.
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08.06.2022 12:39 Ответить
Не зря у нас в Украине «турок» - слово ругательное.
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08.06.2022 13:05 Ответить
Вывод: туркам верить нельзя.
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08.06.2022 13:42 Ответить
Перед вторгненням, пригадую, один азер з США (т.зв. "конфліктолог" А.Юнус) постійно в програмах Антіна Борковського доводив, що не США, а саме турки - найбільший найкращий наш союзник у війні з касапами...

Як же вони всі вміють брехати...
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08.06.2022 19:08 Ответить
 
 