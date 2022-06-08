В Украине засеяно 75% от прошлогодних площадей, посевная кампания была проведена успешно, - Шмыгаль
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Украина начинает готовиться к сбору урожая.
Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Посевная кампания, несмотря на беспрецедентные вызовы, была проведена успешно. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, засеяно 75% прошлогодних площадей", - отметил глава правительства.
По словам Шмыгаля, в Украине уже начинают готовиться к сбору урожая.
"Понимаем основные вызовы, которые стоят сейчас перед аграриями. Первое, необходимость вывоза урожая. Мининфраструктуры прорабатывает меры по увеличению пропускной способности на западной границе Украины. Ведь из-за блокирования россией украинских портов у нас остается 23,5 млн тонн зерновых и масличных культур".
Второе, сохранение нового урожая. Минагрополитики рассматривает возможность организации мобильных хранилищ, учитывая международный опыт. Это позволит Украине увеличить объемы хранения на 10-15 млн тонн.
Третье, обеспечение горючего для аграриев", - пояснил премьер.
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