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В Украине засеяно 75% от прошлогодних площадей, посевная кампания была проведена успешно, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

посівна

Украина начинает готовиться к сбору урожая.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Посевная кампания, несмотря на беспрецедентные вызовы, была проведена успешно. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, засеяно 75% прошлогодних площадей", - отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, в Украине уже начинают готовиться к сбору урожая.

"Понимаем основные вызовы, которые стоят сейчас перед аграриями. Первое, необходимость вывоза урожая. Мининфраструктуры прорабатывает меры по увеличению пропускной способности на западной границе Украины. Ведь из-за блокирования россией украинских портов у нас остается 23,5 млн тонн зерновых и масличных культур".

Второе, сохранение нового урожая. Минагрополитики рассматривает возможность организации мобильных хранилищ, учитывая международный опыт. Это позволит Украине увеличить объемы хранения на 10-15 млн тонн.

Третье, обеспечение горючего для аграриев", - пояснил премьер.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+2
Я думаю в правительстве умные люди,и они понимают что эти твари будут пытаться уничтожить поля ,там где достанут будут стрелять,а те что далеко могут использовать продажных мразей для уничтожения.
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08.06.2022 12:25
+2
Ага - проведена. В основному посівним матеріалом, що вже був в наявності. Підживлення - в межах закупленого раніше, хімія - по мінімуму, на залишках пального. Агрохолдинги массовой скорочують людей. Фермери - на позиціях "що виросте,ите й буде", бо ні палива, ні хімії ні добрив + велика проблема з призовом, бо мінагрополітики броню їм здебільшого не зробив. Урожай цього року - мінімум в два раза менший від тогорічного.
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08.06.2022 13:28
+1
особенно много засеяли в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях... что он несёт?
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08.06.2022 12:07
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особенно много засеяли в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях... что он несёт?
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08.06.2022 12:07 Ответить
Так може тому і лише 75% ,а не 100-105% від минулорічних площ ? Чи голову вмикати не потрібно ?
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08.06.2022 12:39 Ответить
Рашисти готують виправдання для знищення елеваторів та зерносховищ.

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08.06.2022 12:09 Ответить
Уборочная будет тяжелая.
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08.06.2022 12:13 Ответить
А пальне маєте?
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08.06.2022 12:20 Ответить
Я думаю в правительстве умные люди,и они понимают что эти твари будут пытаться уничтожить поля ,там где достанут будут стрелять,а те что далеко могут использовать продажных мразей для уничтожения.
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08.06.2022 12:25 Ответить
Тренд сезону! Кажуть, що лікує ревматизм. .
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08.06.2022 12:35 Ответить
СЕЮ СЕЮ ПОСЕВАЮ ОКУПАНТАМ ДАР ДАЮ!ХА!
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08.06.2022 12:39 Ответить
Ти даром всім даєш , придурашене. А українці для себе посіяли .
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08.06.2022 12:41 Ответить
Ты думаешь РФ украла зерно и она за это не будет наказана? Дурак.
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08.06.2022 12:53 Ответить
Ага - проведена. В основному посівним матеріалом, що вже був в наявності. Підживлення - в межах закупленого раніше, хімія - по мінімуму, на залишках пального. Агрохолдинги массовой скорочують людей. Фермери - на позиціях "що виросте,ите й буде", бо ні палива, ні хімії ні добрив + велика проблема з призовом, бо мінагрополітики броню їм здебільшого не зробив. Урожай цього року - мінімум в два раза менший від тогорічного.
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08.06.2022 13:28 Ответить
Урожай этого года, по всей видимости, будет на 25-45% больше прошлогоднего на той же площади, поэтому потерь не должно быть (прошлый год был жарким и засушливым)!
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08.06.2022 14:10 Ответить
Буде, якщо кацапи дадуть його зібрати, що зовсім не факт
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08.06.2022 15:46 Ответить
******* не мішки таскати.
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08.06.2022 17:50 Ответить
 
 