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В Мариуполе катастрофически не хватает врачей, к работе возвращаться "умоляют" даже пенсионеров, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье Война в Украине

маріуполь

Отсутствие врачей в оккупированном Мариуполе – это наглядная демонстрация полного паралича и коллапса медицины.

Об этом пишет советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на красивые картинки пропагандистов, в городе катастрофически не хватает врачей. Уже начали уговаривать вернуться к работе пенсионеров 80+. Речь идет даже о банальных терапевтах, не говоря уже об отсутствии узких специалистов. Мариупольцам предлагают "подождать" или ехать в Донецк. Самостоятельно", - говорится в сообщении.

"На фото список врачей Мариупольской больницы №3. Фактически она обслуживает сейчас Центральный и Приморский районы, где не менее 70 тыс. человек. Наглядная демонстрация полного паралича и коллапса медицины. Поэтому до бесконечности можно говорить, что в городе нет угрозы эпидемии, что жизнь улучшилась. Но табло говорит об обратном. В таком состоянии медицины любая инфекционная болезнь превращается в смертельную эпидемию", - добавил советник городского головы.

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В Мариуполе катастрофически не хватает врачей, к работе возвращаться умоляют даже пенсионеров, - Андрющенко 01
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Русский мир... Однако... даже Смерть убежала с тех мест..... вы уж тут как то без меня плизз....со своим ****** евбанным сами живите и выживайте ... и даже смерть будет вам подарком...который надо заслужить....
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08.06.2022 12:40 Ответить
це кому послання, маріупольцям, які з 21-го сторіччя трапили до середньовіччя, бо державні інститути служать більше олігархам а не українцям? так їм і так тяжко. Може пан про любителів "русского міру" так їх по-трохи по всьому Світу вже розмазано як гівно по білій стіні, то тепер може цілий Світ на ... послати і себе самого? За людей треба боротися, і, не такі вже маріупольці ватні, тому русскіє так і звірствують. Люди в біді, пан навіть не уявляє в якій біді.
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08.06.2022 13:46 Ответить
Я взагалі вважаю що усіх хто не виїхав, не займався підпільним чи партизанським рухом та продовжив працювати на окупованій території, мають бути позбавлені громадянства.
Під час Радянсько-фінської війни комунякам дісталися пусті міста, без мешканців, бо фіни не бажали жити під окупацією.
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08.06.2022 13:28 Ответить
а самі скільки вже рашистів замочили? ви курв які Чоргар розмінували громадянства не позбавили, ті сукі зараз в окупаційних урядах сидять, а людей значить громадянства позбавляти? За що? за те, що опинилися не в тому місці не в той час? за те, що понадіялися на шашликі? хто мав опзж заборонити із тими вилупками розібратися? а їм знову дали можливість зберегтися під новою назвою. Вже біжите позбавляти громадянства?
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08.06.2022 13:41 Ответить
 
 