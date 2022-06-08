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Новости ПроисшествияВойна в Украине
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Жителя Луганщины посадили на 8 лет: сливал врагу информацию о ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

наручники

Мужчина вступил в сговор с жительницей Рубежного, действовавшей по заданию военнослужащих Российской Федерации.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"В апреле 2022 года мужчина вступил в преступный сговор с жительницей Рубежного, действовавшей по заданию лиц из числа вооруженных сил Российской Федерации. Осужденный должен был собирать информацию о местах дислокации подразделений и военной техники Вооруженных Сил Украины, их численности и маршрутах передвижения на территории города. Данные он должен был передавать представителям иностранного государства", - говорится в сообщении.

Информацию о ВСУ он собрал в Новодружеске в конце апреля и передал сообщнице.

Теперь мужчину признали виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и приговорили к 8 годам лишения свободы.

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Нащо вони сподівалися, зрадників ніхто не вітає. Ні свої ні чужі.
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08.06.2022 12:45 Ответить
Скорее всего и года не проживет в тюрьме, а может и раньше скочурится..
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08.06.2022 15:27 Ответить
А кацапы украинцев пытают и расстреливают. Гуманизм это хорошо и правильно, но только в разумных количествах, как и будь что в этом мире.
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08.06.2022 12:45 Ответить
Вбивцю на 8 років?
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08.06.2022 12:47 Ответить
За подобное в дыре дают от 25 лет до расстрела. А мы добренькие - предателям, из-за которых, возможно, погибли многие защитники Украины, всего 8 лет...
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08.06.2022 12:48 Ответить
Ми дуже "гуманні", віддайте цього негідника в рабство родичам його жертв.
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08.06.2022 12:50 Ответить
Повісити щоб не сидів на шиї у платників податків.
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08.06.2022 12:54 Ответить
Ну от 8 років...а безмозгла законопроект вносила щось там про право розстрілу у наших військах, його правда відхилили, але чого проти неї не висунуто нічого,наче так і треба
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08.06.2022 12:55 Ответить
За таке вбивати потрібно, а не саджати...
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08.06.2022 12:59 Ответить
Основне слово- "вступив"...
В кроваті почав базікать.
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08.06.2022 13:14 Ответить
Нормально.
Отсемафорили диверсантам "Давайте, ребята, не стесняйтесь. Работайте".
В судах Украины засели рашкованские диверсанты.

Зато ни Семена Семенченка без суда уже 1, года держат в тюряге. Потому что он бы разобрался, как надо, с такими диверсантами.
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08.06.2022 13:20 Ответить
Семенченко личный враг зе!...
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08.06.2022 14:06 Ответить
 
 