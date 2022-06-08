РФ и Турция обсуждают детали разминирования украинских портов для вывоза зерна, - Лавров
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Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российские и турецкие военные обсуждают детали разминирования украинских портов для вывоза зерна.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"До недавнего времени украинские власти, включая президента Зеленского, публично отвергали свою готовность разминировать эти территориальные воды, чтобы начать этот процесс... Если теперь, как нам турецкие друзья говорят, готовы либо разминировать, либо обеспечить проход через минные поля, что ж, будем надеяться, что эта проблема будет разрешаться", - сказал российский министр после встречи с турецким коллегой.
По его словам, российские военные находятся в контакте с турецкими коллегами, обсуждаются детали инициатив по вывозу зерна.
"С нашей стороны никаких препятствий, чтобы этой проблемы – проблемки, на самом деле она маленькая – никогда не было, если созрели киевские власти, мы будем только рады сотрудничать", – отметил Лавров.
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Пожалуйста, подождите...
враховуючи ВЖЕ достатню кількість протикорабельних ракет в Україні..
Тут питання в іншому..
Косяпен хочуть отримати права "догляду "суден (всіх країн,що прямуватимуть з українських портів) і навіть повного контролю аж до арешту суден і моряків...
Ти не касап, часом?
Сподівпюся, це Лавров видає бажане за дійсне і українська влада таки не дозріла до "співпраці". Яка може бути співпраця під час війни?
тому що
є вислів"поки товстий схудне-бідний здохне"..
тобто голод буде стосуватися лише найбідніших країн Африки, на долю котрих Європі завжди було начхати "по великому рахунку"....
Что для меня стало открытием, так это смирение многих довольно мощных стран с таким положением дел.
Кінь Хуúловський, пішов на хуú!!! Можеш обговорювати тільки на чий!
А Україні пора би почати обговорювати з союзниками дечорноморфлотизації українських портів!!!
Он Чонгар зевилупки розмінували. Війни ж не буде. Орки ж тримають своє слово.
Незалежно від реакції та бажань України..
- нервових "всепропальців" і зрадофілів, які жити не можуть без подібних ін'єкцій
- ворожих ботів, які розганяють черговий залп у інформаційній війні
Друга категорія є відверті вороги, навіщо Цензор підігрує їм ?
порушуваи причинно-наслідкові зв"язки..
щоб не виходити на ідіота..
....Стамбул не місце для будь-яких перемовин. Не припустимо використовувати його як переговорну площадку. Ми перетворюємо Туреччину на ворога!!! ....
Україна перетворює Туреччину на ворога тому що та вирішила провести переговори ?
ЦЕ ЯК ?
Тварі болотяні.
Не зрозуміло де Туреччина сидить на двох стільцях, якщо Ердоган співпрацює в рашкою по всіх напрямках.