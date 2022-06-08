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РФ и Турция обсуждают детали разминирования украинских портов для вывоза зерна, - Лавров

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российские и турецкие военные обсуждают детали разминирования украинских портов для вывоза зерна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"До недавнего времени украинские власти, включая президента Зеленского, публично отвергали свою готовность разминировать эти территориальные воды, чтобы начать этот процесс... Если теперь, как нам турецкие друзья говорят, готовы либо разминировать, либо обеспечить проход через минные поля, что ж, будем надеяться, что эта проблема будет разрешаться", - сказал российский министр после встречи с турецким коллегой.

По его словам, российские военные находятся в контакте с турецкими коллегами, обсуждаются детали инициатив по вывозу зерна.

"С нашей стороны никаких препятствий, чтобы этой проблемы – проблемки, на самом деле она маленькая – никогда не было, если созрели киевские власти, мы будем только рады сотрудничать", – отметил Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украденное украинское зерно Россия вывозит в Турцию по поддельным документам, - посол Боднар
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Топ комментарии
+34
А як же про Україну без України? Забули,що вони тільки непрохані, а не господарі. Пора Туреччині губи закатать,а то сидить на 2 стільцях.
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08.06.2022 12:48
+31
Про песика Патрона чув весь світ, а от ім"я собаки, котра розмінувала Чонгар, влада сором"язливо приховує...
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08.06.2022 12:56
+29
Це погана як на мене ідея з розмінуванням( Щоб рашисти цим не скористалися.
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08.06.2022 12:47
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Правила форума Совет форумчан
Це погана як на мене ідея з розмінуванням( Щоб рашисти цим не скористалися.
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08.06.2022 12:47 Ответить
А вони скористаються.
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08.06.2022 12:55 Ответить
Не скористаються..

враховуючи ВЖЕ достатню кількість протикорабельних ракет в Україні..

Тут питання в іншому..

Косяпен хочуть отримати права "догляду "суден (всіх країн,що прямуватимуть з українських портів) і навіть повного контролю аж до арешту суден і моряків...
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08.06.2022 14:46 Ответить
брешеш.
Ти не касап, часом?
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08.06.2022 19:18 Ответить
Раша очень хочет разминирования портов. Надеюсь, нам хватит ума, послать всех нах.
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08.06.2022 12:59 Ответить
Нам это кому?Одни уже Чонгар разменировали.
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08.06.2022 13:05 Ответить
И никто за это не схвачен , не обезврежен‼️💩Д'ерьмак например ( сдавший кремлю вагнеровцев )Портнов ,собиравший досье на патриотов и военных и слинявший перед войной вместе с сынком тпризывником и сотни других кротов продолжают своё чёрное дело
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08.06.2022 13:31 Ответить
100%. Мені дивно, що в перші місяці війни ми мали очевидні успіхи як у знищенні корабельного складу чф рф, тиак і в знищенні рос десанту на Зміїному. Натомість попри числені заявки різних країн про постачання корабельної зброї, нічого не робиться та й, схоже, навіть мова не йде про знищення російських кораблів, що блокують порти. Зате ведуться по-за спиною якісь кулуарні договорнячки про розмінування. Ба більше. Є повідомлення про те, що кацапи висадили на Зміїному чергову партію ППО чи ще щось, але жодних повідомлень про те, як їх там нищать. Чому перестали їх там нищити?
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08.06.2022 13:04 Ответить
Потому что идут договорняки, и только слепой этого невидит, при чем договорняки во всех кругах, как выших мировых так и международных торговых.Пшеница на евронюксе стоила 2 недели назад под 430 евро, только пошли разговоры о разминировании - упала до 375, **...ли элеватор - отыграла под 400, Люди бабло на мировой арене косят как невс**я, при этом цена в стране ниже 6000грн (при нынешних курсах просто даром), в запорожском направлении вообще копейки в приграничье.При этом цены на конечный продукт в 2-2,5 раза выше прошлогодних. Турки сейчас воду гонять будут, ради дисконта 25%.
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08.06.2022 13:28 Ответить
Для туреччини і орків це дуже слушна ідея,от тільки ми про це чомусь нічого не знаєм,нехай спробують,дурень думкою богатіє.
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08.06.2022 13:25 Ответить
Якщо це правда, то делегація Єрмаків та Арахімій виконує свою роботу там, поки бубенчік тут порається.
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08.06.2022 12:47 Ответить
А як же про Україну без України? Забули,що вони тільки непрохані, а не господарі. Пора Туреччині губи закатать,а то сидить на 2 стільцях.
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08.06.2022 12:48 Ответить
Туреччині треба, то нехай везуть автомобілями чи потягами. Ще й міст відремонтують.
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08.06.2022 12:55 Ответить
Щось мені здається,що південь і для цього теж здавали( чтоби начать дагаваріватся гдєта пасрєдінє) .
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08.06.2022 12:48 Ответить
Я чогось не здивований, що нас про це навіть не питають. ...
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08.06.2022 12:49 Ответить
А чого вони про нас без нас рішають?
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08.06.2022 12:51 Ответить
Потому ,что 73% неадекватам "хоть поржем" обещали договориться "🤢🤥ПО-СЕРЕДИНЕ"‼️СКОРО БУДЕТ СЕРЕДИНАуверенно дерьмачье и весь кротовник ОП ведут к середине
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08.06.2022 13:35 Ответить
Nu ili hotj za kavo , toka ni Poroh ....no zefanatam eta abjasnatj beztolku , ani nemnoga zombirovani . Kanesno net tak kak ruskije , no simptomi pahozhi .
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08.06.2022 13:50 Ответить
Потрібно казати зразу, те де ми не приймаємо участі автоматом посилається за кораблем, Анкара просто зараз заробляє репутаційні бали для орди з однієї сторони, а з іншої принижувати Україну.
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08.06.2022 12:53 Ответить
Пока рашисты не покинут Змеиный речи о кораблях из Одессы быть не должно. Слишком опасно для Одессы. Ещё можно затребовать неприкосновенность моста около Заток чтобы иметь возможность использовать Измаил
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08.06.2022 12:53 Ответить
Туреччину може...
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08.06.2022 12:59 Ответить
"... якщо дозріла київська влада, ми будемо тільки раді співпрацювати", - зазначив Лавров. Джерело: https://censor.net/ua/n3346664
Сподівпюся, це Лавров видає бажане за дійсне і українська влада таки не дозріла до "співпраці". Яка може бути співпраця під час війни?
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08.06.2022 12:55 Ответить
Отсутствие внятной реакции от Янелоха Боневтиковича Оманского настораживает...
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08.06.2022 19:28 Ответить
коли у України буде достатня кількість ракет, щоб вистачило для кожного корита гівноморського флоту Московії (та ще стільки ж зверху), може й буде тобі дорожка, коняка-наркоман, може навіть вільна від мін дорожка у морі для Українського зерна для Світу..
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08.06.2022 12:55 Ответить
******* гарпунами как только зайдут в наши тер. воды. турки не турки кацапы не кацапы. не важно. ************.
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08.06.2022 12:55 Ответить
Будут гажданскими судами прикрываться. Не впервой.
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08.06.2022 13:02 Ответить
зі знижкою для туреччини у 25 відсотків на купівлю українського зерна...
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08.06.2022 12:56 Ответить
Про песика Патрона чув весь світ, а от ім"я собаки, котра розмінувала Чонгар, влада сором"язливо приховує...
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08.06.2022 12:56 Ответить
Можите хоть кунилингус друг другу сделать. Х*** вам а не зерно и снятие санкций
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08.06.2022 12:56 Ответить
А КАУЙ ВАМ А НЕ ЗЕРНО....ПОКА РОССИЯ НЕ ВЫЙДЕТ НА ГРАНИЦЫ 24 ФЕВРАЛЯ КАК МИНИМУМ БАЗАРА НЕ БУДЕТ.... КАК И ЗЕРНА ЛУЧШЕ СГНОИМ СВИНЬЯМ СКОРМИМ ....А ВЫ ПОДЫХАЙТЕ ГОЛОДНЫМИ..ГОЛОД НЕ ТИТКА ДАЖЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ НЕ ПОМОЖЕТ КОГДА ЧЕЛОВЕК УМИРАЕТ БЕЗ ЕДЫ... Ишь вы@@ядки уселись за нас опять что то решают и без Украины..за нашей спиной было же вчера сообщение огт Зеленского никто нам официальное приглашение не присылал на Стамбульскую встречу...ни мне ни МИД Украины... Вова ты не мог бы им сказать и послать НА@УЙ....и Рашку и Турцию..
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08.06.2022 12:57 Ответить
єрмак не дозволяє вові послати рашку чи ще когось
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08.06.2022 13:49 Ответить
ваш КРИК грубими літерами - ...УЙНЯ.

тому що

є вислів"поки товстий схудне-бідний здохне"..

тобто голод буде стосуватися лише найбідніших країн Африки, на долю котрих Європі завжди було начхати "по великому рахунку"....
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08.06.2022 14:49 Ответить
А ,от воно що . То проблема в "замінованих портах" , а не в кацапських кораблях у Чорному морі . І українське зерно кацапи ніколи не крали і не продавали , як своє ...
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08.06.2022 12:57 Ответить
співпрацювати воні раді... в чому ?????
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08.06.2022 12:57 Ответить
Тактика быдла стара, как мир: сначала создать проблему, а потом за плюшки её "решать".
Что для меня стало открытием, так это смирение многих довольно мощных стран с таким положением дел.
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08.06.2022 12:59 Ответить
..проблемку (с)
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08.06.2022 13:12 Ответить
Мир делает бабло на взвинченой цене на пшеницу и зерновые с начала ковидобесия, а когда корпарации косят при войне - страны "мощные" молчат, ибо скупать ниже 150 евро/т у нас , а продавать выше 400 в на европейской бирже, не каждый год получается.Нефть/газ сейчас тихо курят в стороне в ценовых зазорах в сравнении с зерновыми. Рапс сейчас в районе 500 баксов у нас, в европе под 800 евро, такие зазоры перекроют всю логистику и несут сверхприбыли.
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08.06.2022 14:48 Ответить
Турция неспроста такую инициативу проявляет. Мало того что турки хотят себе выбить сумашедшую скидку в 25% на наше зерно так еще под шумок будут подмешивать украденное рашистами у нас зерно.
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08.06.2022 12:59 Ответить
Вона,таким чином блокує вступ шведів й в фінів в НАТО
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08.06.2022 13:51 Ответить
Суки
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08.06.2022 13:00 Ответить
Может для полного счастья Лаврова и Януковича на белом коне в Киев пустить? Губозакаточная машинка Лаврову не помешает
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08.06.2022 13:00 Ответить
РФ та Туреччина обговорюють деталі розмінування українських портів для вивезення зерна, - Лавров Джерело: https://censor.net/ua/n3346664

Кінь Хуúловський, пішов на хуú!!! Можеш обговорювати тільки на чий!

А Україні пора би почати обговорювати з союзниками дечорноморфлотизації українських портів!!!
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08.06.2022 13:02 Ответить
А не проще всьому Світу (який "стурбований" проблемою "зернового голоду") розху*рить к іпен*м весь чорноморський мотлох і назавжди закрити цю проблему?
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08.06.2022 13:02 Ответить
Добавлю:
Он Чонгар зевилупки розмінували. Війни ж не буде. Орки ж тримають своє слово.
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08.06.2022 13:03 Ответить
Может Зеленскому обсудить с Эрдоганом вывод российских войск по состоянию на 24.02.2022? Пусть россияне выполнят оговоренное
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08.06.2022 13:03 Ответить
Кацапи відправлять турків розміновувати українські порти, а Україна має за цим спокійно спостерігати? Як що так, то це фактично військове вторгнення з боку Турціїї на додачу ще й країни НАТО.
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08.06.2022 13:04 Ответить
яке нах розмінування. Кінь йди наху....й Стойло своє розмінуй, і там гавкай. Гопники ******
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08.06.2022 13:08 Ответить
Можемо продати Ердогану зерно і метал, які зараз крадуть мокшанські клептомани на окупованих територіях. Бо Ердоган і так вже почав скуповувати награбоване.
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08.06.2022 13:11 Ответить
Без меня меня женили
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08.06.2022 13:12 Ответить
***, даже сейчас, во время уже реальной войны рашка нагибает нашу власть как хочет.
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08.06.2022 13:12 Ответить
рашка "працює" "в свому стилі" .

Незалежно від реакції та бажань України..
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08.06.2022 14:51 Ответить
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08.06.2022 13:16 Ответить
Может вам ещё ключ от квартиры где деньги лежат?
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08.06.2022 13:24 Ответить
якби рашка не застосувала прийом як у чехіі в 68му, підмінивши екіпаж та набивши начебто грузові кораблі десантом.
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08.06.2022 13:25 Ответить
вони просили про аварійну посадку, сигнал сос, тим в...ам дали можливість посадити літак, а в літаку десант, захопили аеропорт і давай бігом літачки свої саджати, вони ж в Гостомелі то саме хотіли зробити, тільки навіть прикидатися не стали, летали там як дементори їб..ні.
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08.06.2022 13:30 Ответить
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08.06.2022 13:27 Ответить
Новина з вмістом "Лавров повідомляє" (що завгодно про Україну) збуджує у коментарях:
- нервових "всепропальців" і зрадофілів, які жити не можуть без подібних ін'єкцій
- ворожих ботів, які розганяють черговий залп у інформаційній війні
Друга категорія є відверті вороги, навіщо Цензор підігрує їм ?
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08.06.2022 13:27 Ответить
Кацапам заборонити брати участь у зовнішній політиці. З ними треба як з опущеними.
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08.06.2022 13:28 Ответить
то що ******* русня пох, пішли вони *****, турки звичайно легімітизують руснявих наволочей, шо не робить користі. По факту крім продажі Байрактарів Турція ***** не зробила
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08.06.2022 13:29 Ответить
Турція ,без згоди України ,на розмінування портів , включається у війну проти України на боці рашистського окупанта.Для доставки зерна має бути демілітаризованеЧорне море від рашистських бойових корит.Окупація Криму в 2014 році рашистами .була здійснена за згоди Турції-це варто знеати.Турок. не поставляє Україні озброєння.за виключенням де-кількох "байрактарів" все решту рашист забороняє Туреччині поставляти в України.Туреччина.скоріше є ворог України співпрацюючи з рашистським окупантом.
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08.06.2022 13:31 Ответить
Кажуть що протичовнові ракети вже є,я так зрозумів лавруша хоче що б рф пезперешкодно курсувала нашими берегами і мала гарантії ,що Україна більше не буде атакувати їх флотилію?
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08.06.2022 13:31 Ответить
Унылая лошадь может ещё с премьер-министром Таити обсудить этот же вопрос. Результат будет тот же.
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08.06.2022 13:32 Ответить
турецкие барыги решили нажиться на горе украинцев и требуют скидку 25% за зерно
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08.06.2022 13:32 Ответить
А хто ж нам винен, що за наш з вами рахунок усі наживаються, крім нас самих.
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08.06.2022 13:59 Ответить
щоб щось заборонити,треба мати можливість заборонити..
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08.06.2022 14:53 Ответить
Никому с.ка нихрена не продавать и не подпускать никакие корабли на расстояние выстрела гарпуна. Кому нужно, тот и через Польшу вывезет
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08.06.2022 13:34 Ответить
Одні балачки від ООН , ЕС. Потрібно зерно , створюйте логістичні коридори ( автперевізники , порти (в Румунії , Болгарії , Греції , Туреччині) , морські кораблі -зерновози , робота митниці , фітосанітарної служби , сторона від ООН яка буде оплачувати це зерно ) і проблема закрита без розмінування акваторіїї Чорного моря . Послуги Росії і Туреччини не потрібні . Хай домовляються один з одним. Створіть аграрну міжнародну біржу в Україні , де можна торговати сільськогосподарськими продуктами , під гарантії банків і держави , з можливістю торговати всім аграріям України з усім світом. А то зараз наживаються на ситуації і війні всі, кому не лінь. Турецькі фірми уже як шакали рискають по Україні скупаючи сільскогосподарську продукцію за безцінок за готівку.
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08.06.2022 13:41 Ответить
Чим більше бовканини,тим менще цивілізації
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08.06.2022 13:46 Ответить
А чому не висадку на Марс?
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08.06.2022 13:55 Ответить
Похоже Зеленский в курсе, а лохам рассказывает, мол не пригласили....
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08.06.2022 14:05 Ответить
Стамбул не місце для будь-яких перемовин. Не припустимо використовувати його як переговорну площадку. Ми перетворюємо Туреччину на ворога!!!
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08.06.2022 14:05 Ответить
не варто..

порушуваи причинно-наслідкові зв"язки..

щоб не виходити на ідіота..

....Стамбул не місце для будь-яких перемовин. Не припустимо використовувати його як переговорну площадку. Ми перетворюємо Туреччину на ворога!!! ....

Україна перетворює Туреччину на ворога тому що та вирішила провести переговори ?

ЦЕ ЯК ?
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08.06.2022 14:56 Ответить
Зерно только в обмен на оружие от партнеров - остальные все ПНХ
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08.06.2022 14:05 Ответить
Ердогану сподобалося торгувати знищенням України й невступом у НАТО Швеції й Фінляндії!!! Ердоган не союзник!
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08.06.2022 14:14 Ответить
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08.06.2022 14:19 Ответить
Використання Стамбульської площадки нусумісне з інтересами України!!!
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08.06.2022 14:23 Ответить
Сосіть лапу кацапи, а не розмінування вам портів України.
Тварі болотяні.
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08.06.2022 15:10 Ответить
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08.06.2022 15:12 Ответить
Турки та кацапи, йдіть на хрін.
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08.06.2022 15:35 Ответить
Знов ***** N2 Ердоган створює проти України умови, щоб кацапська пропаганда могла видумано звинуватити Україну в створенні продовольчої кризи в Африці, Азії і цілому світі. Це спільна антиукраїнська робота Туреччини та Підорашки.
Не зрозуміло де Туреччина сидить на двох стільцях, якщо Ердоган співпрацює в рашкою по всіх напрямках.
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08.06.2022 15:46 Ответить
здохни, мерин, разом зі своєю брехнею.
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08.06.2022 19:20 Ответить
Транспортный коридор через Польшу решает все проблемы с нашим экспортом...
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08.06.2022 19:31 Ответить
 
 