РФ и Турция обсуждают детали разминирования украинских портов для вывоза зерна, - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российские и турецкие военные обсуждают детали разминирования украинских портов для вывоза зерна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"До недавнего времени украинские власти, включая президента Зеленского, публично отвергали свою готовность разминировать эти территориальные воды, чтобы начать этот процесс... Если теперь, как нам турецкие друзья говорят, готовы либо разминировать, либо обеспечить проход через минные поля, что ж, будем надеяться, что эта проблема будет разрешаться", - сказал российский министр после встречи с турецким коллегой.

По его словам, российские военные находятся в контакте с турецкими коллегами, обсуждаются детали инициатив по вывозу зерна.

"С нашей стороны никаких препятствий, чтобы этой проблемы – проблемки, на самом деле она маленькая – никогда не было, если созрели киевские власти, мы будем только рады сотрудничать", – отметил Лавров.

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