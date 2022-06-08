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Зеленский и Шольц обсудили оборонную поддержку Украины и обеспечение продовольственной безопасности
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Провел телефонный разговор с Олафом Шольцем. Обсудили усиление оборонной поддержки Украины, обеспечение глобальной продовольственной безопасности, вопросы соблюдения РФ международных норм по обращению с военнопленными. Указал на важность принятия решений для интеграции Украины в Евросоюз", - отметил глава государства.
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+6 Marko Lukash
показать весь комментарий08.06.2022 12:53
+4 Виктор Бороветский
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+1 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показать весь комментарий08.06.2022 12:56
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То Шольцу нема, но чому ліверну ковбасу розігріти...
От ,шо ненадав, то таке. Главне ж , шо рібята паабщалісь.
"We are giving Ukraine more military aid than Britain, suggests Germany"
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/06/07/giving-ukraine-military-aid-britain-says-germany/?fbclid=IwAR2snrHZ8BxOe4EFekOelOVaCX5JS5bbHFwbSRLngY9lBCJQdLmlAZQX-rA
900 одиниць протитанкової зброї із 3 тисячами ***********,
2053 ракети для застарілого радянського ПЗРК "Стріла-2",
2600 протитанкових мін направленої дії,
300 звичайних протитанкових мін,
вибухівку,
100 тисяч гранат та 100 кулеметів MG-3,
16 млн патронів для стрілецького озброєння.