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Зеленский и Шольц обсудили оборонную поддержку Украины и обеспечение продовольственной безопасности

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський,шольц

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Провел телефонный разговор с Олафом Шольцем. Обсудили усиление оборонной поддержки Украины, обеспечение глобальной продовольственной безопасности, вопросы соблюдения РФ международных норм по обращению с военнопленными. Указал на важность принятия решений для интеграции Украины в Евросоюз", - отметил глава государства.

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Топ комментарии
+6
Німеччина - так . Шольц , Меркель,Шрьодер - чомусь ні .
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08.06.2022 12:53
+4
Шмальц завжди радий побалакать за допомогу. За його ж словами він обіцяв її більше всіх.
От ,шо ненадав, то таке. Главне ж , шо рібята паабщалісь.
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08.06.2022 13:00
+1
То в Німеччині соняшникова олія закінчилась. Це не жарт. Вони її з України в основному імпортували.
То Шольцу нема, но чому ліверну ковбасу розігріти...
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08.06.2022 12:56
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Німеччина завжди на допомозі Україні,щоб не писали. Особливо старі і похилого віку люди. Тримайтесь і бережіть Україну
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08.06.2022 12:50 Ответить
Німеччина - так . Шольц , Меркель,Шрьодер - чомусь ні .
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08.06.2022 12:53 Ответить
То в Німеччині соняшникова олія закінчилась. Це не жарт. Вони її з України в основному імпортували.
То Шольцу нема, но чому ліверну ковбасу розігріти...
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08.06.2022 12:56 Ответить
Шмальц завжди радий побалакать за допомогу. За його ж словами він обіцяв її більше всіх.
От ,шо ненадав, то таке. Главне ж , шо рібята паабщалісь.
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08.06.2022 13:00 Ответить
Прийшла команда від пуйла заглядувати Шольцу в очі для пана янелох.
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08.06.2022 13:01 Ответить
А за озброєння бачу мова не йшла??((
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08.06.2022 13:07 Ответить
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08.06.2022 13:24 Ответить
Оговорили как дальше тянуть время с вступлением в ЕС и как мягко послать Англию с альтернативном союзе ,
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08.06.2022 13:30 Ответить
Ой, фото зели в пиджаке... Не подрывайте авторитет нашего верховного главнокомандующего, фуражку ему и портупею!!!
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08.06.2022 13:52 Ответить
Говорити з прорашистськими фріцами про посилення оборонної підтримки України ,це все одно, що після 2014 року рашиста рахували "адіноврот".
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08.06.2022 13:57 Ответить
а шо Шольц вже зброї навіть не обіцяє?
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08.06.2022 14:27 Ответить
ти диви який наш зе чемний?
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08.06.2022 14:42 Ответить
****** шо дышит

"We are giving Ukraine more military aid than Britain, suggests Germany"
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/06/07/giving-ukraine-military-aid-britain-says-germany/?fbclid=IwAR2snrHZ8BxOe4EFekOelOVaCX5JS5bbHFwbSRLngY9lBCJQdLmlAZQX-rA
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08.06.2022 14:56 Ответить
Загальна допомога від уряду Німеччини поки виглядає наступним чином: 500 ПЗРК Stinger,
900 одиниць протитанкової зброї із 3 тисячами ***********,
2053 ракети для застарілого радянського ПЗРК "Стріла-2",
2600 протитанкових мін направленої дії,
300 звичайних протитанкових мін,
вибухівку,
100 тисяч гранат та 100 кулеметів MG-3,
16 млн патронів для стрілецького озброєння.

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08.06.2022 15:13 Ответить
Арестович працює)
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08.06.2022 15:01 Ответить
Зелений дебіл попросив вибачення за себе і таких як він дебілів?
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08.06.2022 15:13 Ответить
 
 