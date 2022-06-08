Никаких суррогатов: Украина не воспринимает альтернативу статусу кандидата на вступление в ЕС, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
Украина не воспринимает никакие альтернативы предоставлению статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в ходе общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Мы не будем воспринимать никакие суррогатные версии или альтернативы вместо статуса кандидата, какими бы они ни были. Нам нужен статус кандидата на членство в ЕС. Не кандидата в кандидаты, не потенциального кандидата или другой суррогат, ничего другого. Мы давно играем в эту игру и знаем, как это работает", – сказал Кулеба.
По его словам, Украина отвечает критериям статуса кандидата, но в Европе все еще есть скептики, пытающиеся навязать альтернативу.
"Я хочу поблагодарить более 200 гражданских и неправительственных организаций, и как мне сказали, это самое большое в истории количество организаций, которые объединились в рамках адвокационной кампании и подписали письмо иностранным правительствам о том, что Украине в июне нужно предоставить статус кандидата", – сказал Кулеба.
Министр добавил, что статус кандидата – последний психологический барьер в странах-скептиках ЕС.
"Я не вижу никаких рациональных аргументов у наших скептиков", – сказал он.
Пожалуйста, подождите...
-Греция..чуточку не вышла из ЕС только взяткав 50 млрд евро безвозвратно удержали страну в ЕСА
-Британия Брехит..наверное ЕС пострадало больше чем Британия...
-Иссландия -ее вычеркнули из ЕС де факто в отместку гонора и самостоятельности в ЕС...
- Польша конфликт с КСУ и Законами Польши которые не нравятся ЕС
-Страны Балтии уже нервуют по поводу будущего ЕС так и говорят что и как будет это просто ужас..
-Венгрия просто свесила ноги и плюет в лицо ЕС и НАТО а те утираются
-Финляндия и Швеция посмотрим на сколько лет заболтают вопрос приема в НАТО этих двух стран....
Орбан будет рассказывать как нам жить ?
"Янелох ", - прокоментував боневтік.
Он вам нЄ ЛОХ! - запостив Мєдвєдєв.
Всі троє отримали вподобайки з ОП та партії "Слуга олігархату".
Ваши версии?
Іншими словами, куди вам корупційним придуркам пхатись в ЄС? Ви думаєте, що якщо на нас напали то можна випросити і зброю і бабло і членство на дурачка? Ні, так не буде.