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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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членство в ЕС (778) Кулеба Дмитрий (2646)

Никаких суррогатов: Украина не воспринимает альтернативу статусу кандидата на вступление в ЕС, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

кулеба

Украина не воспринимает никакие альтернативы предоставлению статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в ходе общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы не будем воспринимать никакие суррогатные версии или альтернативы вместо статуса кандидата, какими бы они ни были. Нам нужен статус кандидата на членство в ЕС. Не кандидата в кандидаты, не потенциального кандидата или другой суррогат, ничего другого. Мы давно играем в эту игру и знаем, как это работает", – сказал Кулеба.

По его словам, Украина отвечает критериям статуса кандидата, но в Европе все еще есть скептики, пытающиеся навязать альтернативу.

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"Я хочу поблагодарить более 200 гражданских и неправительственных организаций, и как мне сказали, это самое большое в истории количество организаций, которые объединились в рамках адвокационной кампании и подписали письмо иностранным правительствам о том, что Украине в июне нужно предоставить статус кандидата", – сказал Кулеба.

Министр добавил, что статус кандидата – последний психологический барьер в странах-скептиках ЕС.

"Я не вижу никаких рациональных аргументов у наших скептиков", – сказал он.

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Топ комментарии
+8
Що б ви розуміли,статус кандидата надає повне фінансування з фондів ЕС,для структурних перебудов,ця програма розрахована на багато років поки небуде досягнуто певних критеріїв для повноправного членства.Британія наш друг, але стільки фінансів вони не зможуть влити в Україну,з іншого боку , статус кандидата незаважає співробітництву з Лондоном.
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08.06.2022 13:11
+7
А Кулєба знає, що Зєлєнскій задля набуття Україною статусу кандидата письмово, у меморандумі пообіцяв призначити прокурора САП і досі цього не зробив?
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08.06.2022 13:03
+5
Британія пропонувала нам нову спілку, як на мене то краще.
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08.06.2022 13:01
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Британія пропонувала нам нову спілку, як на мене то краще.
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08.06.2022 13:01 Ответить
ага а потім Джонсонюка не дай біг знімуть, і все, в сраці. то *союз*
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08.06.2022 13:01 Ответить
Що б ви розуміли,статус кандидата надає повне фінансування з фондів ЕС,для структурних перебудов,ця програма розрахована на багато років поки небуде досягнуто певних критеріїв для повноправного членства.Британія наш друг, але стільки фінансів вони не зможуть влити в Україну,з іншого боку , статус кандидата незаважає співробітництву з Лондоном.
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08.06.2022 13:11 Ответить
Критерии ,это освободить больше земли для больших корпораций.У кого больше денег,тот и заказывает музыку в ЕС,а это Германия,и в большой "дружной" семье ЕС,нам уготована роль сельхозпроизводителя,дальше они нас не пустят,все места уже заняты.Если кто -то думает,что нас засыпят технологиями,да,но для переработки сельхозпродукции,не более.За 30 лет сильно они нам помогали ,давали кредиты,что бы мы держались хоть как-то на плаву,кредиты разворовывались и брались новые ,и они всё это знали,пенсии платились(правда на 50%урезанные),прожиточный минимум подгонялся под бюджет,а не под "статус кво".ЕС при помощи московии нас 30 лет уже держит на коротком поводке.Ширше надо смотреть панове,а то так и будете всю жизнь с флагами какой-то партии бегать.
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08.06.2022 15:35 Ответить
Коли вони пропонували і що?
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08.06.2022 15:50 Ответить
Форева Кулєба!!
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08.06.2022 13:02 Ответить
Форева Зеля-форева Кулеба.
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08.06.2022 14:42 Ответить
если Украина не будет принята в ЕС то с этой минуты начнется последний отчет существования самого ЕС и НАТО... вот мы то знаем с чем и с кем имеем дело...я о **********... а вот в Европе пока туго долетает в бошку..... ничего как завоют сирены полетят ракеты в Европейские города и бабахи сразу ***** сбросите свою циничную проституточность..и збоченность...
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08.06.2022 13:02 Ответить
мои мнения основаны на доступных ПУБЛИЧНЫХ данных информации и фактов--
-Греция..чуточку не вышла из ЕС только взяткав 50 млрд евро безвозвратно удержали страну в ЕСА
-Британия Брехит..наверное ЕС пострадало больше чем Британия...
-Иссландия -ее вычеркнули из ЕС де факто в отместку гонора и самостоятельности в ЕС...
- Польша конфликт с КСУ и Законами Польши которые не нравятся ЕС
-Страны Балтии уже нервуют по поводу будущего ЕС так и говорят что и как будет это просто ужас..
-Венгрия просто свесила ноги и плюет в лицо ЕС и НАТО а те утираются
-Финляндия и Швеция посмотрим на сколько лет заболтают вопрос приема в НАТО этих двух стран....
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08.06.2022 13:07 Ответить
А Кулєба знає, що Зєлєнскій задля набуття Україною статусу кандидата письмово, у меморандумі пообіцяв призначити прокурора САП і досі цього не зробив?
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08.06.2022 13:03 Ответить
Зачем нам ЕС вместе с Венгрией ?
Орбан будет рассказывать как нам жить ?
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08.06.2022 13:04 Ответить
так і ми зможемо їх культури навчить)
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08.06.2022 13:13 Ответить
а где прокурор САП ? Украину бандюки-олигархи и их слуги-мародеры превратили в коррупционную помойку. и война это только усугубляет.
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08.06.2022 13:06 Ответить
хватить ******* про прокурора САП который нам навязали ЕС ***** нам их законы без членства ЕС ***** мне тарифы ЕСцена какв ЕС... все как в ЕС-- без членства ЕС ***** я спрашиваю мне то ********* ЕС если мы не в ЕС... когда будет в ЕС как все остальные Прибалтиика Болгария Румыния Албания там многие вопросы до сих пор не отвечают т ребованиям ЕС а они члены ЕС.. а мы отвечаем требвоаниям ЕС на 80% но на **** МОЗГИ... про сегодня ВОЙНУ И ЗАЩИТУ ЕС ОТ РАШКИ Я ВООБЩЕ МОЛЧУ... и мы этим гандонам ********** лесбиянкам и прочихз еврожопам должны ***** что то доказывать??!! ваы что ******* не лучше самим вместо Путина занять часть Европы а???!!! вернуть себе так сказать истогрические земли.... почему же ******** Путину можно а нам нет..у нас отрезают то что осталось крохиа эти ********* из ЕС отджайте еще что то ***** вам шо жалко... может от Европы отрезать в каждой стране по кусочку... а что вам жалко шо ли..???!!!
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08.06.2022 13:15 Ответить
Нельзя беню обзывать сурогатом. Он обидится.
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08.06.2022 13:10 Ответить
"Я не бачу жодних раціональних аргументів у наших скептиків", - сказав Кульоба - " Зеленський гарний президент боневтік!"
"Янелох ", - прокоментував боневтік.
Он вам нЄ ЛОХ! - запостив Мєдвєдєв.
Всі троє отримали вподобайки з ОП та партії "Слуга олігархату".
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08.06.2022 13:12 Ответить
сколько денег без счета вбухано в эти PR-акции и лоббистов для прорисовки образа "боневтiка" - военная тайна. это каски и броники бойцы за свои покупают.
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08.06.2022 13:45 Ответить
А як щодо вступу в НАТО? До сих пор НАТО Для ЗЕшоблы поганэ? Малорос зеленский до сих пор продвигает позаблокову Украину?
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08.06.2022 13:19 Ответить
Ну вот и доказательство что Зелёный пасажир Вова предатель, замаскированный Путиным и Патрушевым под Спасителя Украины, распеарели его создали Имедж а оно сливает Украину медленно но УВЕРЕННО естественно не какой статус Члена ЕС Украина не получит они тянут время чтобы как можно больше погибло Войнов Украины это ЗРАДА!!!!! ЕСЛИ БЫ СЕЦЧАС УКРАИНА ВСТУПИЛА С АНГЛИЕЙ В СОЮЗ ТО ВОННА БЫЛА БЫ ВЫЙГРАНА И ПУТИН НЕ КОГДА БЫ НЕ ПУГАЛ ЯДЕРКОЙ УКРАИНУ ПОТОМУ КАК ПОЛУЧИЛ БЫ СЕРЬЁЗДНОЙ П,,,ЗДЫ В ОТВЕТ .что будет в скоре запаменайте ,,,,естественно Шольц и Макрон сразу не дадут ответ по вступлению в ЕС по просьбе Путина , но и не дадут отказ по просьбе Патрушева, почему вы спросите ,,а по тому чтобы тянуть время,,,******, пока РФ не заберёт пол Украины ,это план такой .Зелю уже выкупили США и Англия предложив альтернативу ЕС и сильную Альтернативу Англия Польша и Балтийские страны такое себе ОДКБ,,но Зеле дали указиаку не вступать ,,,,и сливать дальше Украину
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08.06.2022 13:21 Ответить
Українцям не потрібен сурогат демократії у вигляді телемарафону з участю медведчуківських журналістів, який мастурбує за вказівкою.
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08.06.2022 13:25 Ответить
Президенты Франции типа Саркози украл кусок Грузии в 2008 г...Франсуа Олланд украл кусок Донбасса в 2914....на очереди Макрон...что именно скомуниздит сегодняшний братан путлера...
Ваши версии?
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08.06.2022 13:32 Ответить
Вступит в ЕС чтоб принять миллионы черножопых беженцев? Нет уж, как нибудь обойдёмся.
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08.06.2022 13:41 Ответить
Самий найбільший сурогат ,який би можна було запропонувати Ккраїні і його народу, це сурогат статусу кандидата на вступ в Європейський союз. Із нинішніми відвертими прорашистами в ЄС фріцами.французами .Угорщиною .Австрією Україні і її народу нічого доброго у наборі слів "статус кандидата",котрі мало до чого зобов'язують ЄС світить.Кулєба міністр бабломойского , а не України і її народу.адже саме він агітував перед війною не голосувати за звернення ВРади до США про надання Україні статусу основного союзника поза НАТО,він один із тих, хто бачить Україну поза НАТО і один із тих ,хто протів союзу Англії.Польщі і України. Цікаво , що протів цього союзу рашистський окупант теж
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08.06.2022 13:48 Ответить
Возможно, нужно было подавать заявку не в европейкий, а БРИТАНСКИЙ СОЮЗ (толку и пользы будет больше, а болтавни меньше)!
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08.06.2022 14:13 Ответить
Это пока на уровне слухов,пусть официально предложат проект союза.
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08.06.2022 15:42 Ответить
Кулебу зелені покусали.А досить довго був адекватним.
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08.06.2022 14:43 Ответить
Цей чоловiк на прізвище Кулеба міг би вже розслабити ягодичні м'язи. В ЄС не потрібна країна банкрот в якій керують юні корупціонери, які не готувались до війни і в яких Притула забезпечує ЗСУ а ясні сонечка з Офісу Президента роблять вигляд, що це вони молодці і генії

Іншими словами, куди вам корупційним придуркам пхатись в ЄС? Ви думаєте, що якщо на нас напали то можна випросити і зброю і бабло і членство на дурачка? Ні, так не буде.
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08.06.2022 18:01 Ответить
EC - это в общем четвертый рейх. Без всяких неполиткорректных намеков. В смысле, что это четвёртая попытка объединить значительную часть Европу под германской гегемонией, на этот раз экономической. Решение принимать ли Украину в кандидаты и когда зависит прежде всего от того, насколько это экономически выгодно Германии. Будет выгодно, возьмут, не будет выгодно, не возьмут. Вопрос в том, как сделать членство Украины в ЕС выгодным для Германии (и в меньшей степени Франции), в условиях когда им значительно выгоднее экономические связи с главным врагом Украины. Наивно думать, что эта задача имеет простое рушение. Но в дверь стучаться надо, даже если она закрыта на семь замков
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08.06.2022 23:52 Ответить
 
 