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В течение суток пиротехники обезвредили 823 взрывоопасных предмета, обследована территория площадью 1044 га, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дснс,розмінування,піротехніки

В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 155 раз, обнаружено, изъято и обезврежено 823 взрывоопасных предмета, обследована территория площадью 1044 га.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"Сегодня саперы ГСЧС работают в:

Киевской области:
Привлечены 22 пиротехнических расчета ГСЧС (109 человек и 39 ед. техники) в Бучанском, Броварском и Вышгородском районах.

Черниговской области:
Привлечены 9 пиротехнических расчетов ГСЧС (45 человек и 17 ед. техники) в Чернигове, Черниговском и Нежинском районах.

Сумской области:
Привлечены 4 пиротехнических расчета ГСЧС (20 человек и 6 ед. техники) в Конотопском, Сумском и Ахтырском районах.

Черкасской области:
Привлечены 2 пиротехнических расчета ГСЧС (9 человек и 4 ед. техники) в Уманском районе", - говорится в сообщении.

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