Рашисты присылают угрозы на телефоны украинским воинам, призывают предать присягу, сложить оружие и сдаться в плен, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты грозят украинским военным.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Спецслужбы России пытаются запугивать украинских военнослужащих, рассылая на личные телефонные номера письменные сообщения с угрозами. В них раздаются призывы предать присягу, сложить оружие, сдаваться в плен или перейти на сторону врага. Усиливаются угрозы персональным данным (фамилии и имени лица, кода плательщика, места регистрации и иногда данными о численности и составе семьи)", - говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что рассылка идет через SMS, а также через мобильные мессенджеры "Телеграм", "Вайбер", "Сигнал" или "Ватсап".
"В тексте угроз речь идет о якобы точной установке места нахождения лица, которому поступило указанное сообщение; отмечается, что, в случае продления службы, по местам жительства владельца телефона и его семьи будут нанесены точные ракетные удары. Присланные такого типа угрозы направлены в первую очередь, чтобы дестабилизировать морально психологический климат в подразделениях Сил обороны Украины, посеять сомнения и снизить боевой дух.
Обычно указанные персональные данные лиц являются устаревшими (лицо давно сменило место регистрации, переехало в другую местность, изменило подразделение, в котором проходило военную службу, прекратило прохождение военной службы вообще и так далее)", - пояснили в ВСУ.
Отмечается, что посланные угрозы являются обычными манипуляциями человеческой психикой.
"Подобные действия врага являются одним из видов психологической атаки, которая не подкрепляется никакими конкретными действиями - "точного ракетного обстрела" или "мы тебя найдем", - подытожили в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Коли вони вважали "Київ за три дня", "легка прогулянка", .... і тд - ніяких погроз вони НЕ НАДСИЛАЛИ!
Тупо "перли на кулемети".
Що скажуть наші СБУ, ДБР, кіберполіція та інші "органи"?
Зрадників, що злили бази даних, вже знайшли?
Кількість посадовців в країні, які мають повний доступ до баз даних, обмежена. Вирахувати можна за 72 години...