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Рашисты присылают угрозы на телефоны украинским воинам, призывают предать присягу, сложить оружие и сдаться в плен, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

телефон,зсу

Российские оккупанты грозят украинским военным.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Спецслужбы России пытаются запугивать украинских военнослужащих, рассылая на личные телефонные номера письменные сообщения с угрозами. В них раздаются призывы предать присягу, сложить оружие, сдаваться в плен или перейти на сторону врага. Усиливаются угрозы персональным данным (фамилии и имени лица, кода плательщика, места регистрации и иногда данными о численности и составе семьи)", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что рассылка идет через SMS, а также через мобильные мессенджеры "Телеграм", "Вайбер", "Сигнал" или "Ватсап".

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"В тексте угроз речь идет о якобы точной установке места нахождения лица, которому поступило указанное сообщение; отмечается, что, в случае продления службы, по местам жительства владельца телефона и его семьи будут нанесены точные ракетные удары. Присланные такого типа угрозы направлены в первую очередь, чтобы дестабилизировать морально психологический климат в подразделениях Сил обороны Украины, посеять сомнения и снизить боевой дух.

Обычно указанные персональные данные лиц являются устаревшими (лицо давно сменило место регистрации, переехало в другую местность, изменило подразделение, в котором проходило военную службу, прекратило прохождение военной службы вообще и так далее)", - пояснили в ВСУ.

Отмечается, что посланные угрозы являются обычными манипуляциями человеческой психикой.

"Подобные действия врага являются одним из видов психологической атаки, которая не подкрепляется никакими конкретными действиями - "точного ракетного обстрела" или "мы тебя найдем", - подытожили в Генштабе.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+14
СКАЖУ ОДНЕ:
Коли вони вважали "Київ за три дня", "легка прогулянка", .... і тд - ніяких погроз вони НЕ НАДСИЛАЛИ!
Тупо "перли на кулемети".
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08.06.2022 13:14
+12
А рабссиянам понравилось постоянно ходить вслед за русским военным кораблем...
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08.06.2022 13:13
+8
Чисто психологическая атака, возможная благодаря предателям, которые до горячей фазы войны успели слить часть данных. Кацапы никогда не угрожают, когда хотят напасть. Наоборот, всячески делают вид, что атаковать не будут, чтобы объект агрессии потерял бдительность.
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08.06.2022 13:28
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А рабссиянам понравилось постоянно ходить вслед за русским военным кораблем...
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08.06.2022 13:13 Ответить
СКАЖУ ОДНЕ:
Коли вони вважали "Київ за три дня", "легка прогулянка", .... і тд - ніяких погроз вони НЕ НАДСИЛАЛИ!
Тупо "перли на кулемети".
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08.06.2022 13:14 Ответить
Оце воно і є сюрприз від дігідона?
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08.06.2022 13:17 Ответить
-Кацапы, чому ви здалися в полон? -Мы обещали тебя найти!
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08.06.2022 13:21 Ответить
Чисто психологическая атака, возможная благодаря предателям, которые до горячей фазы войны успели слить часть данных. Кацапы никогда не угрожают, когда хотят напасть. Наоборот, всячески делают вид, что атаковать не будут, чтобы объект агрессии потерял бдительность.
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08.06.2022 13:28 Ответить
можуть і під час війни зливати данні. пан демченко на приклад?
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08.06.2022 13:32 Ответить
Предатель Портнов , дружок Баканова , татарова рулит , без всяких погонь и наказаний Буданов только языком трепет и Данилов "чего изволите" бред несёт "не на часI" АТАКУЙТЕ ВРАГА , действуйте на упреждение , а не констатируйте Факты преступлений террористов рашистских
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08.06.2022 14:26 Ответить
ИМ ТОЖЕ САМОЕ В ОТВЕТКУ!!!ПИТУХАМ!!!
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08.06.2022 13:29 Ответить
А Єрмаку приходило? Якщо так, то що він відповів?
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08.06.2022 13:30 Ответить
И нех покупать карточки через паспорт ВОЙНА!!!ДЫБИЛЫ!!!
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08.06.2022 13:33 Ответить
А ведь ему говорили: «Дима, не едь в Украину, там тебе жопу порвут» Не верил
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08.06.2022 13:37 Ответить
Порвали опу на Британский флаг
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08.06.2022 13:39 Ответить
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08.06.2022 13:58 Ответить
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08.06.2022 13:40 Ответить
Номера телефонов солдат и офицеров ВСУ здали Порошенко и Турчинов...
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08.06.2022 14:10 Ответить
Цікаво, а де кацапи взяли такі детальні персональні дані бійців ЗСУ? Від номера телефону до адрес проживання родичів?
Що скажуть наші СБУ, ДБР, кіберполіція та інші "органи"?
Зрадників, що злили бази даних, вже знайшли?
Кількість посадовців в країні, які мають повний доступ до баз даних, обмежена. Вирахувати можна за 72 години...
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08.06.2022 14:18 Ответить
Дерьмачье , Буданов себалошвилли и его девкой любительницей *****‼️Помнюее фотку , где она держит👍 Перед звездой вонючего *****
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08.06.2022 14:29 Ответить
сцить кацапня, ой як сцить
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08.06.2022 15:22 Ответить
Смерть кацапам!
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08.06.2022 15:37 Ответить
 
 