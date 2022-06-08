Рашисты присылают угрозы на телефоны украинским воинам, призывают предать присягу, сложить оружие и сдаться в плен, - Генштаб ВСУ

Российские оккупанты грозят украинским военным.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Спецслужбы России пытаются запугивать украинских военнослужащих, рассылая на личные телефонные номера письменные сообщения с угрозами. В них раздаются призывы предать присягу, сложить оружие, сдаваться в плен или перейти на сторону врага. Усиливаются угрозы персональным данным (фамилии и имени лица, кода плательщика, места регистрации и иногда данными о численности и составе семьи)", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что рассылка идет через SMS, а также через мобильные мессенджеры "Телеграм", "Вайбер", "Сигнал" или "Ватсап".

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"В тексте угроз речь идет о якобы точной установке места нахождения лица, которому поступило указанное сообщение; отмечается, что, в случае продления службы, по местам жительства владельца телефона и его семьи будут нанесены точные ракетные удары. Присланные такого типа угрозы направлены в первую очередь, чтобы дестабилизировать морально психологический климат в подразделениях Сил обороны Украины, посеять сомнения и снизить боевой дух.

Обычно указанные персональные данные лиц являются устаревшими (лицо давно сменило место регистрации, переехало в другую местность, изменило подразделение, в котором проходило военную службу, прекратило прохождение военной службы вообще и так далее)", - пояснили в ВСУ.

Отмечается, что посланные угрозы являются обычными манипуляциями человеческой психикой.

"Подобные действия врага являются одним из видов психологической атаки, которая не подкрепляется никакими конкретными действиями - "точного ракетного обстрела" или "мы тебя найдем", - подытожили в Генштабе.

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