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В Николаеве билборды пустили на противотанковые ежи и конструкции для блиндажей

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

миколаїв,бігборд,білборд

В городе уже убрали половину билбордов, работа продолжается.

Об этом сообщили в Департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время город очищен от около 300 билбордов. Их убрано почти 50% от общего количества в Николаеве. И работа будет продолжаться! Все, что демонтировано - стало противотанковыми ежами, конструкциями для блиндажей или насыпей", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+9
кляті москалі за три місяці окупації Херсонщини встигли зробити три лінії оборони. Тільки залізні яйця найвеличнішого лідера ********** не спромоглися за ТРИ РОКИ щось зробити для оборони, а навпаки - зруйнувати те, що було.
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08.06.2022 13:55
+8
Ще б в Києві їх попиляли б. Назавжди.
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08.06.2022 13:38
+3
Яка, що місто готується до війни...Краще б плакати чим ракети
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08.06.2022 13:53
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Ще б в Києві їх попиляли б. Назавжди.
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08.06.2022 13:38 Ответить
На окружній білборд врятував будинок від артснаряду.
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08.06.2022 13:44 Ответить
пощастило!
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08.06.2022 13:51 Ответить
Не білборди мають рятувати будинки від обстрілів, а нормальне озброєння, яке Зєля похєрив.
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08.06.2022 14:16 Ответить
що заважає робити бліндажі з залізобетону на фронті ?

зазлегід, на найбільш небеспечних напрямка
натомість навколо Києва будують укріплення із гівна та палок ,
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08.06.2022 14:03 Ответить
Хоть одна хорошая новость
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08.06.2022 13:51 Ответить
Яка, що місто готується до війни...Краще б плакати чим ракети
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08.06.2022 13:53 Ответить
ще кращою новиною був би підрив мостів через Дніпро під час відступу
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08.06.2022 14:05 Ответить
Лютий ПЛЮС +
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08.06.2022 13:52 Ответить
бо їх трошка *****
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08.06.2022 13:55 Ответить
кляті москалі за три місяці окупації Херсонщини встигли зробити три лінії оборони. Тільки залізні яйця найвеличнішого лідера ********** не спромоглися за ТРИ РОКИ щось зробити для оборони, а навпаки - зруйнувати те, що було.
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08.06.2022 13:55 Ответить
До дебілів почало доходити
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08.06.2022 13:57 Ответить
Які підараси пишуть цю рекламну ***** для мера казнокрада та його бариг, на яких завели кримінальні справи???? Коренєв вніс заставу в 2 млн грн і продовжує пиляти бюджет Миколаєва та керує гуманітаркою!!! Славнозвісний Брижатий вніс 1млн застави й продовжує через свої прокладки пилять 120 млн грн КП МИКОЛАЄВСЬКІ ПАРКИ під егідою -тополі на бліндажі! Покажіть хоча б один бліндаж з тополь, то мабуть для смертників???? А ви знаєте процедуру вивезення щита для бліндажа чи їжака? Думав хоч censor з народом
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08.06.2022 18:22 Ответить
 
 