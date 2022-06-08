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В Николаеве билборды пустили на противотанковые ежи и конструкции для блиндажей
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В городе уже убрали половину билбордов, работа продолжается.
Об этом сообщили в Департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета, передает Цензор.НЕТ.
"В настоящее время город очищен от около 300 билбордов. Их убрано почти 50% от общего количества в Николаеве. И работа будет продолжаться! Все, что демонтировано - стало противотанковыми ежами, конструкциями для блиндажей или насыпей", - говорится в сообщении.
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