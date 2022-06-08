НАТО ошиблось, не предоставив Украине ПДЧ. Также ошибкой были слишком мягкие санкции за Крым, - экс-генсек Альянса Расмуссен
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
НАТО ошиблось в своих оценках военного потенциала России и в том, что не предоставило Украине и Грузии Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО в 2008 году.
Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен (2009-2014), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, во время саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году организация согласилась, что Украина и Грузия станут членами альянса, но не смогли договориться о предоставлении этим двум странам ПДЧ в альянсе.
"И этот раскол внутри НАТО направил неправильный сигнал Путину, который напал на Грузию через несколько месяцев в августе 2008 года", – сказал он.
Второй ошибкой, считает бывший генсек НАТО, была слабая реакция на аннексию Россией Крыма в 2014 году, когда были введены "мягкие" санкции. Это также, сказал он, создало у российского президента впечатление, что он "может почти без каких-либо затрат продолжать захватывать землю силой".
В то же время, Расмуссен отметил, что НАТО переоценило военный потенциал России.
"Несмотря на огромные инвестиции в военную технику и восстановление старых советских баз, мы видим очень слабую российскую армию. Остается выяснить, почему это так. Я думаю, что одной из причин может быть коррупция. Но другой просчет заключается в том, что мы недооценили жестокость и амбиции президента Путина", – сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Арестович что вопрос про выезд мужчин обговарюют в офисе. Типа пару недель и возможно решат☝
Все уже соскучились по французским винам и пасте болоньез👍
бо 73% викарбувано на лобі українців
"ни один танк не должен...
за НАТО - Вітя та Пєтя
проти НАТО - жЮля
хто заважав Расмусену просувати Україну в НАТО, коли він був дєлах
Тому Америка має надати Україні ракети, і на кожну випущену російську ракету - Україна має випускати ракету по росії.
Також Америка має надати Україні ядерну парасольку, щоб росія навіть не думала про запстосування ядерної зброї. Саме американці попросили нас відмовитись від яо, хай тоді тепер дають ядерні гарантії.
Не вірю.
Взагалі, в рамках євроатлантичної інтеграції України потрібно провести реформи і в ЄС, і в НАТО, а не лише в Україні, в тому числі стосовно викорінення корупції. Індекс сприйняття корупції - неадекватний показник для оцінки, ще гірший, ніж doing business, від якого відмовилися через маніпуляції. У кацапів по телевізору скажуть, що в них корупції нема, і вони будуть займати найвищі позиції в рейтингу сприйняття корупції. Треба інші критерії оцінки корупції і адекватніші методи боротьби з нею. Треба всеохоплюючий план дешредеризації.
Це ********* на думку, що в самому ЄВРОСОЮЗІ є країни...першого ешелону, другого і третього.... Україну вони трактують, взагалі як ПЯТОГО-ШОСТОГО....
ТІЛЬКИ ПОВЕРНЕННЯ ДО ЯДЕРНОГО СТАТУСУ.... ЦЕ ЄДИНЕ ЩО ПЕРЕВЕДЕ УКРАЇНУ в КРАЇНИ ПЕРШОГО ЕШЕЛОНУ.... В КРАЇНУ - САМ СОБІ ГОСПОДАР!!!!!
- перша і головна - московія;
- буксування реформ українською владою і розділення суспільної думки (тут теж не останню роль зіграла перша причина).
Як не як, Фінляндія і Швеція де факто інтегровані у всі європейські організації і відповідають всім критеріям. І це ні в кого не викликає сумнівів. Та й кцп поки не доросли, щоб впливати на вступ Фінляндії і Швеції.
був Петро Олексійович - все було...
Але я просто нагадаю, що одразу після касапової навали на Тбілісі з тодішніх керівників нашої держави (Президент, Прем'єр, Голова ВР) лише твоя жулька підтримала ***** (через газ, звісно) і щеняла Саака за його супротив ворогу.
Дісклеймер: цей коментар не є критикою пана Петра Порошенка.
але мабуть тобі відомо краще
***** з циганом знають, що вони можуть робити все що їм заманеться і їм за це нічого не буде. НІЧОГО. Зовсім нічого. Навіть якщо вони знищать усю Україну та вб'ють всіх українців - їм за це нічого не буде.