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Новости За рубежом
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НАТО (8953) ПДЧ (137) Расмуссен (234) членство в НАТО (1216)

НАТО ошиблось, не предоставив Украине ПДЧ. Также ошибкой были слишком мягкие санкции за Крым, - экс-генсек Альянса Расмуссен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

расмуссен

НАТО ошиблось в своих оценках военного потенциала России и в том, что не предоставило Украине и Грузии Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО в 2008 году.

Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен (2009-2014), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, во время саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году организация согласилась, что Украина и Грузия станут членами альянса, но не смогли договориться о предоставлении этим двум странам ПДЧ в альянсе.

"И этот раскол внутри НАТО направил неправильный сигнал Путину, который напал на Грузию через несколько месяцев в августе 2008 года", – сказал он.

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Второй ошибкой, считает бывший генсек НАТО, была слабая реакция на аннексию Россией Крыма в 2014 году, когда были введены "мягкие" санкции. Это также, сказал он, создало у российского президента впечатление, что он "может почти без каких-либо затрат продолжать захватывать землю силой".

В то же время, Расмуссен отметил, что НАТО переоценило военный потенциал России.

"Несмотря на огромные инвестиции в военную технику и восстановление старых советских баз, мы видим очень слабую российскую армию. Остается выяснить, почему это так. Я думаю, что одной из причин может быть коррупция. Но другой просчет заключается в том, что мы недооценили жестокость и амбиции президента Путина", – сказал он.

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Топ комментарии
+17
ну хоч призналися що зробили помилку, а от мєркєль не вважає це помилкою і вибачатися не збирається.
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08.06.2022 13:50
+13
Девіз НАТО та Європи - помилялися, помиляємося і будемо помилятися...
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08.06.2022 13:52
+8
Ты же понимаешь, что давать ПДЧ Януковичу - это сродни тому, что размахивать перед ним шапкой. Результат был бы тем же. Пока ЮВ и ВА выясняли отношения, других результатов сложно было бы ожидать. И это не проблема или ошибка НАТО, а беда Украины.
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08.06.2022 13:51
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Пізно пити боржомі, коли печінка вже відвалилася.
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08.06.2022 13:49 Ответить
Краще пізніше чим ніколи. Бути чи не бути в НАТО це уже питання часу,а Констатація це закріпила
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08.06.2022 13:52 Ответить
Может сейчас зашевелятся❗

Арестович что вопрос про выезд мужчин обговарюют в офисе. Типа пару недель и возможно решат☝
Все уже соскучились по французским винам и пасте болоньез👍
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08.06.2022 14:00 Ответить
ну хоч призналися що зробили помилку, а от мєркєль не вважає це помилкою і вибачатися не збирається.
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08.06.2022 13:50 Ответить
меркель стара лесбуха. хто їй довіряв?
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08.06.2022 13:52 Ответить
шлюха штазі
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08.06.2022 14:12 Ответить
роздуплився, *******!😘
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08.06.2022 13:51 Ответить
Ты же понимаешь, что давать ПДЧ Януковичу - это сродни тому, что размахивать перед ним шапкой. Результат был бы тем же. Пока ЮВ и ВА выясняли отношения, других результатов сложно было бы ожидать. И это не проблема или ошибка НАТО, а беда Украины.
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08.06.2022 13:51 Ответить
теж вірно!

бо 73% викарбувано на лобі українців
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08.06.2022 13:53 Ответить
Та не, там ющенко с петей фестивалили, воевали с юлей, нагревались на лохах устраивая рефинанс себе в карман
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08.06.2022 13:58 Ответить
так то йулю давеча на саммит не пускали за кордон?))))

"ни один танк не должен...
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08.06.2022 14:06 Ответить
вчи матчасть:
за НАТО - Вітя та Пєтя
проти НАТО - жЮля
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08.06.2022 14:14 Ответить
есть юмор, есть люди которые его понимают и все остальные)))
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08.06.2022 14:50 Ответить
"мужик задним умом крепок"

хто заважав Расмусену просувати Україну в НАТО, коли він був дєлах
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08.06.2022 13:51 Ответить
Девіз НАТО та Європи - помилялися, помиляємося і будемо помилятися...
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08.06.2022 13:52 Ответить
та зажди,йой, он почали си навчання)може якраз
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08.06.2022 13:53 Ответить
Осознание ошибки первый шаг в её исправлении.
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08.06.2022 13:53 Ответить
заявив "колишній" - тобто це приватна точка зору. Але коли сабж був не колишнім, звичайно ща казав інше
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08.06.2022 13:54 Ответить
Дякуємо, Кеп!
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08.06.2022 13:54 Ответить
какой уровень коррупции был в Украине (за грузию и спрашивать нечего) в 2008, 2014 и 2022 годах? какова динамика её изменения и как выполнялись требования запада, хотя бы начать ну хоть как-то бороться с этой всепоедающей страну заразой?
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08.06.2022 13:55 Ответить
Европа слишком сыто жила, считая что с такими как Гитлер покончено во второй мировой войне и не замечая возрождения нового фюрера.
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08.06.2022 13:56 Ответить
росія розуміє тільки силу.

Тому Америка має надати Україні ракети, і на кожну випущену російську ракету - Україна має випускати ракету по росії.

Також Америка має надати Україні ядерну парасольку, щоб росія навіть не думала про запстосування ядерної зброї. Саме американці попросили нас відмовитись від яо, хай тоді тепер дають ядерні гарантії.
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08.06.2022 13:57 Ответить
Так Україна і не наполягала,згадайте як тодішний прем'єр-містер Ю. Тимошенко казала ,що тільки після референдуму буде це питання ставитися,хоча дерективи про переговори від парламенту та президента Ющенка тоді були.Як ми зараз бачимо Фінляндія та Швеція подали заявки без всяких референдумів!
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08.06.2022 13:57 Ответить
А где же референдум? В липецке на конфетной фабрике?
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08.06.2022 13:59 Ответить
Проводить референдум или не проводить - решает каждая страна в отдельности. В Финляндии, например, никаких референдумов о присоединение к НАТО даже и не планировали. Политика безопасности была очень простая и даже, до примитивности наивная и тупая. Что сейчас и продемонстрировала Турция - Финляндия и Швеция зависли на растяжке. А ведь, они не думали что такое произойдет и рассчитывали, что это простая формальность и остальные члены НАТО автоматически проголосуют - за. Но, у каждого под ковриком есть свои тараканы. А доктрина безопасности Финляндии, подразумевала опору на собственные силы (в мирное время), а в случае военной угрозы со стороны кацапстана - у нас есть "опция НАТО". То есть, мы тогда быстренько туда вступим и они с удовольствием нас примут. Для подачи заявки в НАТО достаточно решения "Едускунта" (Парламент Финляндии) и никаких референдумов больше не нужно. По опросам общественного мнения большинство народа было против НАТО, но если высшее военное и политическое руководство Финляндии примет решение о вступлении в НАТО, то абсолютное большинство народа поддержит это решение. За исключением коммунистов, разумеется - это так называемый "союз левых". Так и произошло, из 8 депутатов голосовавших против вступления в НАТО - 7 оказались коммунистами и один алкоголиком (он-же националист и бизнесмен, большой друг и агент влияния кацапстана). По опросам общественного мнения, 73% - за, 12 - против, 15 - *****. Среди военных, раньше была половина за НАТО, а теперь 91% - за.
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08.06.2022 15:51 Ответить
До дебілів почало доходити?
Не вірю.
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08.06.2022 13:58 Ответить
А тепер нехай подумає, яка ціна тих помилок...
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08.06.2022 14:01 Ответить
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08.06.2022 14:03 Ответить
Главная ошибка НАТО в составе ее членов!
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08.06.2022 14:03 Ответить
Треба називати речі своїми іменами. Критичну масу чиновників НАТО, які приймали рішення, корумпувала або одурила кацапія.
Взагалі, в рамках євроатлантичної інтеграції України потрібно провести реформи і в ЄС, і в НАТО, а не лише в Україні, в тому числі стосовно викорінення корупції. Індекс сприйняття корупції - неадекватний показник для оцінки, ще гірший, ніж doing business, від якого відмовилися через маніпуляції. У кацапів по телевізору скажуть, що в них корупції нема, і вони будуть займати найвищі позиції в рейтингу сприйняття корупції. Треба інші критерії оцінки корупції і адекватніші методи боротьби з нею. Треба всеохоплюючий план дешредеризації.
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08.06.2022 14:07 Ответить
Добре що хоч з ФІНАМИ і ШВЕДАМИ не помилилися ... Швиденько організували вступ, як це їм було потрібно....
Це ********* на думку, що в самому ЄВРОСОЮЗІ є країни...першого ешелону, другого і третього.... Україну вони трактують, взагалі як ПЯТОГО-ШОСТОГО....

ТІЛЬКИ ПОВЕРНЕННЯ ДО ЯДЕРНОГО СТАТУСУ.... ЦЕ ЄДИНЕ ЩО ПЕРЕВЕДЕ УКРАЇНУ в КРАЇНИ ПЕРШОГО ЕШЕЛОНУ.... В КРАЇНУ - САМ СОБІ ГОСПОДАР!!!!!
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08.06.2022 14:07 Ответить
Таке явище є. Найяскравіший приклад - вступ Туреччини в ЄС. Але Україна не в ЄС і НАТО не через це, а через дві інших причини:
- перша і головна - московія;
- буксування реформ українською владою і розділення суспільної думки (тут теж не останню роль зіграла перша причина).
Як не як, Фінляндія і Швеція де факто інтегровані у всі європейські організації і відповідають всім критеріям. І це ні в кого не викликає сумнівів. Та й кцп поки не доросли, щоб впливати на вступ Фінляндії і Швеції.
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08.06.2022 14:17 Ответить
Все эти бывшие такие четкие, дерзкие. Чего ж вы такими не были на своих посадах?
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08.06.2022 14:08 Ответить
Что вы, они все тогда мечтали о едином рынке от "Лиссабона до владивостока" и рассчитывали пилить "по-черному" лес, газ и нефть. То есть, была иллюзия больших денег и поэтому, сильная коррупционная составляющая.
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08.06.2022 16:09 Ответить
прийняття угорщини також помилка
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08.06.2022 14:09 Ответить
Моя ж ти киця! А що так? Не взяли в Газпром? Які ж вони стають розумні і сміливі, як тільки злазять з керівного стільця
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08.06.2022 14:09 Ответить
Вірно !

був Петро Олексійович - все було...
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08.06.2022 14:16 Ответить
які змогли, такі й ввели. Санкцїї вводити - це не Расмусена, не НАТО прерогатива. Те, що потрібні були куди більші, і куди раніше, ще в 2008-му, при твоїй жульці - так за це Расмусен і каже.
Але я просто нагадаю, що одразу після касапової навали на Тбілісі з тодішніх керівників нашої держави (Президент, Прем'єр, Голова ВР) лише твоя жулька підтримала ***** (через газ, звісно) і щеняла Саака за його супротив ворогу.
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08.06.2022 18:55 Ответить
Антипутінська коаліція в складі Меркель і Олланда. Смішно.
Дісклеймер: цей коментар не є критикою пана Петра Порошенка.
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08.06.2022 14:19 Ответить
на дипломатичному фронті було зроблено немало і правили балом у Європі шмеркель (яка до речі не бачить своїх помилок) та оланд. взагалі не бачу сенсу критикувати Порошенко за міжнародну дипломатію.
але мабуть тобі відомо краще
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08.06.2022 14:21 Ответить
ти 3,14дрило, сьогодні тільки зареєструвалося, а вже пів форуму засрало
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08.06.2022 14:49 Ответить
Ніхто від помилок не застрахований, це стосується НАТО також. Головне вчасно виправити помилки.
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08.06.2022 14:17 Ответить
Понять и простить ???
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08.06.2022 14:19 Ответить
так ти ж цим тільки підтвердив, Що Порох, на відмінну від твоєї жульки, просував Україну до Європи.
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08.06.2022 18:51 Ответить
Хай він це Меркель скаже, бо та стара шкапа себе "ні в чому не звинувачує", і вважає, що, мовляв, нічого не можна було зробити
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08.06.2022 14:26 Ответить
А хто заважає посилити санкції за Крим зараз ?
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08.06.2022 14:31 Ответить
Ви і надалі даєте ***** дозвіл на буль які злочини у центрі Європи.

***** з циганом знають, що вони можуть робити все що їм заманеться і їм за це нічого не буде. НІЧОГО. Зовсім нічого. Навіть якщо вони знищать усю Україну та вб'ють всіх українців - їм за це нічого не буде.
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08.06.2022 14:34 Ответить
Нарешті включили РОЗУМ , не пройшло дев'яти років !
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08.06.2022 14:45 Ответить
Не залежно від країни, свідомість людини дуже "радикалізується" після її звільнення з посади
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08.06.2022 15:03 Ответить
а что мешает все исправить?
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08.06.2022 15:31 Ответить
 
 