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Новости Политика Украины
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Милованов призывает "максимизировать финансовые потоки в Украину", в то время как ОП продолжает блокировать конкурс на главу САП, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

милованов

Советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов призвал экспертов работать не над реформами, а над максимизацией финансовых потоков в Украину.

Об этом в Telegram сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

Милованов в Facebook написал: "Все экономические и бизнес-эксперты и лидеры мнений сегодня должны работать над одной целью – максимизировать финансовую поддержку для Украины на время войны. Нет, не над реформами, не не над ссорами по налогам, учетными ставками, нет, не над критикой конкурентов, или над своим эго или карьерой. Задача одна – максимизировать финансовые потоки в Украину для того, чтобы выиграть войну".

Шабунин ответил советнику руководителя Офиса Президента: "Подскажи, то что Банковая продолжает блокировать завершение конкурса по САП - это помогает или мешает "максимизировать финансовые потоки в Украину"? Так что, может, ты все же ошибся с адресатами обращения?".

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Топ комментарии
+33
Правильно, дайте денег и побольше, а что с ними делать мы разберёмся сами. Да, и отчёта об их использовании тоже не требуйте, у нас война, куда хотим туда и тратим...
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08.06.2022 14:09
+26
Без чиновников из Великобритании и США, которые будут в Киеве контролировать траты каждой копейки финансовой помощи ни копейки эта власть не должна получать!!!
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08.06.2022 14:17
+24
Може вам, козлам і самим щось почати робити! Приймати закони, які допоможуть нам стати Європейською Державою. Чи ви тільки ******* і ******* вмієте. Навіть не думайте, тварі, бо будете висіти аж бігом, народ не пробачить
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08.06.2022 14:10
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в ЄС ми вже не вступаємо.

чи не так ?
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08.06.2022 14:06 Ответить
Пора открывать новый колизей. Колизей - новодел! . Загнать туда депутатов и делать ставки на деньги.
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08.06.2022 14:13 Ответить
Вступаємо. В індивідуальному порядку. Одразу, як пеметинажмо кордон однієї з країн ЄС.
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08.06.2022 14:26 Ответить
Правильно, дайте денег и побольше, а что с ними делать мы разберёмся сами. Да, и отчёта об их использовании тоже не требуйте, у нас война, куда хотим туда и тратим...
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08.06.2022 14:09 Ответить
Може вам, козлам і самим щось почати робити! Приймати закони, які допоможуть нам стати Європейською Державою. Чи ви тільки ******* і ******* вмієте. Навіть не думайте, тварі, бо будете висіти аж бігом, народ не пробачить
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08.06.2022 14:10 Ответить
вафлеванов-він же дебіл..
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08.06.2022 14:10 Ответить
Це інше, давайте грошей побільше, а ми знаємо як їх витрачати, а контроль і реформи- це не на часі
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08.06.2022 14:11 Ответить
Нам дают оружие и боеприпасы. Это сейчас самое главное. И вообще, Милоха, ты реально думаешь, что на западе не видят как вы вкладываете финансовую помощь? Вы же ее пилите на глазах у всего мира. Вы что там геи все, которые удивляются осуждающим взглядам окружающих после выхода из одной кабинки туалета после длинной серии сексуальных стонов?
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08.06.2022 14:11 Ответить
А сам Мілованов і коломойське кодло чує заклики про боротьбу з корупцією від тих, у кого просить "фінансові потоки"?
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08.06.2022 14:12 Ответить
Поставки вооружений iz USA предатель Байден приостановил...
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08.06.2022 14:13 Ответить
Отстаньте от милованова. Он же пояснил о себе все, что только можно было.
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08.06.2022 14:15 Ответить
Без чиновников из Великобритании и США, которые будут в Киеве контролировать траты каждой копейки финансовой помощи ни копейки эта власть не должна получать!!!
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08.06.2022 14:17 Ответить
зелена мразота.
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08.06.2022 14:21 Ответить
1. Минимизировать налоги - это даст возможность людям расшевелить бизнес и рабочие места

нормальная идея Балашова 5/10

2. Выгнать гетьманцева и найема из власти ЗА ЖЕЛАНИЕ РАЗРУШИТЬ ЗАКОН О НУЛЕВОЙ РАСТАМОЖКЕ
Я считаю это серьезным вредительством Украине , в то время как :
- денег у украинцев сейчас мало , а содержать семьи и бизнес надо
- много машин украли кацапы , много просто разбомбили
- в Украине нет своих автозаводов на 40 млн граждан ( а есть только автобарыги ВСЕ 30 лет наживавшиеся на спекуляции и развевшие коррупцию в таможне)
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08.06.2022 14:22 Ответить
Геннадий Балашов - 5.10 не понимает либо тупой, либо казнокрад‼️‼️‼️
https://youtu.be/mvFwGZ8Rf5o
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08.06.2022 14:25 Ответить
Милованов і вся зебратва , вже хавальники повідкривали на фінансові потоки до Украіни і тільки чекають ( як варани) на здобич 😠
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08.06.2022 14:23 Ответить
Який конкурс САП? Ви про що?
Не для того вони йшли до влади, подивіться на діяльність депутата із свого виборчого округу, і все стане зрозуміло
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08.06.2022 14:23 Ответить
У нас же, блд, найвищі стандарти демократії, а корупції взагалі нема. Візьмість нас до ЄС
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08.06.2022 14:28 Ответить
KoManda Ze..просе у Байдена Ще 40 ярдів долярів...бенямойскі чуваки не вписалися у бюджет...
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08.06.2022 14:34 Ответить
мілованов нагла і тупа с...ка
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08.06.2022 14:44 Ответить
ну шо, зелені виборці? зробили вас разом? довольні ви своїм вибором?
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08.06.2022 14:50 Ответить
Вони мабуть коли з голоду будуть помирати все одно будуть казати що Бубочка найкращий і добре що не барига Порох. Це як татуювання залишається на все життя.
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08.06.2022 15:07 Ответить
Я спочатку думав що Коломойський був правий що Мілованов дебіл, але здається він просто 3,14дер.
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08.06.2022 14:59 Ответить
не получится у Милованова. Милованов мог бы умничать, если бы войны не было.

сейчас западной помощи не будет без реформ, это деньги налогоплательщиков, и у Запада свои стандарты обращения с деньгами, которые Милованов и ОП будет выполнять, а не наоборот.

вначале готовый обед (реформы) - потом сытый живот (потоки). -))) это не формат Ермака, но Ермак устарел, и должен уйти
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08.06.2022 15:00 Ответить
Радник очільника Офісу Президента Тимофій Милованов закликав експертів працювати не над реформами а над максимізацією фінансових потоків в Україну. Джерело: https://censor.net/ua/n3346693


Сказав би вже просто - МИ ДАВНО ВЖЕ НЕ КРАЛИ, ДАЙТЕ ЗНОВУ НАМ ПОКРАСТИ ГРОШЕЙ З БЮДЖЕТУ. ВАША Зе ВЛАДА
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08.06.2022 15:05 Ответить
И все-таки Милованов - д@бил!
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08.06.2022 15:06 Ответить
Так хлопці вже створили комітет по освоєнню західної допомоги на відбудову. Допомоги ще нема, але хлопці б'ють копитами
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08.06.2022 15:44 Ответить
А ти хто? Радник завхоза?

Сіль в оці Зеленського: Гонтарєва повертається?
https://www.youtube.com/watch?v=coCUYcUYAVg
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08.06.2022 15:47 Ответить
найстрашніше та водночас найогидніше те що це опудало навіть не приховує того що хоче красти, красти та ще раз красти. Та щоб йому за це нічого не було. І каже це при будь-якій нагоді, повторює с самого початку як воно з'явилося у владі та у медіапросторі. І на це досі нема ніякої реакції ні в яких юридичних або фінансових інституцій
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08.06.2022 15:54 Ответить
Ещё один наркоман из светлой ауры ***********. Он же ж признавал, что он идиот, правда после правки коломойши.
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08.06.2022 16:13 Ответить
"Флисовый Черчилль" окружённый ворьём и демагогами войну не выиграет, выиграет ВСУ, а потом вся комарилья ордена друг другу будет вручать и трубить о том что "героям" воровать сам Бог велел, они "победители" и право имеют.
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08.06.2022 16:20 Ответить
Депутата Одеської облради затримано під час одержання 120 тис. грн хабаря. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Джерело: https://censor.net/ua/p3346500
Беня зі своім слугой зе все порахуе то давйте ж вже
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08.06.2022 16:21 Ответить
Планета Плюк...
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08.06.2022 16:32 Ответить
Шабуня, як там чергова апеляція по справі роттердам+ ?
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08.06.2022 16:51 Ответить
Вся власть играет в игру под названием иммитация деятельности. Милованов-лозунгирует, Зеленский из той же оперы-"Чому ми не в НАТО"? Мельник-швыряется ливерной колбасой, Тищенко-закарпатскими наградными пистолетами....
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08.06.2022 16:54 Ответить
Милованов лиже владі, в надії що крихти і йому впадуть в клювік. Як така людина може очолювати КШЕ і чому може навчити. Беня був правий.
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08.06.2022 16:55 Ответить
Да, эти зелёные существа уже положили глаз на эти все бабки, что нам дают и дадут. Надо, что-то делать.
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08.06.2022 19:04 Ответить
Нужно максимизировать бабло,которое можно безнаказанно украсть.
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08.06.2022 19:49 Ответить
"Ні, не над реформами, ні не над сварками стосовно податків, облікової ставки, ні, не над критикою конкурентів, або над своїм его або кар'єрою. Задача одна - максимізувати фінансові потоки в Україну для того, щоб виграти війну", сказав той, хто очолював конкурсну комісію на голову Бюро економічної безпеки: комісія зі "своїх", відбір для галочки і прогнозовано "свій" же переможець .. дякую, що нагадав про себе, вся Україна чекала цього заклику
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08.06.2022 20:02 Ответить
Тут Ермак с Беней уже приготовились оприходовать западную помощь на "велике крадівництво"
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08.06.2022 20:25 Ответить
Хоч зеля і людина року, але іноземні інвестори гроші йому не довіряють.
Питання - чому ми, як народ, довірили йому свої життя і свій добробут ....
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08.06.2022 21:08 Ответить
Схема на***ловки общества назівается ТЯНИТОЛКАЙ...Єти суки в ОП вс' время провоцируют Запад нам отказать..А нам кричат, что он нас не хочет... САП - єто только один из примеров , каких очень много
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08.06.2022 21:11 Ответить
Прастіті. Це той дебіл, який в телетері сказав, що воно дебіл? Аплодую. Та чота ржу. В нас теж є маленький ібанаріум.
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08.06.2022 21:21 Ответить
 
 