Милованов призывает "максимизировать финансовые потоки в Украину", в то время как ОП продолжает блокировать конкурс на главу САП, - Шабунин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов призвал экспертов работать не над реформами, а над максимизацией финансовых потоков в Украину.
Об этом в Telegram сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
Милованов в Facebook написал: "Все экономические и бизнес-эксперты и лидеры мнений сегодня должны работать над одной целью – максимизировать финансовую поддержку для Украины на время войны. Нет, не над реформами, не не над ссорами по налогам, учетными ставками, нет, не над критикой конкурентов, или над своим эго или карьерой. Задача одна – максимизировать финансовые потоки в Украину для того, чтобы выиграть войну".
Шабунин ответил советнику руководителя Офиса Президента: "Подскажи, то что Банковая продолжает блокировать завершение конкурса по САП - это помогает или мешает "максимизировать финансовые потоки в Украину"? Так что, может, ты все же ошибся с адресатами обращения?".
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чи не так ?
нормальная идея Балашова 5/10
2. Выгнать гетьманцева и найема из власти ЗА ЖЕЛАНИЕ РАЗРУШИТЬ ЗАКОН О НУЛЕВОЙ РАСТАМОЖКЕ
Я считаю это серьезным вредительством Украине , в то время как :
- денег у украинцев сейчас мало , а содержать семьи и бизнес надо
- много машин украли кацапы , много просто разбомбили
- в Украине нет своих автозаводов на 40 млн граждан ( а есть только автобарыги ВСЕ 30 лет наживавшиеся на спекуляции и развевшие коррупцию в таможне)
https://youtu.be/mvFwGZ8Rf5o
Не для того вони йшли до влади, подивіться на діяльність депутата із свого виборчого округу, і все стане зрозуміло
сейчас западной помощи не будет без реформ, это деньги налогоплательщиков, и у Запада свои стандарты обращения с деньгами, которые Милованов и ОП будет выполнять, а не наоборот.
вначале готовый обед (реформы) - потом сытый живот (потоки). -))) это не формат Ермака, но Ермак устарел, и должен уйти
Сказав би вже просто - МИ ДАВНО ВЖЕ НЕ КРАЛИ, ДАЙТЕ ЗНОВУ НАМ ПОКРАСТИ ГРОШЕЙ З БЮДЖЕТУ. ВАША Зе ВЛАДА
Сіль в оці Зеленського: Гонтарєва повертається?
https://www.youtube.com/watch?v=coCUYcUYAVg
Беня зі своім слугой зе все порахуе то давйте ж вже
Питання - чому ми, як народ, довірили йому свої життя і свій добробут ....