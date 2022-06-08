Миллионы людей могут умереть из-за голода, если Россия не разблокирует украинские порты, - глава МИД Италии Ди Майо
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Миллионы людей могут умереть из-за голода, если Россия не снимет блокаду украинских портов на Черном море. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Эспрессо со ссылкой на BBC.
"Блокировка экспорта зерна – это держать в заложниках и обрекать на смерть миллионы детей, женщин и мужчин", – сказал Ди Майо после встречи с представителями средиземноморских стран и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Он добавил, что определяющими станут несколько следующих недель.
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что поддерживает стремление РФ добиться отмены части западных санкций, мешающих экспорту продукции АПК.
- Совершенно законно, в обмен на согласие пропускать грузы с зерном и подсолнечным маслом из Украины на мировой рынок, добиваться устранения препятствий для российского экспорта (продовольствия). Считаем, что это было бы справедливо, - приводит его слова агентство ЭФЭ.
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ГДЕ дальнобойное орудие ???
ВСЕ ПРОИСХОДИТ КАК В КРЫМУ
- пошло переключение мобильных операторов на рашу
- сейчас начнут требовать перерегистрации недвижимости и бизнеса на граждан раши
- уже съезжаются коммунисты с красными флагами доя участия в выборах
АЛЕ, ЗЕ - Вы решили отдать область оккупантам ?
Мені серце болить за захисників України, за поранених і загиблих, за дітей сиріт.
А пану Луїджі Ді Майо і всім Європейським гуманістам за бажання загрібати жар чужими руками я висловлюю глибоку стурбованність.
Хочете гешефтів-не скигліть про розблокування портів,а зніміть нарешті засцані підгузники,і знищіть рашу.Там корінь всих бід
Розблокуйте порти ! ......