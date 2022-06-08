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зерно (997) Италия (1510) порт (678) экспорт (842) Луиджи Ди Майо (24)

Миллионы людей могут умереть из-за голода, если Россия не разблокирует украинские порты, - глава МИД Италии Ди Майо

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно

Миллионы людей могут умереть из-за голода, если Россия не снимет блокаду украинских портов на Черном море. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Эспрессо со ссылкой на BBC.

"Блокировка экспорта зерна – это держать в заложниках и обрекать на смерть миллионы детей, женщин и мужчин", – сказал Ди Майо после встречи с представителями средиземноморских стран и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Он добавил, что определяющими станут несколько следующих недель.

Также читайте: Если РФ не прекратит блокаду украинских портов, то должен быть срочно заблокирован весь российский экспорт, - Порошенко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+18
Вообще пах..ю
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08.06.2022 14:28
+16
це що для України зараз найбільша проблема?десятки тисяч загиблих- 20 відсотків території окуповано-нам ваша африка в голові?пішли ви всі на х-й-
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08.06.2022 14:33
+15
Їбіться і надалі в сраку в путлєром і підорашкой і буде вам протеїн, на якому трошки протягнете .
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08.06.2022 14:28
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Вообще пах..ю
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08.06.2022 14:28 Ответить
Та кацапам на своїх по)(¥й а за іньших й не варто говорити.
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08.06.2022 14:31 Ответить
Хорошее качественное зерно, кому-то отдавать. Себя не уважать!
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08.06.2022 14:38 Ответить
Їбіться і надалі в сраку в путлєром і підорашкой і буде вам протеїн, на якому трошки протягнете .
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08.06.2022 14:28 Ответить
Анкара призывает Запад пересмотреть ряд антироссийских мер, мешающих транспортировке продовольствия.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что поддерживает стремление РФ добиться отмены части западных санкций, мешающих экспорту продукции АПК.

- Совершенно законно, в обмен на согласие пропускать грузы с зерном и подсолнечным маслом из Украины на мировой рынок, добиваться устранения препятствий для российского экспорта (продовольствия). Считаем, что это было бы справедливо, - приводит его слова агентство ЭФЭ.
https://t.me/charter97_org/75122
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08.06.2022 15:27 Ответить
А как же не вести переговоры с террористом? Они же ни к чему не приведут. Отменят одни санкции - они придумают еще рогатку чтобы отменить другие. Проходили уже это и не раз. Кацапам верить нельзя. Ну и кроме того в конце концов идти ***** на уступки далеко не единственный метод радикально решить проблему. Вот пусть всякие ООНы, ОБСЕ всякие - другие международные организации, которые и были созданы для того чтобы обеспечивать безопасность в мире, доказыват теперь что не зря олучали миллиарды на свое содержание.
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08.06.2022 18:59 Ответить
Ты лучше денег переведи на счет ЗСУ - эффект будет более значимый...
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08.06.2022 14:29 Ответить
вони не розуміють, що такими заявами заохочують людожера?
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08.06.2022 14:29 Ответить
Вислювлюю велике занепокоєння.
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08.06.2022 14:29 Ответить
Барани.... рашисти не для того блокували що розблокувати.... рашисстам пох¥й на млн., їхніх людей а вони досі сподівання мають що рашисти перейматимуться за мільйони іньших.... точно що д1б1ли бл9ть.
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08.06.2022 14:30 Ответить
Бл@ди, ТО ЧТО В УКРАИНЕ ГИБНУТ люди от обстрелов - это они не видят
ГДЕ дальнобойное орудие ???
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08.06.2022 14:30 Ответить
Могут умереть миллионы потому что НАТО могло разблокировать украинские порты но видимо бюрократия не позволяет это сделать.
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08.06.2022 14:31 Ответить
якщо зеленський не знищить ракетами російські кораблі - мільйони людей можуть померти через голод.
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08.06.2022 14:31 Ответить
І щоб врятувати мільйони, треба врятувати Україну! Давай Ди Майо - всьго побільше, та поважч!
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08.06.2022 14:31 Ответить
А в Италии нигеры мароканы и индусы в первую очередь!******** они Итальянцев!об этом бы правители подумали бы сначала!Белых Принимать норм!но ЧЁРНЫЕ ДОСТАЛИ!
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08.06.2022 14:33 Ответить
МІЛЬЙОНИ УКРАЇНЦІВ МОЖУТЬ ЗНИЩИТИ РАШИСТИ В УКРАЇНІ, ЯКЩО СВІТ НЕ ДОПОМОЖЕ РОЗБЛОКУВАТИ УКРАЇНУ І ЇЇ ТЕРИТОРІЮ ВІД РАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ ,
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08.06.2022 14:33 Ответить
це що для України зараз найбільша проблема?десятки тисяч загиблих- 20 відсотків території окуповано-нам ваша африка в голові?пішли ви всі на х-й-
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08.06.2022 14:33 Ответить
Значит про Херсонскую область
ВСЕ ПРОИСХОДИТ КАК В КРЫМУ
- пошло переключение мобильных операторов на рашу
- сейчас начнут требовать перерегистрации недвижимости и бизнеса на граждан раши
- уже съезжаются коммунисты с красными флагами доя участия в выборах

АЛЕ, ЗЕ - Вы решили отдать область оккупантам ?
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08.06.2022 14:33 Ответить
Та зае..али вы уже с теми портами и зерном, каждый день одно и то же ху@лу на потеху. Кому надо - присылайте свои корабли в Одессу и покупайте, договаривайтесь с ху@лом, выставьте конвой НАТО для безопасности. Все это можно организовать за пару дней если есть желание... Почему у нас голова должна еще и за это болеть
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08.06.2022 14:35 Ответить
100% тим паче то зерно в портах належить транснаціональним корпораціям!
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08.06.2022 14:42 Ответить
Люди України гинуть,а вони і надалі не про війну,а про Африку. Нехай працювати навчаться
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08.06.2022 14:41 Ответить
та пох,можно и по жд вывозить
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08.06.2022 14:44 Ответить
нажаль на залізниця сумісна тільки з *********** та бульбостаном,а те що там шаманять з перестановками колісних пар здорожчує кінцевий продукт експорту,якби Україна так вивозила кінцевий виріб переробки -макарони наприклад або вироблені епл-айфони то інша річ,але сировина?сумнівний бізнес!
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08.06.2022 14:55 Ответить
А чому Італія не хоче засаджувати зерном свої аграрні східні регіони, щоб годувати мільйони людей? Там як раз і біженців з цих голодних регіонів повно, робоча сила сама припливає. Чи вони щиро впевнені, що українці під кулями на замінованих полях будуть вирощувати небувалі врожаї зернових та олійних саме для них? що робота буде тривати і на окупованих територіях без розкраденої техніки, добрив та посівного матеріалу? Повне неусвідомлення реальної ситуації...
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08.06.2022 14:47 Ответить
Рельєф там більше під виноградники підходить тому для своєї пасти вони також закуповували високоякісну українську пшеницю,але ми поступалися по експорту Франції та Канаді які є традиційні імпортери збіжжя до Італії.
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08.06.2022 15:01 Ответить
Высказываю крайнюю озабоченность...
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08.06.2022 14:49 Ответить
При цьому багато африканців симпатизують оркам. Пропаганда рашки розповідає про "справедливу війну задля того щоб повернути свої землі з під проклятих колоніалістів-імперіалістів Заходу, як це було з африканськими країнами". Але Україна, дай пожрати.
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08.06.2022 14:49 Ответить
если НАТО не разблокирует порты. далее, по тексту
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08.06.2022 14:50 Ответить
значит опять виноватьі жидьі?
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08.06.2022 15:30 Ответить
А вот эти, миллионы, которые могут, ну того, они на своей земле поработать не хотят?
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08.06.2022 14:51 Ответить
Zachem? Trahatsha kak kroljikam i potom gurjboi valjitj v Evropu za posobijami udobnjee.
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08.06.2022 19:08 Ответить
Цю ідею рашки *вивезти зерно минулого урожаю з України,а новий урожай ми випалемо*роздмухують їхні *полезные идиоты*
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08.06.2022 14:53 Ответить
Особисто мені ***** скільки африканців помре з голоду. Плодяться як таргани, а як до роботи, то руки із сраки ростуть. Ще вимагають, щоб їх годували задарма, бо бачте вони страждають.
Мені серце болить за захисників України, за поранених і загиблих, за дітей сиріт.
А пану Луїджі Ді Майо і всім Європейським гуманістам за бажання загрібати жар чужими руками я висловлюю глибоку стурбованність.
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08.06.2022 14:54 Ответить
Вони такі гуманісти, як я балєріна. Просто макароннік знає, що той голодний натовп побіжить в Італію в першу чергу (з Африки туди недалеко пливти). Топити їх не можна, назад не відправиш, треба запихати їх в табори та поступово привчати до туалета... а також годувати та всякі допомоги виплачувати. А воно йому треба?
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08.06.2022 15:29 Ответить
пох i нах!
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08.06.2022 15:01 Ответить
Пусть армии стран, которым угрожает голод, едут и помогают воевать против Путина, против блокады портов. Нечего ждать, когда Украина освободит свои земли и порты, нечего ждать, когда миллионы в этих странах погибнут от голода. В конце в концов если в этих странах патриоты, бойцы, или они будут ждать пока миллионы в этих странах погибнут.
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08.06.2022 15:08 Ответить
от )(уйло і має чим торгуватись х Заходом..всьо ідьот па плану
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08.06.2022 15:08 Ответить
Ну так надайте конвой! Довго ви ще будете, ****, жувати шмарклі і плазувати перед кремлівським Недопалком? А то деякі хитросракі хочуть одразу на двох стільцях всидіти: і ***** в очко позаглядати, і негрів від голоду врятувати.
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08.06.2022 15:10 Ответить
Эти люди возможно могут умереть, а в Украине сейчас погибают дети, женщины, старики. В визге о голоде слышны только деньги, значит пусть покупают дороже. Зерно оон не отдавать, идут к *****, кто не дает оружия тоже пусть сосут.
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08.06.2022 15:11 Ответить
Значить мільйони українців,що живуть кожен день під загрозою-то таке,не рахується.Головне зерно вивезти і кишені набити(про голодних негрів заливати не треба,бачимо всі ваш псевдогуманізм).
Хочете гешефтів-не скигліть про розблокування портів,а зніміть нарешті засцані підгузники,і знищіть рашу.Там корінь всих бід
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08.06.2022 15:13 Ответить
Шоб були в Зєлі мізки, він вже б давно запропонував програму "зерно в обмін на зброю". І брав би технологіями, а не радянськім гімном.
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08.06.2022 15:23 Ответить
Навіщо їм помирати? Нехай вступають до лав іноземного легіону ЗСУ і воюють проти того, хто хоче приректи їх родини на голод.
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08.06.2022 15:23 Ответить
Они боятся шо негры с Африки к ним потом ломится начнут.Нада этим Шольцев и Макронов шантажировать.....или вы даете тяжёлое вооружение или готовтесь принимать сотни тысяч людоедов из какойнить Руанды.
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08.06.2022 15:40 Ответить
Лу ,пришло время , вступать в войну ,против расии , либо скоро наступят весёлые денечки, если ******** ещё и осеннюю посевную
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08.06.2022 15:57 Ответить
шо они к нашим портам приковырялись? думать надо было про Мариуполь и Бердянск, нивкоем случае нельзя разблокировать порты, будет сразу десант!!! вывозите через европу, если хотите жрать!
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08.06.2022 16:03 Ответить
Ага, путем переговоров россияне позволят составить конкуренцию краденному зерну. Если это не возможно, значит переговоры о разблокировке портов зайдут в тупика.
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08.06.2022 16:23 Ответить
Закрийте небо ! Хер вам !
Розблокуйте порти ! ......
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08.06.2022 17:19 Ответить
От нехай весь світ і думає !
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08.06.2022 17:52 Ответить
*****. якось так.
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08.06.2022 21:42 Ответить
 
 