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Новости За рубежом
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НАТО (8953) саммит (1034) членство в НАТО (1216) Кулеба Дмитрий (2646)

Украина ожидает от саммита НАТО чуда, но предпосылок для этого нет, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кулеба

Украина ожидает от саммита НАТО в Мадриде чудес, но предпосылок для этого нет, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мое реалистическое ожидание от саммита НАТО – это то, что произойдет чудо. Если оно произойдет – я буду счастлив. Пока я предпосылок для этого не вижу. Имею в виду - именно относительно позиции НАТО по отношению к Украине", – отметил Кулеба.

Глава МИД добавил, что пока не видит каких-либо мощных решений, которые НАТО готовит для принятия на своем саммите, по Украине или черноморской безопасности.

По его словам, Украина обсуждает с Испанией формат участия в саммите НАТО.

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"По формату участия Украины в саммите мы работаем сейчас с Испанией, принимающим государством, и определяемся с оптимальным форматом, потому что у нас есть определенные ограничения, связанные с путешествиями, у них есть определенные ограничения, связанные с позицией Венгрии. Какой-то формат придумаем, что-то произойдет обязательно", - подчеркнул Кулеба.
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Топ комментарии
+15
Ви самі ці передумови і похєрілі за останні три роки.
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08.06.2022 14:36
+7
за три роки можна було б і створити ці передумови...
та це неможливо з іншої причини, адже іще недавно з владних кабінетів озвучили чергову причину війни - рух до нато занесений в конституцію
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08.06.2022 14:39
+7
не Україна, а тупа зелена влада. ми вже нічого не очікуємо, після того, як ви похерили прописаний у конституції курс в НАТО. я особисто очікую, що нас усіх тепер параша уб'є, беззбройних(
ну хоч по золотих дорогах покаталися, деякі зебіли дуже тішилися з цього.
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08.06.2022 14:42
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Ви самі ці передумови і похєрілі за останні три роки.
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08.06.2022 14:36 Ответить
за три роки можна було б і створити ці передумови...
та це неможливо з іншої причини, адже іще недавно з владних кабінетів озвучили чергову причину війни - рух до нато занесений в конституцію
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08.06.2022 14:39 Ответить
є такий інтернет-ресурс "Офелія політіка бекстейдж. Веде його Алла Князєва. Впродовж останніх років на Пороха гівна накидувала на вентилятор і підносила зелю. Цю Офелію прихильницею Порошенка не назовеш. Так ось, в її статті "Проект "Путін" написано дослівно: "Рожанський вместе с Томом Гремом вьікручивал руки Порошенко, чтобьі он отказался от присоединения к НАТО и ЕС". Тим не менш, майже в останні дні каденції Порошенко домігся від Парламенту ( такої монобільшості в нього, нагадаю, не було) внести зміни в Конституцію. А з чим прийшло зелене чудо? З пропозицією влаштувтаи референдум щодо того, чи потрібно нам в НАТО, чи ні.
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08.06.2022 16:47 Ответить
не Україна, а тупа зелена влада. ми вже нічого не очікуємо, після того, як ви похерили прописаний у конституції курс в НАТО. я особисто очікую, що нас усіх тепер параша уб'є, беззбройних(
ну хоч по золотих дорогах покаталися, деякі зебіли дуже тішилися з цього.
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08.06.2022 14:42 Ответить
ти дурний чи з кацапстану? на країни НАТО, озброєні і захищені ядерною парасолькою, путлер сциться нападати. іди на балалайці пограй, зебіл.
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08.06.2022 15:56 Ответить
rebjata...poki u vas vlada ta silovie organi "kishat" ermakami , derkachami i prochimi arestovichami - variantov nemae. vse prosto. pustj u vas budet samaj krutaja armija v mire - vse ravno nevozmut poka nebude porjadok v gos-strukturah. nemae doverija- vot problema no1.
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08.06.2022 14:44 Ответить
горький перевод - "уже сколько лет и не только нато, как чуда ожидают хоть малейшего начала реформ и борьбы с коррупцией, но предпосылок для этого нет"
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08.06.2022 14:49 Ответить
na samom dele vse ne tak strashno kak vy pishete - no nuzhna zhelezna politichna volja shtoby eto izmenitj i potom neatigrivat vse v ZAD.
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08.06.2022 14:56 Ответить
Звичайно тільки диво ! Це ж треба так примудритися - обісрати всіх партнерів по НАТО, а потім сказати : ой, ви що обідились? А якщо серьйозно , то велася ціленаправлена робота , щоб посварити нас із усіма партнерами в НАТО !!!
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08.06.2022 14:48 Ответить
Ага...як завжди усі винні у тому, що ви зелохи!
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08.06.2022 14:49 Ответить
Не світить не НАТО, ні ЄС!! Поки країною керують ті , хто відкрив двері ворогу! Ті хто весь час ПЛЮВАВ в сторону тих, хто міг допомогти вижити. Ну, і поки мудрий лохторат буде таким "мудрим".
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08.06.2022 14:52 Ответить
! Ті хто весь час ПЛЮВАВ в сторону тих, хто міг допомогти вижити.

а конкректніше ?
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08.06.2022 14:58 Ответить
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08.06.2022 14:55 Ответить
Нато очолює імпотентний Столтенберг..

то чого там очікувати ?
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08.06.2022 14:57 Ответить
ага. столтенберг у вас, зебілів, винуватий, що ваша влада дурнувата навіть голову САПу не може призначити, і взагалі всіляко ігнорує будь-які кроки, потрібні для вступу.
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08.06.2022 15:59 Ответить
Выходит , что раша все таки отобрала Херсонскую область ⁉️Как раньше Крым ⁉️Без единого выстрела
Хитрожопые . Знают , что мир не будет отбирать эту область у раши принудительно - ООН войска не введёт и НАТО тоже
Теперь хитрожопый хремль ВЕДЁТ ХИТРУЮ ИГРУ под названием ЗА ЗЕРНОМ В ОДЕССУ .
И опять НАТО промолчит - их волнуют голодные негры , а не погибающие европейские украинцы
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08.06.2022 15:03 Ответить
Що за дичина "бєз єдіного вистрєла"? Думайте, про що пишете
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08.06.2022 15:14 Ответить
tak a sho vy predlogaete NATO robitj ? razbombitj parashu ? a esli otvetka vashim rodnym na golovu priletit ?
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08.06.2022 15:24 Ответить
При чому тут негри ? Фінляндія і Швеція фактично в НАТО . А до офіційного прийняття їх будуть прикривати США та інші партнери , реально прикривати . Просто їхні керівники не посилають президентів та прем'єрів в жопу і не мелють регулярно якусь фігню на тих . А люди не вибирають кравчуків , кучмів , януковичів та зеленських . А кульоба оця після такої заяви повинна подати у відставку . Бо гнати цього "дипломата" треба давно сраною мітлою .
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08.06.2022 15:29 Ответить
Всі вони розумні, коли "колишні". А коли сидять на посаді - то ссуть
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08.06.2022 15:08 Ответить
Що у нас за керівництво держави.Ниють і ниють (Нас ніхто не чека нам ніхто не допомага) вам дали керувати країною а не отримувати великі зарпати і брехати.Беріть приклад з ЗСУ і Українців які б'ють ворога і підтримують один одного.
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08.06.2022 15:21 Ответить
так вони ж стрілки переводять. самі просрали все, що тільки можна, а тепер на партнерів настрибують із претензіями.
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08.06.2022 16:02 Ответить
Враховуючи, кого туди послали від України, дива чекати дійсно не слід. СН просруть що завгодно.
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08.06.2022 17:00 Ответить
 
 