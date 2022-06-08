Украинские семьи потеряют 1/4 бюджета, бедность может возрасти до 58%, - Всемирный банк
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Украинские домохозяйства лишатся четверти бюджета из-за повышения стоимости жизни, считает региональный директор Всемирного банка (ВБ) по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.
Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
"По нашим собственным оценкам, потери домохозяйств от шока доходов и повышения стоимости жизни будут составлять почти 25% бюджета домашних хозяйств. Бедность, по самому худшему сценарию, может достичь 58% в 2023 году", - отметил он.
По прогнозам, это подтолкнет еще миллионы людей к получению социальной помощи.
"Именно поэтому банк поддерживал и будет в дальнейшем поддерживать программу Гарантированного минимального дохода, в том числе посредством новой выплаты в размере $50 млн", - сообщил региональный директор ВБ.
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Он также напомнил, что ВБ готовится предоставить Украине ссуду почти в $100 млн в рамках перераспределения средств займа для поддержки программы помощи переселенцам на период введения военного положения.
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тому що Європа все ще купує російську нафту і газ.
з іншої сторони при особистих розрахуунках на міжнародних торговельних майданчиках на кшталт aliexpress курс становить 105-135 (в залежності від мерчанта). таким чином, сміливо кажемо прозростання доллара до "фублі" майже удвічі.
І це, як Ви вірно зауважили, при тому, що і Європа платить, і інфрастуктуру цієї недокраїни ніхто не нищів.
тож економіка рашки у серьозній дупі за рахунок санкцій та бойкоту зі сторони провідних компаній, а ми падаємо завдяки фізичний руйнації підприємств, заблокованим портам та недолугості владного управління !
От носієм тоді пожнем ..скільки посієм по яких цінах на склянку скільки зберем ....яка буде ціна на основні продукти у вересні жовтні?
Тоді і бідних показуємо.
Добре якщо реально буде 1/4