РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12502 посетителя онлайн
Новости ЭкономикаОбщество
3 801 21
бедность (252) война (46961) Всемирный Банк (434)

Украинские семьи потеряют 1/4 бюджета, бедность может возрасти до 58%, - Всемирный банк

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

деньги,бедность,задолженность,нищета,кошелек

Украинские домохозяйства лишатся четверти бюджета из-за повышения стоимости жизни, считает региональный директор Всемирного банка (ВБ) по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"По нашим собственным оценкам, потери домохозяйств от шока доходов и повышения стоимости жизни будут составлять почти 25% бюджета домашних хозяйств. Бедность, по самому худшему сценарию, может достичь 58% в 2023 году", - отметил он.

По прогнозам, это подтолкнет еще миллионы людей к получению социальной помощи.

"Именно поэтому банк поддерживал и будет в дальнейшем поддерживать программу Гарантированного минимального дохода, в том числе посредством новой выплаты в размере $50 млн", - сообщил региональный директор ВБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всемирный банк ухудшил прогноз по инфляции: не 15%, а 20% до конца года

Он также напомнил, что ВБ готовится предоставить Украине ссуду почти в $100 млн в рамках перераспределения средств займа для поддержки программы помощи переселенцам на период введения военного положения.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
І це теж завдяки 73 відсоткам уставших АТ вайни любителям ржать жрать і срать
показать весь комментарий
08.06.2022 14:54
+4
показать весь комментарий
08.06.2022 15:06
+3
Зєбоби, ну як, ви вже наржалися чи треба ще поржати?
показать весь комментарий
08.06.2022 14:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це ***** ,в кращому випадку 1\4 не враховуюси на курс долара
показать весь комментарий
08.06.2022 14:41 Ответить
Яка зараз ситуація з роботою взагалі?
показать весь комментарий
08.06.2022 14:52 Ответить
а з зарплатами?
показать весь комментарий
08.06.2022 16:15 Ответить
а в росії рубль укріпився, до курсу 60 рублів за долар.

тому що Європа все ще купує російську нафту і газ.
показать весь комментарий
08.06.2022 14:41 Ответить
І скільки можна купити в одні руки?
показать весь комментарий
08.06.2022 14:46 Ответить
пане Сергію, хєрні про укріплення не кажіть ! москалі повідрубали ВСЕ - від своєї біржі до сплати за імпортними контрактами, щоб застопороити купівлю-продаж валюти. тож на тлі того, що валюту не можна купити, вона нікому не потрібна + додали повний контроль курсу.
з іншої сторони при особистих розрахуунках на міжнародних торговельних майданчиках на кшталт aliexpress курс становить 105-135 (в залежності від мерчанта). таким чином, сміливо кажемо прозростання доллара до "фублі" майже удвічі.
І це, як Ви вірно зауважили, при тому, що і Європа платить, і інфрастуктуру цієї недокраїни ніхто не нищів.
тож економіка рашки у серьозній дупі за рахунок санкцій та бойкоту зі сторони провідних компаній, а ми падаємо завдяки фізичний руйнації підприємств, заблокованим портам та недолугості владного управління !
показать весь комментарий
08.06.2022 15:18 Ответить
Сходи купи той доллар по 60. Якщо купиш хочаб 100, тоді тобі повірять
показать весь комментарий
08.06.2022 16:47 Ответить
Сколько стоит жизнь человека в Украине.
показать весь комментарий
08.06.2022 14:44 Ответить
Жизнь человека безценна.... ничего не стоит.
показать весь комментарий
08.06.2022 15:31 Ответить
Циплят по осені рахують...
От носієм тоді пожнем ..скільки посієм по яких цінах на склянку скільки зберем ....яка буде ціна на основні продукти у вересні жовтні?
Тоді і бідних показуємо.
Добре якщо реально буде 1/4
показать весь комментарий
08.06.2022 14:48 Ответить
Зєбоби, ну як, ви вже наржалися чи треба ще поржати?
показать весь комментарий
08.06.2022 14:53 Ответить
а то путiн нападе! га-га-га
показать весь комментарий
08.06.2022 14:56 Ответить
Занадто оптимістичні прогнози для більшості країни! А де-не-де і +25% передбачається...
показать весь комментарий
08.06.2022 14:54 Ответить
І це теж завдяки 73 відсоткам уставших АТ вайни любителям ржать жрать і срать
показать весь комментарий
08.06.2022 14:54 Ответить
показать весь комментарий
08.06.2022 15:06 Ответить
бізнес в мінусах,віза в Канаду вже приготовлена. Чекаємо перемоги і на заробітки ((((
показать весь комментарий
08.06.2022 15:18 Ответить
Какие 25%? Уже сейчас жизнь подорожала на 50-70% и это только начало. Если ВВП упадет на 44% то жизнь подорожает на 90%....
показать весь комментарий
08.06.2022 15:26 Ответить
Назвіть мені країну світу, на території якої би проходили бойові дії , і вона при цьому багатіла. Дякуємо богу, що у нас інфляція тільки 17%, для порівняння у Польщі чи Чехії десь 11-12%.Так що не все так хєрово як здається.могло бути дуже гірше.
показать весь комментарий
08.06.2022 16:44 Ответить
Ну как бы не порохобот но с 2014 года война не заканчивалась,а как то богатели
показать весь комментарий
08.06.2022 21:39 Ответить
О чём он шепчет - гарантированный минимальный доход!?!?!? Наша верховна зрада приняла,а кабмин и президент подписали прожиточный минимум 2000гр..Я могу только представить,как они там ржали над народом-лохом!!!
показать весь комментарий
08.06.2022 18:24 Ответить
 
 