Седьмой санкционный пакет ЕС должен быть одобрен как можно скорее, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подписал письмо странам Евросоюза с предложениями Украины относительно седьмого пакета санкций против РФ, который должен быть принят как можно скорее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я сегодня подписал письмо к странам Европейского Союза с предложениями относительно того, какие следующие санкции (против россии - ред.) видит Украина в седьмом пакете... Учитывая то, что россия, похоже, нацелена воевать в Украине до последнего россиянина, санкционное давление, безусловно, нужно повышать", – сказал глава украинской дипломатии.

Он проинформировал, что в основу этого письма положены наработки группы Ермака-Макфола по трем направлениям: новые секторальные санкции в сферах энергетики, финансов и торговли, дорожная карта новых персональных санкций против российских олигархов, высокопоставленных должностных лиц и руководителей госпредприятий и закрытие уже выявленных лазеек и уклонение от санкций.

Глава украинской дипломатии отметил, что после введения шестого санкционного пакета некоторые европейские политики начали говорить, что теперь нужно "подождать, изучить, как работают уже введенные санкции, перевести дыхание".

"Но достаточно посмотреть на карту боев на Донбассе, на разрушения, на ненависть к украинцам, излучаемую российскими политиками, на их попытки укорениться на оккупированной Херсонщине и части Запорожской области, чтобы понять, что времени переводить дыхание и медлить нет. Поэтому мы и настаиваем на том, что седьмой санкционный пакет ЕС должен быть принят как можно скорее. Подчеркиваю: нет никаких рациональных оснований медлить с седьмым пакетом санкций – это наш сигнал ЕС, это наш сигнал "Группе семи", - подчеркнул глава МИД.

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