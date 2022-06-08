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Россияне – вторая армия мира. Они уже тоже на этой войне научились воевать, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предостерегает украинцев от настроений, что армия РФ якобы "слабая" и "не умеет воевать".

Об этом он сказал в эфире общенационального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.нет".

Данилов подчеркнул, что он не из тех, кто считает, что армия России "какая-то там слабая", что военнослужащие там "какие-то тупые" или "не умеют воевать".

"Мы имеем дело со второй армией мира. Они также уже научились на этой войне воевать", – сказал он.

Сейчас у нас 1200 км фронта, пояснил секретарь СНБО, и такую протяженность крайне сложно контролировать.

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Он подчеркнул, что когда кто-то критикует Запад за нерасторопность с поставками вооружений Украине, важно не забывать, что "никто ничем нам не обязан".

"Мне сложно представить, что бы мы делали в первые дни без NLAW, "Джавелинов", "Стингеров". <...> Мы считаем, что нам все должны, а это немножечко не так", – сказал он.

Помощь идет "каждый день", заверил он.
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Топ комментарии
+46
Цей той самий Данілов
Але так, це навіть не друга, а перша армія світу, але у війні з мирними та дітьми...
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08.06.2022 15:08
+32
Підводить під мирову угоду з кацапами
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08.06.2022 15:03
+30
Саме після оманського договорняку пішли зриви оборонного замовлення та велике крадівництво, так що Зеля там насправді підписав здачу України
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08.06.2022 15:22
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Накінець-то зявилася твереза оцінка обстановки. Пора відходити від ейфорії перших днів війни. Настав час діяти за принципом: менше тік-току, більше навчатися воювати! Не на джипах, моноколесі.., а в окопах.
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09.06.2022 09:43 Ответить
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