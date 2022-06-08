Россияне – вторая армия мира. Они уже тоже на этой войне научились воевать, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предостерегает украинцев от настроений, что армия РФ якобы "слабая" и "не умеет воевать".
Об этом он сказал в эфире общенационального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.нет".
Данилов подчеркнул, что он не из тех, кто считает, что армия России "какая-то там слабая", что военнослужащие там "какие-то тупые" или "не умеют воевать".
"Мы имеем дело со второй армией мира. Они также уже научились на этой войне воевать", – сказал он.
Сейчас у нас 1200 км фронта, пояснил секретарь СНБО, и такую протяженность крайне сложно контролировать.
Он подчеркнул, что когда кто-то критикует Запад за нерасторопность с поставками вооружений Украине, важно не забывать, что "никто ничем нам не обязан".
"Мне сложно представить, что бы мы делали в первые дни без NLAW, "Джавелинов", "Стингеров". <...> Мы считаем, что нам все должны, а это немножечко не так", – сказал он.
Помощь идет "каждый день", заверил он.
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Але так, це навіть не друга, а перша армія світу, але у війні з мирними та дітьми...