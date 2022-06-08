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Новости Война в Украине
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Энергетики, несмотря на вражеские обстрелы, вернули свет для тысяч жителей в районе Бахмута, - ДТЭК

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дтек

Энергетики вернули свет жителям Бахмутского и Покровского районов Донецкой области, которые более недели были без света из-за непрерывных вражеских обстрелов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

"В целом 7 июня специалисты ДТЭК Донецкие электросети смогли полностью или частично вернуть электропитание в 16 населенных пунктов Донецкой области. Снова со светом более 11 тысяч семей", - говорят в ДТЭК.

Также возобновлено электроснабжение в Покровском и Краматорском районах, накануне подвергшихся обстрелам со стороны российских оккупантов.

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Без света остается 313 населенных пунктов Донецкой области из-за того, что энергетики не могут провести там ремонты.

Самыми сложными направлениями остаются Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты сетей.

Автор: Анастасія Потіха
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Обычно разводку проводов делают в подземных колодцах - это нормальная европейская практика . Но для ДТЭК - это большие накладные расходы , потому и стоят старые и новые столбы с сетями проводов . Такой убогий подход в инфраструктуре по всей Украине - никогда ни одного премьера не волновал этот вопрос .
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08.06.2022 15:50 Ответить
Конечно, если назначают зам министрами инфраструктуры людей с журналистским образованием ( типа Мустафы Найема) , то чему удивляться убогим сетям проводов на старых столбах по всей Украине
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08.06.2022 15:51 Ответить
Націоналізація обл енерго не на часі? Призначені фсб алігатори продовжують свою справу.
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08.06.2022 17:15 Ответить
 
 