Энергетики, несмотря на вражеские обстрелы, вернули свет для тысяч жителей в районе Бахмута, - ДТЭК
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Энергетики вернули свет жителям Бахмутского и Покровского районов Донецкой области, которые более недели были без света из-за непрерывных вражеских обстрелов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.
"В целом 7 июня специалисты ДТЭК Донецкие электросети смогли полностью или частично вернуть электропитание в 16 населенных пунктов Донецкой области. Снова со светом более 11 тысяч семей", - говорят в ДТЭК.
Также возобновлено электроснабжение в Покровском и Краматорском районах, накануне подвергшихся обстрелам со стороны российских оккупантов.
Без света остается 313 населенных пунктов Донецкой области из-за того, что энергетики не могут провести там ремонты.
Самыми сложными направлениями остаются Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты сетей.
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