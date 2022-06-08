В большей части Украины учебный год должен начаться в режиме оффлайн, - Шмыгаль

В украинских учебных заведениях проведут реконструкцию укрытий перед началом учебного года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Учебный год в Украине должен начаться офлайн в большей части страны. Наша задача – обеспечить максимально возможную безопасность детей во время учебного процесса", - подчеркнул глава правительства.

Этот вопрос обсудили на совещании с участием МОН, МВД, Мининфраструктуры, Минрегиона и ГСЧС.

По данным Министерства образования и науки, в этом году готовятся пойти в первые классы до 400 тыс. детей.

Так, Шмыгаль поручил ГСЧС, Минрегиону и областным ВГА проверить все укрытия в учебных заведениях и вблизи них, организовать условия, необходимые для пребывания там детей и взрослых.

"Мининфраструктуры и Минрегиона провести реконструкцию таких укрытий там, где это необходимо. Областным ВГА, ГСЧС и другим определить маршруты движения в защитные сооружения. Обеспечить усиленную охрану садов, школ, вузов. Обеспечить учебные заведения резервными и автономными источниками энергосбережения. Обеспечить подвоз детей в школу там, где это необходимо", - подытожил премьер.

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