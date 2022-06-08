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В большей части Украины учебный год должен начаться в режиме оффлайн, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

школа,учитель

В украинских учебных заведениях проведут реконструкцию укрытий перед началом учебного года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Учебный год в Украине должен начаться офлайн в большей части страны. Наша задача – обеспечить максимально возможную безопасность детей во время учебного процесса", - подчеркнул глава правительства.

Этот вопрос обсудили на совещании с участием МОН, МВД, Мининфраструктуры, Минрегиона и ГСЧС.

По данным Министерства образования и науки, в этом году готовятся пойти в первые классы до 400 тыс. детей.

Так, Шмыгаль поручил ГСЧС, Минрегиону и областным ВГА проверить все укрытия в учебных заведениях и вблизи них, организовать условия, необходимые для пребывания там детей и взрослых.

"Мининфраструктуры и Минрегиона провести реконструкцию таких укрытий там, где это необходимо. Областным ВГА, ГСЧС и другим определить маршруты движения в защитные сооружения. Обеспечить усиленную охрану садов, школ, вузов. Обеспечить учебные заведения резервными и автономными источниками энергосбережения. Обеспечить подвоз детей в школу там, где это необходимо", - подытожил премьер.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
Сейчас люди не знают что завтра будет, а у него учебный год оффлайн.
Забей дуло
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08.06.2022 15:41
+8
Чтобы ракетой по школе влупили и сделали братскую могилу ???
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08.06.2022 15:42
+7
где арест этой суки погубившей людей?
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08.06.2022 15:58
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Сейчас люди не знают что завтра будет, а у него учебный год оффлайн.
Забей дуло
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08.06.2022 15:41 Ответить
Чтобы ракетой по школе влупили и сделали братскую могилу ???
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08.06.2022 15:42 Ответить
Шмигаль мабудь ідіот
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08.06.2022 16:52 Ответить
Клинический идиот. Какая усиленная охрана? От ракет? В школах бомбоубежища? Давно? А после школы что?
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08.06.2022 15:46 Ответить
они больные? много школ разбомблено и остальные постоянно под прицелом!!!
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08.06.2022 15:47 Ответить
Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое ощущение, что вы бредите.

("Иван Васильевич меняет профессию")
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08.06.2022 15:50 Ответить
ВАС треба навіть не в офлайн, а до пекла
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08.06.2022 15:51 Ответить
Вночі 6 червня на по стадіону, де був розташований госпіталь, вдарили 3 ворожих ракети і ще одна прилетіла в районну адміністрацію. Багато загиблих та поранених. Повністю знищено унікальне устаткування госпіталя.
"Слуга" Ігор Негулевський видав розташування польового госпіталю! 3 червня народний депутат похвалився на своїй сторінці фейсбук тим, що в його окрузі за допомоги Нідерландів вдалося відкрити польовий госпіталь на базі Баштанської райлікарні.
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08.06.2022 15:57 Ответить
где арест этой суки погубившей людей?
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08.06.2022 15:58 Ответить
СБУ не працює зовсім
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08.06.2022 16:51 Ответить
Это не выглядит разумно - как с казармами с солдатами, куда по сосредоточению людей прилёты были . . . Лучше, пока война идёт, чтобы оффлайн учёба была - каждый сидит у себя дома или может даже за границей, но учится в украинской школе. Так детям намного безопаснее. Благодаря COVID-19 солидный опыт дистанционного образования есть, я бы этим пользовался. А то ракетой с территории рф по любой украинской школе эти людоеды достать могут для дестабилизации внутриполитической обстановки, запугивания, вброса тезиса "пора закончить эту войну, сколько ещё будет смертей . . .".

Я бы не отменял дистанционку. Это глупо.
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08.06.2022 17:33 Ответить
А прилёт будет обязательно!
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08.06.2022 21:06 Ответить
Всё правильно, но вы имели ввиду слово "онлайн", наверное.
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08.06.2022 22:23 Ответить
Пускай и шмигало отдает своего ребенка в школу,садик.Как раз оффлайн во время войны неуместен
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09.06.2022 08:24 Ответить
 
 