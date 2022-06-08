Украина и РФ провели обмен телами погибших военных по формуле "50 на 50"

На линии фронта в Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Украиной и Россией по формуле "50 на 50".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Соответствующая договоренность была достигнута в результате переговоров с участием Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко.

Из 50 наших защитников 37 – героические защитники Азовстали.

Операция по обмену проводилась Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и другими силовыми структурами Украины", - говорится в сообщении.

Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается, отметили в министерстве.

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