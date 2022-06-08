Украина и РФ провели обмен телами погибших военных по формуле "50 на 50"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На линии фронта в Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Украиной и Россией по формуле "50 на 50".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Соответствующая договоренность была достигнута в результате переговоров с участием Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко.
Из 50 наших защитников 37 – героические защитники Азовстали.
Операция по обмену проводилась Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и другими силовыми структурами Украины", - говорится в сообщении.
Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается, отметили в министерстве.
Пожалуйста, подождите...
бо щось про зданих у полон і обдурених в гарантіях живих (та навряд здорових) військових АЗОВУ мало що відомо...і це тільки додає суму і сумніву...
Плохо Верещук работает...
таке ганьбище, таке горе, нема ніяких сил(((
Але гімняним коментаторам головне не вшанувати пам'ять полеглих, - їм перш за все конче необхідно найостаннішими словами обісрати нинішню владу!
Побійтеся бога! Всьому свій час, і своє місце!
В такій темі ваш срач виглядає вкрай огидно і мерзенно.
Вічна шана українським хлопцям і дівчатам, полеглим за волю України!
Ганьба диванному бидлу, яке словесним поносом обгиджує навіть найсвятіші почуття.