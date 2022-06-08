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Украина и РФ провели обмен телами погибших военных по формуле "50 на 50"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обмін

На линии фронта в Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Украиной и Россией по формуле "50 на 50".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Соответствующая договоренность была достигнута в результате переговоров с участием Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко.

Из 50 наших защитников 37 – героические защитники Азовстали.

Операция по обмену проводилась Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и другими силовыми структурами Украины", - говорится в сообщении.

Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается, отметили в министерстве.

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То зелень би відразу так і попередила, що захисники Маріуполя у будь-якому випадку будуть повертатися в неживому вигляді.
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08.06.2022 16:15 Ответить
страшні слова Ви кажете...але поки (по факту) так воно й виходить...
бо щось про зданих у полон і обдурених в гарантіях живих (та навряд здорових) військових АЗОВУ мало що відомо...і це тільки додає суму і сумніву...
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08.06.2022 16:44 Ответить
Вот и скатились при зеле от обмена военнопленными до обмена тел... Никто не сможет мне напомнить как в начале своей каденции зеледент радостно "менял" военных преступников на заложников дыры/лыры? А когда это у нас в 21 веке обмен телами стал вопросом государственного уровня? Во вторую мировую этот вопрос решался командирами противостоящих друг другу частей. Да и других последующих конфликтов тоже.
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08.06.2022 16:15 Ответить
Та не зрозуміло, всіспец структури задіяні. Чи то просто перераховані?
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08.06.2022 16:27 Ответить
А шо..... Нашей зелени живых уже не выдают? Или надо хоть какие то пэрэмогы?
Плохо Верещук работает...
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08.06.2022 16:25 Ответить
для 73зебілів це перемога. А буде сюжет по зе-марафону і окремий зегундос?
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08.06.2022 16:35 Ответить
по гімно-марафону вони, кстаті, розказують, що вони ******* які переговорщики і обмінювальщики, не те, що Порох.
таке ганьбище, таке горе, нема ніяких сил(((
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08.06.2022 17:05 Ответить
Мда... Тут йде мова про трагічну новину, про загиблих українських героїв.
Але гімняним коментаторам головне не вшанувати пам'ять полеглих, - їм перш за все конче необхідно найостаннішими словами обісрати нинішню владу!
Побійтеся бога! Всьому свій час, і своє місце!
В такій темі ваш срач виглядає вкрай огидно і мерзенно.

Вічна шана українським хлопцям і дівчатам, полеглим за волю України!

Ганьба диванному бидлу, яке словесним поносом обгиджує навіть найсвятіші почуття.
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08.06.2022 17:30 Ответить
 
 