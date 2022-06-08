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ЕС выделит 7,25 млн евро на расследование военных преступлений России в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Европейская комиссия начала новый проект в рамках своего Инструмента внешней политики для поддержки возможностей Международного уголовного суда (МУС) с 7,25 млн. евро.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

Этот проект, о котором впервые объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в Киеве, является частью усилий ЕС по борьбе с безнаказанностью международных преступлений во всем мире. В частности, он поможет МУС расширить свои следственные возможности для реагирования на текущие расследования военных преступлений, совершенных Россией в Украине.

"Не может быть безнаказанности за преступления, совершенные под российской оккупацией. Расследования Международного уголовного суда имеют решающее значение для обеспечения ответственности и справедливости за ужасные преступления, совершенные в Украине", - заявил Боррель.

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"Ясно одно: необходима глобальная реакция, чтобы обеспечить привлечение к ответственности виновных в зверствах, совершенных в Украине. Мы тесно сотрудничаем с Международным уголовным судом, чтобы обеспечить отсутствие безнаказанности для виновных в военных преступлениях", - отметил комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

ЕС поддерживает расследование, начатое прокурором МКС. 25 апреля Евроюст и МКС договорились объединить усилия и принять участие в работе Совместной следственной группы ЕС. В настоящее время собирается информация о военных преступлениях и преступлениях против человечества, чтобы в будущем соответствующие субъекты могли проводить расследование и принимать решения, чтобы обеспечить привлечение к ответственности виновных в военных преступлениях и других злодеяниях.

Эта мера реагирования на кризис предоставит целевую поддержку Офису прокурора МУС для дальнейшего расширения инфраструктуры хранения и обработки данных Офиса и создания дополнительного аналитического и криминалистического потенциала для новых видов доказательств, в частности цифровых.

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краще б зброю дав. толку від тих розслідувань, якщо все одно немає механізму, як покарати злочинців.
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08.06.2022 16:14 Ответить
Зе-команда підорасів
Нардеп ВР (!!!) от сн Алексей Ковалев👇

Алексей Ковалев

1 год ·

Вчера был на очень важном для меня, да и для всех феремеров в наших краях мероприятии - первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко встретился с фермерами Херсонской области

Во-первых, было заявлено, что Россия здесь всерьез и навсегда!

Во-вторых, на встрече мы озвучили все наши вопросы и пожелания

Все что так тревожит любого агропроизводителя Херсонской области:

- что делать с реализацией зерновых и технических культур урожая 2021 года

- что с урожаем 2022 года?

- кому и как продавать, какие рыночные, государственные и иные механизмы буду задействованы?

Все вопросы были обсуждены максимально детально.

Планируется полномасштабная интеграция аграриев Херсонщины в экономическую модель России.

Будут применяться все инструменты поддержки производителей аграрной продукции которые действует на территории РФ.

Думаю, что скажу не только про себя, но и других участников встречи - люди вышли с осознанием, что Россия нас слышит и понимает.

Кроме агарарных вопросов обсуждали и статус Херсонской области - повторюсь Россия навсегда и теснейшая интеграция с Россией уже происходит
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08.06.2022 16:19 Ответить
 
 