ЕС выделит 7,25 млн евро на расследование военных преступлений России в Украине
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Европейская комиссия начала новый проект в рамках своего Инструмента внешней политики для поддержки возможностей Международного уголовного суда (МУС) с 7,25 млн. евро.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".
Этот проект, о котором впервые объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в Киеве, является частью усилий ЕС по борьбе с безнаказанностью международных преступлений во всем мире. В частности, он поможет МУС расширить свои следственные возможности для реагирования на текущие расследования военных преступлений, совершенных Россией в Украине.
"Не может быть безнаказанности за преступления, совершенные под российской оккупацией. Расследования Международного уголовного суда имеют решающее значение для обеспечения ответственности и справедливости за ужасные преступления, совершенные в Украине", - заявил Боррель.
"Ясно одно: необходима глобальная реакция, чтобы обеспечить привлечение к ответственности виновных в зверствах, совершенных в Украине. Мы тесно сотрудничаем с Международным уголовным судом, чтобы обеспечить отсутствие безнаказанности для виновных в военных преступлениях", - отметил комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
ЕС поддерживает расследование, начатое прокурором МКС. 25 апреля Евроюст и МКС договорились объединить усилия и принять участие в работе Совместной следственной группы ЕС. В настоящее время собирается информация о военных преступлениях и преступлениях против человечества, чтобы в будущем соответствующие субъекты могли проводить расследование и принимать решения, чтобы обеспечить привлечение к ответственности виновных в военных преступлениях и других злодеяниях.
Эта мера реагирования на кризис предоставит целевую поддержку Офису прокурора МУС для дальнейшего расширения инфраструктуры хранения и обработки данных Офиса и создания дополнительного аналитического и криминалистического потенциала для новых видов доказательств, в частности цифровых.
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Нардеп ВР (!!!) от сн Алексей Ковалев👇
Алексей Ковалев
1 год ·
Вчера был на очень важном для меня, да и для всех феремеров в наших краях мероприятии - первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко встретился с фермерами Херсонской области
Во-первых, было заявлено, что Россия здесь всерьез и навсегда!
Во-вторых, на встрече мы озвучили все наши вопросы и пожелания
Все что так тревожит любого агропроизводителя Херсонской области:
- что делать с реализацией зерновых и технических культур урожая 2021 года
- что с урожаем 2022 года?
- кому и как продавать, какие рыночные, государственные и иные механизмы буду задействованы?
Все вопросы были обсуждены максимально детально.
Планируется полномасштабная интеграция аграриев Херсонщины в экономическую модель России.
Будут применяться все инструменты поддержки производителей аграрной продукции которые действует на территории РФ.
Думаю, что скажу не только про себя, но и других участников встречи - люди вышли с осознанием, что Россия нас слышит и понимает.
Кроме агарарных вопросов обсуждали и статус Херсонской области - повторюсь Россия навсегда и теснейшая интеграция с Россией уже происходит