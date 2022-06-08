ЕС выделит 7,25 млн евро на расследование военных преступлений России в Украине

Европейская комиссия начала новый проект в рамках своего Инструмента внешней политики для поддержки возможностей Международного уголовного суда (МУС) с 7,25 млн. евро.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

Этот проект, о котором впервые объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в Киеве, является частью усилий ЕС по борьбе с безнаказанностью международных преступлений во всем мире. В частности, он поможет МУС расширить свои следственные возможности для реагирования на текущие расследования военных преступлений, совершенных Россией в Украине.

"Не может быть безнаказанности за преступления, совершенные под российской оккупацией. Расследования Международного уголовного суда имеют решающее значение для обеспечения ответственности и справедливости за ужасные преступления, совершенные в Украине", - заявил Боррель.

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"Ясно одно: необходима глобальная реакция, чтобы обеспечить привлечение к ответственности виновных в зверствах, совершенных в Украине. Мы тесно сотрудничаем с Международным уголовным судом, чтобы обеспечить отсутствие безнаказанности для виновных в военных преступлениях", - отметил комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

ЕС поддерживает расследование, начатое прокурором МКС. 25 апреля Евроюст и МКС договорились объединить усилия и принять участие в работе Совместной следственной группы ЕС. В настоящее время собирается информация о военных преступлениях и преступлениях против человечества, чтобы в будущем соответствующие субъекты могли проводить расследование и принимать решения, чтобы обеспечить привлечение к ответственности виновных в военных преступлениях и других злодеяниях.

Эта мера реагирования на кризис предоставит целевую поддержку Офису прокурора МУС для дальнейшего расширения инфраструктуры хранения и обработки данных Офиса и создания дополнительного аналитического и криминалистического потенциала для новых видов доказательств, в частности цифровых.

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