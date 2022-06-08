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На Закарпатье не отказываются отправлять горючее в другие регионы Украины, речь шла о местных предпринимателях, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бензин,заправка,топливо,азс

В Закарпатской ОВА сообщили, что местные предприниматели отказались спекулировать на цене и продавать свое топливо дороже границ региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, наши тезисы не совсем правильно поняли".

1. Мы не влияем на транзит топлива. Это вопрос государственного уровня.
2. Речь шла о местных предпринимателях, для которых мы создали благоприятные условия для импорта топлива и логистики, чтобы избежать топливного кризиса в области.
3. В ответ предприятия отказались спекулировать на цене и продавать свое топливо дороже границ региона.
4. Мы стабилизируем рынок, чтобы не забирать топливо из других регионов, где это важнее, а пытаемся сами закрывать потребность", - говорится в сообщении.

В обладминистрации подчеркнули, что ни о каких блокировках речи не было.

"Мы акцентируем на порядочности бизнеса, который в условиях войны отказывается от сверхприбылей", - подытожили в ОВА.

Напомним, ранее в Закарпатской ОВА сообщили, что топливные компании Закарпатья отказались поставлять топливо в другие регионы Украины, пока не будет обеспечена потребность области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Горючее из Закарпатья отказываются отправлять в другие регионы Украины

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+8
В этом Закарпатье уже давно пора проводить антикриминиальную спецоперацию государственного масштаба и ставить точку на многолетней деятельности околограничных "бизнесменов" во главе с известными всей стране, но слегка подзабытыми, персонажами с фамилией на Б
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08.06.2022 16:24
+5
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08.06.2022 16:29
+5
Все Закарпатське ТРО зараз на сході країни, на фронті. Тому харе вже зраду розганяти.
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08.06.2022 17:19
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В этом Закарпатье уже давно пора проводить антикриминиальную спецоперацию государственного масштаба и ставить точку на многолетней деятельности околограничных "бизнесменов" во главе с известными всей стране, но слегка подзабытыми, персонажами с фамилией на Б
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08.06.2022 16:24 Ответить
Одно ХЛО вже проводить спецоперацію в Україні. Ти ще один намалювався. На Закарпатті кажеш, каZапчик? ПНХ!
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08.06.2022 17:55 Ответить
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08.06.2022 16:29 Ответить
Мало того , що своє ТРО за рахунок гумдопомоги з-за кордону запакували (тепловізори, броніки і т.д.) набагато краще за південних та східних ТРО, де це оснащення дійсно потрібне. А тепер ще й на паливо присіли.
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08.06.2022 16:30 Ответить
Все Закарпатське ТРО зараз на сході країни, на фронті. Тому харе вже зраду розганяти.
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08.06.2022 17:19 Ответить
Не за рахунок гумдопомоги, а вони її самі організовують. І ділять на усіх. А ти чому не волонтериш? То і вдягнув би свою ТрО і ще би іншим допоміг, закарпатці би тебе навчили як це робити. Дивись і навчився би не заздрити і вважати, що тобі усі должны, а працювати для людей.
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08.06.2022 18:19 Ответить
Ай-яй-яй! 😁 То біщнесмени тривжатьмя про регвон? 🤔 Я думав, бізнпсменів цікавить бізнес, а він начебто одинаковий на всій иериторії України окрім окупованої. А шо, у Гетьманцева на суверенних закарпатськиз бізнесменів впливу нема? Гетьманцев кошмарить лише українських? Щакарпатські вже не українські? 😲 Насправді закарпатська влала злякалася публічності. Бізнесменам насправді все рівно, де заробляти, а от місцевим можновладцям - ні. Вони теж вже всі у виборах - завойовують симпатії місцевого електорату такою собі райською оазою у рощореній війною країні.
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08.06.2022 16:32 Ответить
Закарпатські ЗЕлені, ви що- особливі там до тепер, пристосуванці срані?
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08.06.2022 16:47 Ответить
Так, я знаю,про що веду, бо там мешкаю. У вас все як не в людей- то сдпу, то ригоанали, то жабокамуфло, а ще й ******* у вас як гівна.
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08.06.2022 16:57 Ответить
Ці руки нічого не крали(с)
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08.06.2022 16:48 Ответить
опять у "слуг" что-то вырвано из какого-то контекста?
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08.06.2022 16:55 Ответить
Абле ти точно не українка. Здрисни геть!
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08.06.2022 17:51 Ответить
І ціна тобі - в рубель)
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08.06.2022 18:21 Ответить
Ти кацапська консерва, яка виконує завдання кермля посварити українців різних регіонів.
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08.06.2022 18:58 Ответить
Агов!!! Тьотько!! Ти приїдь і побзирай ко в военкоматі і за чим стойить! Шо не дилда то інвалід за дозволом про перетин границі! Причому всі на дорогих машинах!
І побзирай новини Закарпаття кілько в динь хоронять! Тож Тоди посок одкривай
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08.06.2022 18:09 Ответить
Кобило, лише Ужгород прийняв 40 тисяч біженців. А взагалі у Закарпатті 140 тисяч біженців. Подивися краще які машини їздять по Закарпаттю із номерами КЕ, КА, РЕ, АЕ, і тому подібне, подивися, які готелі деякі біженці зайняли. Пьють, жеруть, а ще претензії предявляють. Закарпаття виставило на лінію фронту 128 бригаду, 101 бригаду, батальйон "Карпатська січ" добробат "Сонечко". Закарпаття кожного дня хоронить своїх героїв, коли деякі столичні біженці типа вашого Корлі котлети упиваються в кабаках в Косино та на Золотій горі. Поїдь подивися які автомобілі та з якими номерами стоять біля найбільш дорогих гортелів Закарпаття. А чи Закарпаття Україна вчи історію, бо першою була у 1938 році - КАРПАТСЬКА УКРАЇНА. Може це закарпатці здали Південь, Херсон та Бердянськ?? Може це закарпатці розмінували мости на Чонгарі?
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08.06.2022 18:55 Ответить
Ага! Тоже такое питання! Чому то ми За Карпатами, а не інша частина?? Може тому що од мацкальоти ми дійсно за Карпатами?? Так вшиток цивілізований світ тоже За Карпатами!!
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08.06.2022 19:09 Ответить
В Ужгороді лем на єднів заправці ниська м відвів бендзін. І то мадярська ЕЛЕРОН. Так що не треба туй звіздіти. А по дорозі Київ -Чоп до Воловця вообще всюди 00.
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08.06.2022 18:19 Ответить
Цікаво за рахунок чого на Хрещатику катаються круті на "Ленд Роверах", "бугатті" та "Мазератті". А ще літають на блатнячих мотоциклах. А в Закарпатті я тиждень не можу знайти дизель.
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08.06.2022 18:57 Ответить
І по поводу квартир!
В перші дні войни всі квартири розгребли! Ціни для мене космічні. 50-150 тисяч доларів!
То навірно пинзіонери втікали з Київа, Харкова, що траса бола в пробках і з такими грошима! Я собі на пінзію по інвалідності з захистом Батьківщини не можу позволити такое! І пінзія чомусь *** інваліду 3 групи 6400
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08.06.2022 19:15 Ответить
пропоную-на всіх ринках України- продавець з закарпуття- вигнати додому з поверненням-або конфіскувати товар
нехай з мадярами торгують *****
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08.06.2022 20:08 Ответить
Виганяй! Бери і виганяй! Жени їх аж под три границі!!! А кіть видиш циганів то нараз Веди у военкомат! Лем не забудь що і тобі щось треба жерти, а не лем діставати 90 тисяч грн за то шо ти фівники!
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08.06.2022 20:49 Ответить
 
 