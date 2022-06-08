Около 500 российских военных отказались воевать и вернулись в Кабардино-Балкарию. Их не отдали под суд, а только уволили

Теперь они через суд пытаются восстановиться на службе, называя свое увольнение незаконным.

Об этом пишет российское оппозиционное издание "Медиазона", сообщает Цензор.НЕТ.

Речь идет о бойцах Росгвардии. Они должны были охранять улицы захваченных городов, но оказались на передовой и отказались воевать.

Уйти из Украины кабардино-балкарские росгвардейцы решили в самом начале полномасштабного вторжения. Их бросили на штурм Харькова. Оккупанты были недовольны этим, а также тем, что их не снабдили соответствующим оружием и транспортом.

Читайте: Российские командиры скрывают массовые дезертирства среди солдат. ГУР обнародовало список

"Мы имели АК, РПК, СВД, боеприпасы на каждого и по три гранаты. У нас были отделения АГС, соответственно, имели свое оружие. Самое тяжелое, что у нас были - БТРы", - рассказал журналистам один из них.

Также, по словам бойцов, у них не было соответствующей подготовки. В России их обучали охранять объекты, а не штурмовать города и села.

Руководство угрожало росгвардейцам трибуналом, но это их не остановило. 28 февраля они были уже в Белгородской области, а 4 марта отправились обратно в Кабардино-Балкарию. Росгвардейцы утверждают, что руководство знало об их возвращении. Но на них все равно составили протоколы за грубое дисциплинарное нарушение.

Смотрите: Житель Комсомольска-на-Амуре поджег местное отделение Росгвардии. ВИДЕО

В течение марта и начале апреля всех вернувшихся из-под Харькова - уволили. По меньшей мере, 140 из 500 росгвардейцев подали в суд иски о восстановлении в должностях. Они настаивают, что не отказывались воевать, а только просили командование снабдить их всем необходимым.

Большинству из них было отказано в восстановлении на службе. Украину при этом ни разу прямо не упоминают в решениях суда: ее называют "местом выполнения служебного задания".

Это не единственный такой случай, но самый массовый. Также отказывались воевать и возвращались в Россию военнослужащие из Краснодара, Пскова, Владикавказа, Хакасии и оккупированного Крыма. Со всеми ими поступили так же – уволили со службы.