РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11461 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Война
11 252 12
армия РФ (15397) война (46961) Россия (91317) дезертирство (292) Росгвардия (72)

Около 500 российских военных отказались воевать и вернулись в Кабардино-Балкарию. Их не отдали под суд, а только уволили

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оккупант,ворог,враг,окупант

Теперь они через суд пытаются восстановиться на службе, называя свое увольнение незаконным.

Об этом пишет российское оппозиционное издание "Медиазона", сообщает Цензор.НЕТ.

Речь идет о бойцах Росгвардии. Они должны были охранять улицы захваченных городов, но оказались на передовой и отказались воевать.

Уйти из Украины кабардино-балкарские росгвардейцы решили в самом начале полномасштабного вторжения. Их бросили на штурм Харькова. Оккупанты были недовольны этим, а также тем, что их не снабдили соответствующим оружием и транспортом.

Читайте: Российские командиры скрывают массовые дезертирства среди солдат. ГУР обнародовало список

"Мы имели АК, РПК, СВД, боеприпасы на каждого и по три гранаты. У нас были отделения АГС, соответственно, имели свое оружие. Самое тяжелое, что у нас были - БТРы", - рассказал журналистам один из них.

Также, по словам бойцов, у них не было соответствующей подготовки. В России их обучали охранять объекты, а не штурмовать города и села.

Руководство угрожало росгвардейцам трибуналом, но это их не остановило. 28 февраля они были уже в Белгородской области, а 4 марта отправились обратно в Кабардино-Балкарию. Росгвардейцы утверждают, что руководство знало об их возвращении. Но на них все равно составили протоколы за грубое дисциплинарное нарушение.

Смотрите: Житель Комсомольска-на-Амуре поджег местное отделение Росгвардии. ВИДЕО

В течение марта и начале апреля всех вернувшихся из-под Харькова - уволили. По меньшей мере, 140 из 500 росгвардейцев подали в суд иски о восстановлении в должностях. Они настаивают, что не отказывались воевать, а только просили командование снабдить их всем необходимым.

Большинству из них было отказано в восстановлении на службе. Украину при этом ни разу прямо не упоминают в решениях суда: ее называют "местом выполнения служебного задания".

Это не единственный такой случай, но самый массовый. Также отказывались воевать и возвращались в Россию военнослужащие из Краснодара, Пскова, Владикавказа, Хакасии и оккупированного Крыма. Со всеми ими поступили так же – уволили со службы.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Ну а нам то що? Хай тепер у Путіна "голова болить" Бо частіше всього звільнені "силовики" або самі створюють банди та грабують і вбивають або йдуть в охорону кримінальних "авторитетів" А кабардинці та балкарці можуть стать "гвардією" того хто захоче створить "Незалежну Велику Кабарду" За будь-яких обставин це "на руку" Україні
показать весь комментарий
08.06.2022 17:29
+8
Тепер вся кацапня на нашій території: "А чё, так можно было???!"
показать весь комментарий
08.06.2022 17:37
+7
Мамочка!!! Меня укры отхреначили!!! Забери меня домой из армии!!!
Все что нужно знать о боевых тридварасах раббссеи...
Жаль что не было унитазов когда монголо-татары пытались уничтожить Киевскую Русь. А то бы наши быстро придумали казнь в виде бросания в Днепр с унитазом на шее.
показать весь комментарий
08.06.2022 17:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну а нам то що? Хай тепер у Путіна "голова болить" Бо частіше всього звільнені "силовики" або самі створюють банди та грабують і вбивають або йдуть в охорону кримінальних "авторитетів" А кабардинці та балкарці можуть стать "гвардією" того хто захоче створить "Незалежну Велику Кабарду" За будь-яких обставин це "на руку" Україні
показать весь комментарий
08.06.2022 17:29 Ответить
Мамочка!!! Меня укры отхреначили!!! Забери меня домой из армии!!!
Все что нужно знать о боевых тридварасах раббссеи...
Жаль что не было унитазов когда монголо-татары пытались уничтожить Киевскую Русь. А то бы наши быстро придумали казнь в виде бросания в Днепр с унитазом на шее.
показать весь комментарий
08.06.2022 17:32 Ответить
Все бы так!
показать весь комментарий
08.06.2022 17:35 Ответить
Тепер вся кацапня на нашій території: "А чё, так можно было???!"
показать весь комментарий
08.06.2022 17:37 Ответить
Цим балкарцям варто розпитати у своїх дідів "які не воювали", бо сталін їх виселив з Кавказу у Казахстан у 1944 році, і жили вони там разом із виселеними українцями. Мабуть ***** добре їм промив мізки якщо вони тепер їдуть в Україну убивати нас і жалкують лише, що їх не тому вчили. Їх діди вважали українців своїми братами. Я в цьому переконувався неодноразово під час поїздок на Кавказ.
показать весь комментарий
08.06.2022 17:39 Ответить
показать весь комментарий
08.06.2022 17:47 Ответить
Тікайте кацапи, тікайте з України, може ще трохи продовжите своє існування
показать весь комментарий
08.06.2022 18:02 Ответить
В республиках Кавказа побаиваются наверное творить репрессии с отказниками. Только тупого Ивана-барана могут посадить😂😂
показать весь комментарий
08.06.2022 19:37 Ответить
100%! Русня ссыт связываться с кавказцами. И сраных московитов-рязанцев будут валить в спину те же кабардинцы и весь остальной Кавказ, подгоняя взять что-нибудь к какой-нибудь дате
показать весь комментарий
08.06.2022 21:25 Ответить
Але жоден не покаявся. Хотіли мародерствувати та гвалтувати. А вийшло не так. Лайно, а не люди.
показать весь комментарий
08.06.2022 20:28 Ответить
это не один два, это 500 их много, наверное еще больше, только это не будут говорить
показать весь комментарий
08.06.2022 21:50 Ответить
за що ці орки воюють? гинуть тисячами у чужий країні, але мізки відсутні, щоб думати-за що?
показать весь комментарий
08.06.2022 21:51 Ответить
 
 