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Новости Война в Украине
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ложь (377) продовольствие (251) Шарль Мишель (212)

Кремль превратил поставки продовольствия в оружие и лжет в советском стиле, - президент Евросовета Мишель

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Блокируя экспорт зерна через украинские порты, Россия пытается использовать продукты питания как оружие и намеренно провоцирует глобальный продовольственный кризис.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на пленарном заседании Европарламента по итогам состоявшейся 30-31 мая специальной встречи глав государств и правительств стран ЕС.

"Россия использует еду как орудие войны, воруя зерно, блокируя порты и превращая фермерские угодья на поле боя. Более 20 миллионов тонн зерна - пшеницы и кукурузы - заблокированы ныне в Украине. Это подрывает глобальную продовольственную безопасность, приводит к повышению цен и глобальному голоду" , – заявил Мишель.

Он напомнил, что лидеры ЕС согласовали действия по поиску логистических решений по вывозу украинского зерна на глобальный рынок альтернативными путями. По его словам, глобальный голод является проблемой, касающейся каждого, поэтому ее решение требует тесного международного сотрудничества. ЕС активно работает над этим вместе с международными партнерами, включая G7 и Африканский Союз.

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"В Нью-Йорке несколько дней назад я встречался с Генеральным секретарем (ООН) Гутерришем, чтобы обсудить глобальную продовольственную безопасность и совместные усилия, чтобы добраться до заблокированного зерна в Одессе. Кремль превратил снабжение продовольствия в оружие и сопровождает свои действия распространением лжи в советском стиле. Мы должны объединить усилия, чтобы разоблачить эти фабрикации как сплошные россказни, в частности, на Глобальном Юге. Именно российские военные корабли и ракеты блокируют экспорт зерна, российские танки, бомбы и мины не позволяют Украине сеять и убирать урожай", - заявил президент Евросовета.

Он подчеркнул: не существует никаких санкций ЕС, направленных против сельскохозяйственных товаров России, и об этом должны знать все страны, которые затронул искусственно созданный продовольственный кризис, и не разрешать кремлевской пропаганде обманывать их.

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Мишель напомнил, что два дня назад поднимал этот вопрос на заседании СБ ООН, где выразил солидарную поддержку ЕС по отношению к Украине и осудил зверства российских военных на ее территории.

"Послу России тогда не понравились мои слова и он вышел, потому что отказался посмотреть в глаза правде. Но мы не будем прекращать говорить правду. Мы не будем прекращать действия по поддержке Украины, не перестанем противостоять России с фактами", - заявил президент Евросовета.
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Топ комментарии
+11
так сами ничего не умеют ни вырастить урожай ни посадить ни построить дом из кирпича все какое из жопы скопированое тяп ляп слепленное..готовить могут щи с мухомором и топор в ступе варить... вот украсть обобрать по братски поделить убить насиловать мучить это самое их призвание устраивать ГОЛОДОМОРЫ В ТОМ ЧИСЛЕ фишка кацапов..
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08.06.2022 17:28
+9
Мішель прозрів...
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08.06.2022 17:27
+5
кремль бреше......а далі можна писати все,про що говорять *********
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08.06.2022 17:28
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Мішель прозрів...
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08.06.2022 17:27 Ответить
Да он, вроде, зрячий был с самого начала.
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08.06.2022 17:53 Ответить
кремль бреше......а далі можна писати все,про що говорять *********
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08.06.2022 17:28 Ответить
так сами ничего не умеют ни вырастить урожай ни посадить ни построить дом из кирпича все какое из жопы скопированое тяп ляп слепленное..готовить могут щи с мухомором и топор в ступе варить... вот украсть обобрать по братски поделить убить насиловать мучить это самое их призвание устраивать ГОЛОДОМОРЫ В ТОМ ЧИСЛЕ фишка кацапов..
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08.06.2022 17:28 Ответить
россия - лживая страна.
Это уже во всем мире знают, и ржут с нее.
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08.06.2022 17:31 Ответить
То атомки захватили i тероризували цим Європу,
то продовольство заблокували і цим Європу тероризують.
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08.06.2022 17:34 Ответить
Кацапы нагло врут, потому что нет никаких последствий. Ври, что хочешь. Максимум, выразят озабоченность.
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08.06.2022 17:37 Ответить
Вони реально як з іншої планети всі. То в Расмунсена, то в цього очі відкрились. Росія завжди була така. Цинічна, брехлива, підступна. І їй всі були винні. Дайте їм підручник історії України прочитати. Особливо із 1654 року.
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08.06.2022 17:45 Ответить
Пёрнул в лужу.
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08.06.2022 17:50 Ответить
в калюжу можна тільки накласти а не пернути ! так що твій бендер таки остап !
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08.06.2022 18:29 Ответить
Сцикл ві нікчеми
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08.06.2022 17:54 Ответить
Мені начхати на те,що хтось голодує за кордоном.Захистіть Україну- будете мати хліб і до хліба.А так.... вслєд за рюске карабльом.
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08.06.2022 18:09 Ответить
Ви собі там можете молотити повітря, а виживати й воювати то нам, і від ваших піарів нам не легше, та й надії на поміч від вас годі чекати. ПРИХИСТИЛИ, респект і подяка. ЗБРОЄЮ Україні допоможіть, бо уряд і президентик в нірвані від асфальтів були, коли їх попереджували про справжню навалу.
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08.06.2022 18:12 Ответить
РФ з 1991 р проводить таку політику війна війна і ще раз війна у всіх формах,але це не заважало тридцять років європейцям заробляти там гроші та заплющувати очі на таку політику.
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08.06.2022 18:21 Ответить
Вони не тільки заробляли гроші, вони озброювали Росію. Читав що Німеччина побудувала центри підготовки спецназу потужністю 30 тис. Свол та
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08.06.2022 19:17 Ответить
Бреше, бо не получає по шапці! А не получає по шапці завдяки як раз таким як ви, продажним нікчемним курвам, любителям кровавих пуцінських обісцяних валіз з нафтодоларами!

Продовжуйте далі в тому ж ключі, післязавтра парашна ********* вам розкаже що вони, "єщо кагда нєгри в месапатамію не заєхалі, расєяні на єлісєєвих палях уже жилі, і вабще, французкий ізик ето діалєкт, вон пасматрітє сколька в вялікам і магучім французкіх слов ето жє нєслучайна", і прийдуть асвабаждать французскіх мишебратьєв.

Що ж стосується бідненьких голодаючих негрів африки, то маю дві пропозиції, одну реальну, іншу з області фантастики. Одна: закрийте європейські кордони, і хай голодні негри пачками валять в парашну *********, а дальше хай там буде такий жабогадюкінг, який там всіх влаштує. А друга - хай негри ******** працювать, а не стоять з протягнутою рукою, очікуючи, поки роботящі білі їм в руку шось покладуть. Догадайтесь з двох раз, шановне панство, яка пропозиція реальна, а яка фантастична
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08.06.2022 22:35 Ответить
Отлично говорит. Но Шольц, ****, всё равно тупит...
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08.06.2022 23:32 Ответить
 
 