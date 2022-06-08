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Главный раввин Москвы Гольдшмидт, отказавшийся поддержать войну против Украины, был вынужден покинуть РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

гольдшмідт

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт был вынужден уехать из России, поскольку испытал давление со стороны российских властей, требовавших публичной поддержки "спецоперации" в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По словам невестки Авиталь Чижик-Гольдшмидт, раввин с женой улетели в Венгрию через две недели после начала войны и затем посетили несколько стран Восточной Европы, где собирали деньги на помощь украинским беженцам. После этого они прибыли в Иерусалим, рассказала Чижик-Гольдшмидт. "Сейчас они находятся в изгнании из сообщества, в котором они любили, строили и воспитывали своих детей более 33 лет", - написала она.

Чижик-Гольдшмидт также опубликовала ссылку на статью французского издания Le Figaro, которая также сообщила об отъезде главного раввина Москвы из РФ в связи с отказом поддержать войну в Украине. По информации газеты, на Гольдшмидта оказывали давление Кремль и ФСБ.

Пинхас Гольдшмидт с 2011 года возглавляет Совет раввинов Европы (CER), в котором находятся около 1000 раввинов. Недавно он также был переизбран главным раввином Москвы на семь лет.
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Топ комментарии
+24
Т.е., в Украине - "неонацисты", но этот еврей бежит из истинно русской православной антифашистской страны. Нацист,напевно...
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08.06.2022 18:55
+17
Ще й бєндєравец. Націанал-прідатель. Н
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08.06.2022 18:58
+14
Пінхасу Гольдшмідту респект за позицію...
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08.06.2022 18:54
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Пінхасу Гольдшмідту респект за позицію...
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08.06.2022 18:54 Ответить
Т.е., в Украине - "неонацисты", но этот еврей бежит из истинно русской православной антифашистской страны. Нацист,напевно...
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08.06.2022 18:55 Ответить
Ще й бєндєравец. Націанал-прідатель. Н
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08.06.2022 18:58 Ответить
посол израиля в Украине уже выразил озабоченность?
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08.06.2022 18:56 Ответить
Гольдшмідт це вам не якийсь там Рабінович
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08.06.2022 18:58 Ответить
Просто Гольдшмидт хитрый и понимает кто тут кому рабинович.
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08.06.2022 19:00 Ответить
"Начальник, с кем ты остаешься? Ты останешься со смиттём!" Бабель.
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08.06.2022 19:04 Ответить
Путлеровская засрашка- один в один гитлеровская германия. Единственное во что упёрлось мировое сообщество и не может ничего поделать с лапотными неонацистами-ЯО. Не разглядеть и не выкорчевать кацапскую дичь на корню-это конечно эпично. Цивилизация в 21 веке оказалась намного примитивнее,чем казалась. Всех по прежнему интересуют только деньги,даже если их платят оголтелые убийцы, подонки и твари 🤷
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08.06.2022 19:06 Ответить
Ещё хуже ‼️🇷🇺🤮
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08.06.2022 19:37 Ответить
"Неначе суки з кобелями
 Жиди злигались з москалями
І тічка та здавна й по нині
Гаса по нашій Україні..."
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08.06.2022 19:10 Ответить
Цей втік - ФСБ призначить іншого. Якщо КДБ готувало православних священників на спеціальному факультеті, то чому ФСБ не зможе готувати рабінів?
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08.06.2022 19:15 Ответить
І що буде синагога Московського Каганату ?
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08.06.2022 21:11 Ответить
І ще...мені тепер цікаво, чи звинуватять після цього кацапи в усьому євреїв чи ні?
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08.06.2022 19:17 Ответить
Тепер кацапії точно капець, тому що без підтримки єврейства ніяка країна не вижеве, а якщо замінять на лояльного, все одно сигнал вже пролунав
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08.06.2022 19:24 Ответить
Думаю, він у мокві в грошах купався, але репутація дорожча. Така позиція викликає повагу
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08.06.2022 19:31 Ответить
Респект раввину !
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08.06.2022 20:16 Ответить
таки да сарочка он таки не шлемазл...
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08.06.2022 21:14 Ответить
если не уедет ему жить спокойно не дадут, поэтому и уехал. Режим московии будет шантажировать близких, детей, и т.д. в результате выживут.
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08.06.2022 21:20 Ответить
Шанування рабинові! Жоден муфтій кацапстану так не вчинив, усі одобрямс спєцапєрацію!
Я вже мовчу про "прявославних" єпископів рашистського патріархату.
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08.06.2022 22:11 Ответить
Повага і шана пану Гольдшмідту за підтримку України.
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09.06.2022 01:13 Ответить
 
 