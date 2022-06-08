Главный раввин Москвы Гольдшмидт, отказавшийся поддержать войну против Украины, был вынужден покинуть РФ

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт был вынужден уехать из России, поскольку испытал давление со стороны российских властей, требовавших публичной поддержки "спецоперации" в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По словам невестки Авиталь Чижик-Гольдшмидт, раввин с женой улетели в Венгрию через две недели после начала войны и затем посетили несколько стран Восточной Европы, где собирали деньги на помощь украинским беженцам. После этого они прибыли в Иерусалим, рассказала Чижик-Гольдшмидт. "Сейчас они находятся в изгнании из сообщества, в котором они любили, строили и воспитывали своих детей более 33 лет", - написала она.

Чижик-Гольдшмидт также опубликовала ссылку на статью французского издания Le Figaro, которая также сообщила об отъезде главного раввина Москвы из РФ в связи с отказом поддержать войну в Украине. По информации газеты, на Гольдшмидта оказывали давление Кремль и ФСБ.

Пинхас Гольдшмидт с 2011 года возглавляет Совет раввинов Европы (CER), в котором находятся около 1000 раввинов. Недавно он также был переизбран главным раввином Москвы на семь лет.